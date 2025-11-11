English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 11 November : टॅरोकार्डनुसार शशी योग 6 राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली; प्रत्येक क्षणी मिळणार नशिबाची साथ

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 11 November : मंगळवार, 11 नोव्हेंबरला शशी योग जुळून आला आहे. शशी योग हा राजयोगाइतकाच फलदायी असून हा योग व्यक्तीला केवळ लाभच देत नाही तर आदर आणि भरपूर आनंद देखील बहाल करतो. तो भावनिकदृष्ट्या देखील बळकट बनवतो. टॅरो कार्ड गणनेनुसार मेष आणि सिंह यासह 6 राशींसाठी दिवस उत्तम राहणार आहे. टॅरो कार्डवरून जाणून घ्या मेष ते मीन राशीचे आजचे राशीभविष्य 

Neha Choudhary | Nov 11, 2025, 06:54 AM IST
मेष (Aries Zodiac)

या राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस खूप चांगला जाणार आहे. आज तुमच्याकडे खूप काम राहणार आहे. नियोजन आणि व्यवस्थापनाने तुम्ही तुमची सर्व कामे सहजपणे पूर्ण करणार आहात. नोकरी करणाऱ्यांना आज त्यांच्या वरिष्ठांकडून दबाव येण्याची शक्यता आहे. पण, तुम्ही उत्कृष्ट कामगिरी करण्यात यशस्वी होणार आहात.   

वृषभ (Taurus Zodiac)

या राशीचे लोक कामाच्या ठिकाणी त्यांचे काम व्यवस्थित करण्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहेत. तुमच्या उत्कृष्ट सादरीकरण कौशल्यामुळे प्रगतीचे नवीन मार्ग खुले होणार आहेत. वरिष्ठांकडून आदर मिळणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, हा काळ खूप चांगला राहणार आहे. तुमच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवा.   

मिथुन (Gemini Zodiac)

या लोकांसाठी आजचा दिवस कामाच्या ठिकाणी चढ-उतारांचा राहणार आहे. तुम्हाला अपेक्षित यश प्राप्त होणार नाही. अशा परिस्थितीत, तुम्हाला तुमचे काम मध्येच सोडून देण्याचा मोह होण्याची शक्यता आहे. पण, असे केल्याने तुमच्या अडचणीत वाढ होईल. आम्ही तुम्हाला तुमच्या प्रतिभेला समजून घेऊन तुमचे प्रयत्न सुरू ठेवा. कमाईच्या बाबतीत दिवस सामान्य असणार आहे.

कर्क (Cancer Zodiac)

या लोकांसाठी आजचा दिवस उत्तम राहणार आहे. तुम्हाला तुमचे प्रयत्न योग्य दिशेने केंद्रित करावा लागणार आहे, ज्यामुळे तो तुम्हाला फलदायी सिद्ध होईल. आज तुम्हाला एकाच वेळी अनेक कामे पूर्ण करावी लागणार आहेत. तुमच्या जोडीदाराकडून तुम्हाला पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. त्यांच्या मदतीने तुम्ही तुमची सर्व कामे सहजपणे पूर्ण करणार आहात. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस तुमच्यासाठी खूप चांगला राहणार असून तुम्हाला खूप आनंद होणार आहे. 

सिंह (Leo Zodiac)

या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहणार आहे. तुम्हाला तुमचे प्रयत्न योग्य दिशेने करावे लागणार आहे. आज तुम्हाला एकाच वेळी अनेक कामे पूर्ण करावी लागणार आहेत. तुमच्या जोडीदाराकडून तुम्हाला पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. त्यांच्या मदतीने तुम्ही तुमची सर्व कामे सहजपणे पूर्ण करणार आहात. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस तुमच्यासाठी खूप चांगला राहणार आहे. तुम्हाला खूप आनंद होणार आहे. 

कन्या (Virgo Zodiac)

   या राशीच्या लोकांनी इतरांशी बोलून कामाशी संबंधित समस्यांवर उपाय शोधने हिताचे ठरणार आहे. इतरांकडून मिळालेली मदत फायदेशीर ठरणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, हा काळ आशादायक नसणार आहे. पण, आज तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या मदतीने तुम्हाला आर्थिक फायदा होणार आहे.

तूळ (Libra Zodiac)

ही लोक आज त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा वापर करून घरात सुरू असलेले वाद सोडवण्यात यशस्वी होणार आहात. तुमच्या व्यवस्थापन कौशल्याचा तुम्हाला कामावर फायदा होणार आहे. संवादामुळे सर्व कामे सोपी होणार आहेत. जुन्या नात्यांमधून तुम्हाला खूप फायदा मिळणार आहे. आज तुमचे खर्च काही प्रमाणात नियंत्रित राहणार आहे. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

या लोकांना आज कामाच्या ठिकाणी बराच आदर प्राप्त होणार आहे. तुमच्या कार्यक्षेत्रात विस्तार होणार आहे. तुम्ही तुमचे काम वाढवण्यासाठी नेटवर्किंगचा प्रयत्न करणार आहात. ज्यातून तुम्हाला तात्काळ फायदे मिळणार आहे. दुसरीकडे, आर्थिक खर्च खूप जास्त राहणार आहे. 

धनु (Sagittarius Zodiac)

या राशीसाठी आजचा दिवस खूप शुभ असणार आहे. आज तुम्ही सर्वांना मदत करण्यास तयार राहणार आहे. तुम्हाला कौटुंबिक बाबी पुढे नेण्याच्या संधी मिळणार आहे. तुम्ही एखादी स्पर्धा जिंकणार आहात. आज तुम्हाला अपेक्षित लाभ मिळणार आहे ज्यामुळे तुम्ही आनंदी असणार आहात. तुमच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल, तुम्हाला चांगले फायदे मिळणार आहेत. 

मकर (Capricorn Zodiac)

या लोकांना आज कामाच्या ठिकाणी नवीन कल्पना खूप फायदेशीर वाटणार आहे. तुम्ही आज एका नवीन प्रकल्पावर काम सुरू करणार आहात. मुलांशी संबंधित उत्पादनात गुंतलेल्यांना लक्षणीय नफा मिळणार आहे. आज तुम्हाला तुमच्यातील एक अद्वितीय प्रतिभा सापडणार आहे. तुम्हाला आर्थिक लाभाच्या चांगल्या संधी मिळणार आहेत.

कुंभ (Aquarius Zodiac)

या राशीच्या लोकांना आज उत्साहची एक अनोखी भावना अनुभवायला मिळणार आहे. व्यावसायिकांसाठी, त्यांच्या कामाचे नियोजन करण्यासाठी हा एक योग्य वेळ राहणार आहे. नशीब पूर्णपणे साथ देणार आहे. ज्यामुळे तुमची सर्व कामे सहज पूर्ण होणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, तुमच्यासाठी दिवस खूप चांगला राहणार आहे. तुमच्या गुंतवणुकीतून तुम्हाला चांगले परतावे मिळणार आहेत. 

मीन (Pisces Zodiac)

या लोकांना आज खूप सर्जनशील वाटणार आहे. तुमची सर्व कामे सहजपणे पूर्णत्वाला जाणार आहेत. तुम्ही काही मोठ्या बदलांवर लक्ष केंद्रित करणार आहात. काहींसाठी इतर विभागात बदली देखील होण्याची दाट शक्यता आहे. आर्थिकदृष्ट्या, हा चांगला काळ राहणार आहे. तुमच्या इच्छा पूर्ण होणार आहेत. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

