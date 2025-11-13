English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Daily Tarot Card Horoscope : धन योग या लोकांसाठी सन्मान आणि आर्थिक लाभाचा; पण यांनी घ्यावी काळजी

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 13 November : गुरुवार, 13 नोव्हेंबरला धन योग जुळून आला आहे. हा अतिशय शुभ योग असून. या योगामुळे काही राशीच्या लोकांना आदर आणि संपत्ती प्राप्त होणार आहे. अशा परिस्थितीत, टॅरो कार्ड्सच्या गणनेनुसार धन योगामुळे गुरुवार कर्क, सिंह, धनु आणि मीन राशीच्या लोकांसाठी खूप चांगला दिवस सिद्ध होणार आहे. या राशींना कामाच्या ठिकाणी आदर आणि आर्थिक लाभ मिळणार आहे. तसंच, अधिकाऱ्यांशी असलेले मतभेद देखील दूर होणार आहेत.  

Neha Choudhary | Nov 13, 2025, 07:05 AM IST
मेष (Aries Zodiac)

या लोकांसाठी आजचा दिवस खूप चांगला असणार आहे. तुम्ही समस्यांवर उपाय शोधण्यात बराच वेळ घालवणार आहात. जर तुम्हाला तुमच्या जमीन आणि बांधकाम प्रकल्पांशी संबंधित अडथळे येणार असतील तर आज त्या सर्व समस्या सहजपणे सोडवल्या जाणार आहेत. तुमचे लपलेले शत्रू आज सक्रिय होणार आहेत, पण तुम्ही त्यांचे कट उधळू शकणार आहात. उत्पन्नाच्या बाबतीत दिवस खूप चांगला असणार आहे. आज तुम्ही स्थावर मालमत्ता खरेदी करणार आहात. 

वृषभ (Taurus Zodiac)

या लोकांना व्यवसायातील समस्यांवर सोपे उपाय मिळणार आहेत. आज तुम्हाला आरोग्याशी संबंधित समस्या येणार आहेत. तुम्ही आज तुमच्या कामावर अधिक लक्ष केंद्रित करणार आहात. कमाईसाठी हा दिवस खूप चांगला असणार आहे. तुमच्या नोकरीव्यतिरिक्त तुम्हाला अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिळणार आहे. 

मिथुन (Gemini Zodiac)

 नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस खूप चांगला सिद्ध होणार आहे. कमी प्रयत्नात तुम्हाला जास्त यश मिळणार आहे. जर तुम्ही तुमचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी पैसे गुंतवण्याचा विचार करत असाल तर काळजीपूर्वक निर्णय घ्या. आज आर्थिक बाबी चांगल्या राहणार आहेत. 

कर्क (Cancer Zodiac)

या लोकांसाठी आजचा दिवस खूप चांगला असणार आहे. तुम्ही कोणत्याही आर्थिक अडचणींवर सहज मात करणार आहात. तुमचे सामाजिक संबंध शक्य तितके वाढणार आहेत. कारण तुम्हाला लक्षणीय फायदे मिळणार आहेत. तुम्हाला तुमचे व्यवसायिक प्रयत्न सुरू ठेवावे लागणार आहेत.

सिंह (Leo Zodiac)

आज या लोकांसाठी आदर वाढणार आहे. तुम्हाला वरिष्ठांचे आशीर्वाद प्राप्त होणार आहे. तुमच्यात एक अद्वितीय चैतन्य अनुभवायला मिळणार आहे. गुंतवणुकीचे कोणतेही निर्णय घेण्यापूर्वी व्यावसायिकांनी सल्ला घेणे योग्य ठरणार आहे.   

कन्या (Virgo Zodiac)

या लोकांचे आज त्यांच्या वरिष्ठांशी मतभेद होईल. तुम्ही तुमच्या कार्यशैलीत महत्त्वाचे बदल करणार आहात. जे तुमच्या वरिष्ठांना आवडणार नाहीत. व्यावसायिकांना आज त्यांचे ध्येय साध्य करणे कठीण जाणार आहे. पण, आर्थिक बाबींसाठी आजचा दिवस चांगला राहणार आहे. 

तूळ (Libra Zodiac)

या लोकांनी आज सावधगिरी बाळगणे आवश्यक राहणार आहे. तुमचे शत्रू तुमच्याविरुद्ध कट रचणार आहे. तुमच्या कामात अडथळा आणणार आहे. तुमच्या सभोवतालच्या लोकांशी संघर्ष टाळा. जर तुमचे पैसे कुठेतरी अडकले असतील तर ते तुम्हाला आज परत मिळणार आहे. वडिलोपार्जित मालमत्तेशी संबंधित वाद मिटणार आहेत. शिवाय तुमचे पैसे परत मिळणार आहे.

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

या लोकांनी आज सावधगिरी बाळगणे आवश्यक असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी मन विचलित होऊ देऊ नका. व्यवसायिकांनी आर्थिक बाबीमध्ये लक्ष द्यावे. नातेसंबंध गोड असणार आहे. घरात आनंदाचे वातावरण असेल. 

धनु (Sagittarius Zodiac)

ही लोक आज त्यांची सर्व कामे कार्यक्षमतेने पूर्ण करण्यासाठी आक्रमकपणे करणार आहेत. व्यावसायिकांना त्यांच्या मित्रांकडून पूर्ण पाठिंबा प्राप्त होणार आहे. आज तुम्हाला तुमचा व्यवसाय वाढवण्याची चांगली संधी मिळणार आहे. तुम्ही पैसे वाचवण्याचा प्रयत्न करणार आहात. 

मकर (Capricorn Zodiac)

या लोकांना आज त्यांच्या कामात बदल पाहिला मिळणार आहे. बदली होण्याची शक्यता आहे. आज तुमची परिस्थिती विशेषतः अनुकूल नसणार आहे. भागीदारीत पारदर्शकता राखणे शहाणपणाचे ठरणार आहे. नफ्याची शक्यता चांगली असणार आहे.   

कुंभ (Aquarius Zodiac)

ही लोक घरून त्यांची कामे करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. तुम्ही वैचारिक मतभेद टाळा. तुमचा आक्रमक स्वभाव सहकाऱ्यांसोबतचे तुमचे संबंध खराब करतील. तुम्ही जितके जास्त कष्ट कराल तितके जास्त आर्थिक नफा तुम्हाला प्राप्त होणार आहे.  

मीन (Pisces Zodiac)

या लोकांना त्यांच्या कामात थोडी स्थिरता राखावी लागणार आहे. मीन राशीच्या लोकांनी धोकादायक उपक्रम टाळा. नवीन उत्पादने विकसित करण्यासाठी हा चांगला काळ असणार आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या सहकार्यामुळे आनंद मिळणार आहे. चांगले आर्थिक लाभ होईल. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

