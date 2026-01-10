English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Daily Tarot Card Horoscope : कुजादित्य योगामुळे 'या' लोकांसाठी ऑनलाइन व्यवहार करताना...तर यांनी वरिष्ठांशी संवाद साधताना सावधगिरी बाळगा

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 11 January : ११ जानेवारी, रविवार रोजी कुजादित्य योग प्रभावी राहील. सूर्य आणि मंगळ धनु राशीत युती करतील, ज्यामुळे कुजादित्य योग निर्माण होईल. ज्योतिषशास्त्रात कुजादित्य योग खूप शुभ मानला जातो. टॅरो कार्ड गणनेनुसार, कुजादित्य योग कर्क, सिंह, कन्या, धनु आणि मीन राशीसाठी फायदेशीर ठरेल. या राशींना आर्थिक लाभ मिळेल, तसेच सर्वांकडून आदर आणि पाठिंबा मिळेल. टॅरो कार्डनुसार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार शनिवारचा दिवस जाणून घ्या टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझाकडून 

Neha Choudhary | Jan 10, 2026, 10:05 PM IST
मेष (Aries Zodiac)

या लोकांनी त्यांच्या वरिष्ठांशी संवाद साधताना सावधगिरी बाळगा. तुमचे वरिष्ठ तुम्हाला फसवून बोलण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. कामासाठी आजचा दिवस मिश्रित असणार आहे. आर्थिक बाबी विशेषतः अनुकूल नाहीत.

वृषभ (Taurus Zodiac)

या लोकांनी आज कोणत्याही प्रतिकूल परिस्थितीत प्रतिक्रिया देण्याचे टाळा. आज तुम्हाला मानसिक गोंधळाचा अनुभव येणार आहे. कोणतेही नवीन प्रकल्प हाती घेऊ नका. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस सामान्य राहणार आहे.

मिथुन (Gemini Zodiac)

या लोकांनी स्वतःची विशेष काळजी घ्यावी. आज तुमचे लक्ष तुमच्या व्यक्तिमत्त्वावर राहिला पाहिजे. तुम्हाला एखाद्या गोष्टीचा ताण येणार आहे. कामात अडथळे येत राहणार आहे. उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त असणार आहे.

कर्क (Cancer Zodiac)

या लोकांना त्यांच्या वरिष्ठांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या आजचा दिवस अनुकूल राहणार आहे. आदरही तुम्हाला आज मिळणार आहे. तुमच्या आजूबाजूच्या लोकांपासून सावध राहा.

सिंह (Leo Zodiac)

या लोकांसाठी आजचा दिवस खूप चांगला असणार आहे. व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातून, तुम्ही तुमचे विचार पूर्ण ताकदीने मांडा. आर्थिकदृष्ट्याही दिवस चांगला जाणार आहे.

कन्या (Virgo Zodiac)

या लोकांना त्यांच्या वडिलांकडून पूर्ण पाठिंबा आणि सहकार्य आज लाभणार आहे. कामासाठी हा एक उत्तम काळ सिद्ध होणार आहे. तुम्ही जुनी, अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा. आज, तुम्ही कामाशी संबंधित माहिती मिळविण्यासाठी ऑनलाइन प्रशिक्षण घेणार आहात.

तूळ (Libra Zodiac)

आज कामाशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन करु नका. ऑनलाइन व्यवहार करताना सावधगिरी बाळगा, अन्यथा तुम्ही फसवणुकीला बळी पडाल. छोट्या फायद्यासाठी कोणावरही विश्वास ठेवू नका. स्वतःच्या कामात लक्ष द्या आणि इतरांच्या कामात हस्तक्षेप करू नका. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

या लोकांनी आज कोणालाही जास्त चिडवू नये. तुमच्या विरोधकांविरुद्ध योजना आखणे तुमच्यासाठी महागात पडण्याची शक्यता आहे. म्हणून, स्वतःच्या कामात लक्ष घालण्याचा प्रयत्न करा. आर्थिक बाबतीत, लोक आश्वासने फेडणार आहेत.

धनु (Sagittarius Zodiac)

आज तुमच्यासाठी दिवस चांगला राहणार आहे. स्पर्धात्मक राहण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. तुमच्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी आजचा दिवस उत्तम असणार आहे. समाजसेवेत गुंतलेल्यांना आर्थिक फायदा होणार आहे.

मकर (Capricorn Zodiac)

लोकांना आज त्यांच्या मेहनतीचे फळ मिळणार नाही. जास्त काळजी करू नका; ही तात्पुरती परिस्थिती राहणार असून लवकरच परिस्थिती तुमच्या बाजूने असणार आहे. आज तुम्ही थोडे भावनिक राहणार आहात. आर्थिक खर्चासाठी तुम्हाला इतरांची मदत घ्यावी लागणार आहे.

कुंभ (Aquarius Zodiac)

या लोकांना आज इतरांकडून फारसा पाठिंबा न मिळाल्यास एकट्याने कामे पूर्ण करावी लागणार आह. आर्थिक परिस्थिती स्थिर राहणार आहे. शिवाय कामाच्या ठिकाणी काही महत्त्वाचे बदल होणार आहे. व्यवसायात दिवस सामान्य राहणार आहे.

मीन (Pisces Zodiac)

आजचा दिवस तुमच्यासाठी उत्तम राहणार आहे. आत्मविश्वासाने, तुम्ही प्रतिकूल परिस्थितीतही तुमचे सर्वोत्तम प्रदर्शन करणार आहात. आज, तुम्ही तुमच्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी खूप प्रयत्न करणार आहात. व्यावसायिकांना चांगला नफा मिळणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

