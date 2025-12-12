English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Daily Tarot Card Horoscope : समयोगामुळे आज 5 राशीच्या लोकांच्या सर्व इच्छा होणार पूर्ण; तर 'या' लोकांनी पैशाचा व्यवहार करताना सावधान

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 12 December : आज 12 डिसेंबर शुक्रवारी समयोगामुळे मिथुन आणि कर्कसह 5 राशींच्या लोकांना विशेष फायदा मिळणार आहे. या राशींना त्यांच्या परिश्रमाचे पूर्ण फळ मिळणार असून इच्छित नफा प्राप्त होणार आहे. उत्पन्नाच्या बाबतीत दिवस अनुकूल असणार आहे पण काही राशींना त्यांच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे. एकंदरीत असा हा योग 12 डिसेंबर मेष ते मीन या सर्व राशींसाठी कसा असेल जाणून घ्या टॅरो राशीभविष्यतून

Neha Choudhary | Dec 12, 2025, 06:54 AM IST
twitter
1/12

मेष (Aries Zodiac)

आज त्यांच्या कामाशी संबंधित योजना गुप्त ठेवाव्या लागणार आहेत. अनावश्यक चर्चा टाळा. जर तुम्ही एखाद्यावर आंधळेपणाने विश्वास ठेवला तर तुम्हाला मोठ्या अडचणी येण्याची शक्यता आहे. आर्थिकदृष्ट्या, हा काळ खूप अनुकूल असणार आहे. तुम्हाला अपेक्षित लाभाचे संकेत मिळतात.

twitter
2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

आज त्यांच्या नात्यात काही तणाव येईल. घाईघाईने निर्णय घेणे टाळा. कोणाशीही व्यवहार करताना सावधगिरी बाळगा. आर्थिकदृष्ट्या दिवस सामान्य राहणार आहे. म्हणून, आज संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करा.

twitter
3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

तुमच्यासाठी आजचा दिवस यशाचा असणार आहे. पण ते साध्य करण्यासाठी तुम्हाला कठोर परिश्रम करावे लागणार आहेत. आज कामावर स्पर्धात्मक वातावरण राहणार आहे. तुमच्या कामावर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करा. उत्पन्नाच्या बाबतीत दिवस अनुकूल राहणार आहे. सध्या तुम्हाला तुमच्या खर्चावर ठेवावे लागणार आहे.

twitter
4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

आजचा दिवस या लोकांसाठी सामान्य असणार आहे. तुम्ही नवीन उत्पादने आणि नवीन कल्पना शोधत असणार आहात. तुम्ही तुमचा व्यवसाय वाढवण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करणार आहात. तुम्ही तुमच्या कामाकडे पूर्ण उत्साहाने संपर्क साधाल. तुम्ही तुमची कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहात. कामामुळे चांगले उत्पन्न मिळणार आहे. तुम्ही घराच्या देखभालीवर पैसे खर्च करणार आहात.

twitter
5/12

सिंह (Leo Zodiac)

ही लोक आज पूर्णपणे समाधानी असतील. तुम्हाला एखाद्या गोष्टीबद्दल थोडे अस्वस्थ वाटणार आहे. जर तुम्ही गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर थांबा; तुम्हाला नुकसान होईल. तुमचे सोशल मीडिया कनेक्शन वाढणार आहे. आज तुम्हाला लक्षणीय नफा मिळणार आहे.

twitter
6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

ही लोक आज त्यांची सर्व कामे जोमाने करतील. आजचा दिवस तुमचा व्यवसाय एका नवीन पातळीवर घेऊन जाणार आहे. तुमच्या जवळच्या लोकांशी संबंध सुधारल्याने मानसिक आणि व्यावहारिक दोन्ही फायदे होणार आहे. संघर्षातून तुमची कार्यक्षमता आणि गुणवत्ता देखील वाढणार आहे. 

twitter
7/12

तूळ (Libra Zodiac)

या लोकांना आज संभाषणादरम्यान थोडा संयम बाळगावा लागणार आहे. तुमचे विचार उघडपणे व्यक्त करा आणि इतरांशी असभ्य वागणे टाळा. जवळचे नातेसंबंध दुरावू शकतात आणि त्यांना मोठा मानसिक ताण येण्याची शक्यता आहे. सर्व आव्हानांना धैर्याने तोंड द्या आणि तुमच्या कामावर लक्ष केंद्रित करा. यश निश्चित मिळणार आहे. आज तुमचे खर्च तुमच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त राहणार आहे.

