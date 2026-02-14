English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Daily Tarot Card Horoscope : या लोकांची प्रेमाची परीक्षा; यांनी प्रपोज करताना घ्यावी काळजी, व्हॅलेंटाईन डेला काय सांगतं टॅरोकार्ड ?

Daily Tarot Card Horoscope : 'या' लोकांची प्रेमाची परीक्षा; यांनी प्रपोज करताना घ्यावी काळजी, व्हॅलेंटाईन डेला काय सांगतं टॅरोकार्ड ?

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 14 February : शनिवार 14 फेब्रुवारी हा प्रेमाचा दिवस मानला गेला आहे. जगभरात यादिवशी व्हॅलेंटाईन डे साजरा करण्यात येतो. प्रेमी युगुलासाठी आजचा दिवस कसा असणार आहे, हे जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे. तर चला मग टॅरो कार्डनुसार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आजचा दिवस जाणून घेऊयात टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझा यांच्याकडून 

Neha Choudhary | Feb 14, 2026, 01:43 AM IST
twitter
1/12

मेष (Aries Zodiac)

तुम्ही अलिकडे तुमच्या टीमसोबत चांगले काम करत असून तुमची मेहनत दिसत आहे. लहान क्षण, संभाषणे आणि सामायिक यशाची भावना या सर्वांमुळे वातावरण हलके आणि सकारात्मक राहणार आहे. काम वेळेवर होत असून जबाबदाऱ्या विभागल्या जाणार आहेत. बाहेरून सर्वकाही संतुलित जाणवणार आहे. तरीही, तुम्हाला काहीतरी हरवल्याची भावना असल्यासारखे वाटणार आहे. जणू काही सर्व काही ठीक आहे, पण तुमचे हृदय काहीतरी मीस करणार आहे. कधीकधी आपण काम करत राहतो, पुढे जात राहतो, पण ते खरोखर आपल्याला आनंद देत आहे का हे स्वतःला विचारत नाही. आज, थांबा आणि स्वतःला हा प्रश्न नक्की विचारा.

twitter
2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

तुम्ही आता भावनिक असंतुलन आणि गैरसमजाच्या काळातून बाहेर निघणार आहात. नात्यात समानतेचा अभाव असणार आहे. तुम्हाला असे वाटणार आहे, तुम्ही जितके देत आहात तितके तुम्हाला परत मिळत नाहीय. गैरसमज, अहंकार किंवा भावनिक अंतर यामुळे बराच ताण जाणवणार आहे. तुम्हाला भावनिक संदेश किंवा प्रेमाचा प्रस्ताव मिळणार आहे. पण सर्वकाही दिसते तितके स्थिर किंवा स्पष्ट तुम्हाला जाणवणार नाही. तुम्हाला वास्तव स्पष्टपणे पाहण्याची आवश्यकता राहणार आहे. चांगली बातमी अशी आहे की तुम्ही हळूहळू चिंता आणि मानसिक ताणातून बाहेर पडणार आहात.

twitter
3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

आजचा दिवस जीवनाच्या मोठ्या चित्राबद्दल, विशेषतः घर, कुटुंब आणि भविष्यातील स्थिरतेबद्दल विचार करुन काहीतरी निर्णय घेणार आहात. सुरक्षित आणि पारंपारिक मार्ग काय आहे हे तुम्हाला माहिती असणार आहे. दीर्घकालीन शक्ती आणि आदर तुमच्यासमोर असणार आहे. तरीही, आत गोंधळाची भावना असणार आहे. तुमचे हृदय आणि मन परस्परविरोधी वर्तन करणार असल्याने तुम्ही थोडे गोंधळणार आहात. तुम्ही निर्णय पुढे ढकलणे हिताचे ठरणार आहे. कदाचित संपूर्ण चित्र अद्याप स्पष्ट नसल्यामुळे किंवा तुम्हाला संघर्ष टाळावे लागणार आहे.

twitter
4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

  तुम्ही एखाद्या गोष्टीसाठी खूप संघर्ष करत असणार आहात. तुम्हाला असे वाटू शकते की तुम्हाला प्रत्येक आघाड्यावर स्वतःला सिद्ध करावे लागणार आहे. मग ते नातेसंबंध असो किंवा काम असो. तुम्ही थकलेले आहात, पण सोडून देणे सोपे वाटणार नाही. कदाचित तुम्हाला भीती वाटते की मागे हटल्याने सर्वकाही बिघडेल. यामुळे तुमचे मन गोंधळून जाणार आहे. तुमच्या भावना अस्थिर होऊ शकते. सत्य हे आहे की, प्रत्येक लढाई आवश्यक नसते. जर एखादी परिस्थिती तुमची ऊर्जा सतत कमी करत असेल, तर ती वाचवण्यापेक्षा स्वतःचे रक्षण करणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.

twitter
5/12

सिंह (Leo Zodiac)

तुमच्या आयुष्यात एक मोठा टर्निंग पॉइंट येणार आहे. हा बदल एखाद्या महत्त्वाच्या नात्याशी, भागीदारीशी किंवा करिअरच्या दिशेने राहणार आहे. तुम्ही नवीन सुरुवातीसाठी तयार असताना, तुम्ही जुन्या चिंतांशी देखील झुंजणार आहात. एक कठोर टिप्पणी किंवा जुनी भीती तुमच्या निर्णयांवर परिणाम करणार आहे, ज्यामुळे तुमचे काम थांबल्यासारखे वाटणार आहे.

twitter
6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

  अलिकडच्या काळात झालेल्या गुंतागुंतीचे किंवा अचानक आलेल्या त्रासाचे परिणाम पूर्णपणे कमी होताना तुम्हाला दिसणार नाही. किंबहुना संभाषणे उशिरा होणार आहे. गोष्टी अपेक्षेप्रमाणे प्रगतीपथावर नसणार आहे. अशा परिस्थितीत, घाई करण्यापेक्षा नियंत्रण मिळवणे महत्वाचे ठरणार आहे. आज, वेग नाही तर ऑर्डर महत्त्वाची असणार आहे. स्पष्ट योजना बनवा, सीमा निश्चित करा आणि प्रत्येक पाऊल काळजीपूर्वक विचारातून उचला.

twitter
7/12

तूळ (Libra Zodiac)

तुमच्या आयुष्यातील एका नवीन वळणाचे संकेत देणार आहे. तुम्ही हळूहळू भूतकाळातील निराशा आणि पश्चात्तापांच्या पलीकडे वाटचाल करणार आहात.गेलेल्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी, आता तुम्हाला तुमच्यासोबत कोण आहे हे पाहावे लागणार आहे. ही मानसिकता बदलाची सुरुवात असणार आहे. परिस्थिती देखील बदलताना दिसणार आहे. नशिबाची चाके फिरणार असून थांबलेल्या गोष्टी हळूहळू पुढे वाटचाल करणार आहेत. तुम्हाला आता पूर्वीसारखे नैराश्य किंवा एकाकी वाटणार नाही. तुमचे मन पुन्हा सक्रिय होणार असून तुम्हाला नवीन संधी स्पष्ट पाहिला मिळणार आहे.

twitter
8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

 तुम्ही तुमच्या आयुष्यातील सततच्या आव्हानांना कंटाळला असणार आहात. तुम्हाला असे वाटेल की प्रत्येक दिवस एक नवीन आव्हान घेऊन येतो आणि तुम्ही सतत सावधगिरी बाळगावी लागतेय. या थकव्यामुळे तुम्हाला थेट बोलण्याऐवजी तुम्हाला शॉर्टकट घ्यावेसे वाटणार आहे. कदाचित तुम्हाला संघर्ष टाळायचा असेल किंवा सत्य सांगणे टाळावे लागणार आहे. पण याच दृष्टिकोनामुळे तुम्ही अशा टप्प्यावर आला आहात जिथे कोणताही निर्णय घेणे सोपे नसणार आहे. तुमचे मन गोंधळलेले असणा असून परिस्थिती स्थिर दिसणार आहे.