twitter
8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

या लोकांनी त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांना समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा. त्यांच्या दृष्टिकोनानुसार त्यांच्या योजना तयार करा. सर्व योजनांचे पूर्णपणे आत्मपरीक्षण केल्यानंतरच तुम्ही कोणत्याही कमतरता दूर करण्याचा प्रयत्न करावा. संभाषण करताना, तुमचे शब्द स्पष्ट असल्याची खात्री करा. आज तुमचे उत्पन्न चांगले राहणार असून एखाद्याशी सल्लामसलत केल्यानंतरच गुंतवणूक करणे फायद्याचे ठरणार आहे. 

twitter
9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

आज अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आहे. कामात काही अडथळे येतील, ज्यामुळे तुम्हाला खूप त्रास होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या मुलांबद्दलच्या चिंता तुमचे लक्ष विचलित करेल. उत्पन्नाच्या बाबतीत दिवस सामान्य राहणार आहे. अनावश्यक खर्च टाळा. कारण यामुळे मोठ्या समस्या उद्भवू शकतात.

twitter
10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

या लोकांना आज यश मिळविण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागणार आहे. दिवस जसजसा पुढे जाईल तसतसे परिस्थिती तुमच्या बाजूने असणार आहे. कामे लवकर पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला शॉर्टकट घ्यावा लागणार आहे. पण, सावधगिरीने पुढे जाणे आवश्यक असणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, हा काळ तुमच्यासाठी खूप चांगला राहणार आहे. पण, तुमचे खर्च नियंत्रणात ठेवणे महत्त्वाचे असणार आहे.

twitter
11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

या लोकांना त्यांच्या कामात खूप विचारशील आणि सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. अनावश्यक वाद टाळा; ते फक्त मानसिक ताण निर्माण करेल. तुमच्या जोडीदारासोबत एखाद्या मुद्द्यावरून तणाव वाढण्याचे संकेत आहेत. उत्पन्नाच्या बाबतीत दिवस चांगला असणार आहे. 

twitter
12/12

मीन (Pisces Zodiac)

आज त्यांचे विचार त्यांच्या वरिष्ठांसमोर विचारपूर्वक आणि संतुलित पद्धतीने मांडावे लागणार आहे. जास्त जोखीम किंवा आवेगपूर्ण निर्णय घेणे टाळा. आर्थिक व्यवहारात सावधगिरी बाळगा. उत्पन्नासाठी हा काळ अनुकूल राहणार आहे. संपत्ती संचयनावर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे राहणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

twitter
पुढील
अल्बम

ना 'कांतारा' ना 'छावा' या चित्रपटाने मारली बाजी; दमदार रेंटिंगसह IMDb यादीत नंबर 1

पुढील अल्बम

Daily Numerology 12 December : &#039;या&#039; लोकांना आज भावनाच्या भरात निर्णय घेऊ नका; तुम्हाला नशिबाची साथ मिळणार

Daily Numerology 12 December : 'या' लोकांना आज भावनाच्या भरात निर्णय घेऊ नका; तुम्हाला नशिबाची साथ मिळणार

Daily Numerology 12 December : 'या' लोकांना आज भावनाच्या भरात निर्णय घेऊ नका; तुम्हाला नशिबाची साथ मिळणार 9
ना &#039;कांतारा&#039; ना &#039;छावा&#039; या चित्रपटाने मारली बाजी; दमदार रेंटिंगसह IMDb यादीत नंबर 1

ना 'कांतारा' ना 'छावा' या चित्रपटाने मारली बाजी; दमदार रेंटिंगसह IMDb यादीत नंबर 1

ना 'कांतारा' ना 'छावा' या चित्रपटाने मारली बाजी; दमदार रेंटिंगसह IMDb यादीत नंबर 1 9
या सेलिब्रिटींचं नातं 2025 मध्ये संपलं!

या सेलिब्रिटींचं नातं 2025 मध्ये संपलं!

या सेलिब्रिटींचं नातं 2025 मध्ये संपलं! 9
निवृत्तीच्या 12 वर्षानंतरही सचिन करतो एवढी कमाई, विराट- धोनी आसपास सुद्धा नाहीत

निवृत्तीच्या 12 वर्षानंतरही सचिन करतो एवढी कमाई, विराट- धोनी आसपास सुद्धा नाहीत

निवृत्तीच्या 12 वर्षानंतरही सचिन करतो एवढी कमाई, विराट- धोनी आसपास सुद्धा नाहीत 8