twitter
9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

  तुम्ही तुमच्या कामात किंवा प्रकल्पात पूर्णपणे व्यस्त असणार आहे. तुम्हाला गोष्टी सुरळीतपणे पार पडाव्यात आणि तुमचे कठोर परिश्रम दृश्यमान व्हावेत असं जाणवमार आहे. पण, तुम्हाला असे वाटू शकते की तुमचे सहकारी समान योगदान देणार नाही. असे वाटू शकते की तुम्ही जास्त जबाबदारी घेत आहात तर इतर तितकेसे सहकार्य करत नाहीत. पण, चित्र पूर्णपणे नकारात्मक राहणार नाही. शेवटी, यश आणि स्पष्टतेची मजबूत चिन्हे आहेत. जर तुम्ही तुमचे लक्ष केंद्रित केले आणि मोकळेपणाने संवाद साधला तर परिस्थिती सुधारणार आहे.

twitter
10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

   तुम्हाला सध्या पैशांबद्दल किंवा आवश्यक संसाधनांबद्दल काही चिंता राहणार आहे. तुम्ही गोष्टींवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करणार आहात. असुरक्षितता देखील कायम असणार आहे. या संघर्षामुळे संधी गमावली जाणार आहे किंवा योग्य वेळी योग्य पावले उचलण्यात अपयश येणार आहे. कदाचित तुम्हाला बदलाची गरज समजणार आहे. पण तुम्ही ते स्वीकारण्यास तयार नसणार आहे. तुम्हाला जलद निकाल हवे आहेत, तर परिस्थितीसाठी थोडा वेळ थांबण्याची आणि चिंतन करण्याची आवश्यकता असणार आहे. 

twitter
11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

आज अचानक झालेल्या बदलामुळे तुमचा दिवस थोडा गोंधळात टाकणार आहे. तुम्हाला असे वाटेल की गोष्टी नियंत्रणाबाहेर जात आहेत. पण तुम्ही ज्या शांतीची अपेक्षा करत होता ती भंग होणार आहे. तुमच्या कुटुंबात किंवा मागील योजनांमध्ये काही अडथळे येणार आहेत. ज्यामुळे काही निराशा तुमच्या वाटेला येणार आहे. तुम्हाला असे वाटेल की तुमचा तयारीचा वेळ संपला आहे आणि तुम्हाला कोणत्याही मदतीशिवाय पुढे जावे लागणार आहे. या धावपळीच्या वेळापत्रकामुळे तुम्हाला थकवा जाणवणार आह, पण तरीही तुम्हाला परिस्थिती हाताळावी लागणार आहे. 

twitter
12/12

मीन (Pisces Zodiac)

आज दिवसाच्या सुरुवातीला तुम्हाला थोडे दुःख किंवा पश्चात्ताप वाटणार आहे. एखादी जुनी घटना किंवा अपूर्ण अपेक्षा तुमच्या मनात रेंगाळणार आहेत. ज्यामुळे तुमचे लक्ष त्या उणीवेकडे वारंवार वेधले जाणार आहे. पण चांगली बातमी अशी आहे की हा दिवस तुम्हाला एक नवीन धडा देखील शिकवणार आहे. जर तुम्ही या दुःखाचे शक्तीमध्ये रूपांतर केले आणि तुमच्या कामावर, अभ्यासावर किंवा काही महत्त्वाच्या जबाबदारीवर लक्ष केंद्रित केले तर तुमचं मन शांत होणार आहे. संध्याकाळपर्यंत तुम्हाला पूर्वीपेक्षा अधिक बळकट आणि आत्मविश्वासू वाटणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

twitter
पुढील
अल्बम

मुंबईजवळ आहे सेम टू सेम लोणवळ्यासारखं सिक्रेट हिल स्टेशन! CSMT वरुन ट्रेन पकडा आणि 45 मिनिटांत स्पॉटवर पोहचा, एका दिवसात 'व्हॅलेंटाईन डे' सेलिब्रेशन

पुढील अल्बम

मुंबईजवळ आहे सेम टू सेम लोणवळ्यासारखं सिक्रेट हिल स्टेशन! CSMT वरुन ट्रेन पकडा आणि 45 मिनिटांत स्पॉटवर पोहचा, एका दिवसात &#039;व्हॅलेंटाईन डे&#039; सेलिब्रेशन

मुंबईजवळ आहे सेम टू सेम लोणवळ्यासारखं सिक्रेट हिल स्टेशन! CSMT वरुन ट्रेन पकडा आणि 45 मिनिटांत स्पॉटवर पोहचा, एका दिवसात 'व्हॅलेंटाईन डे' सेलिब्रेशन

मुंबईजवळ आहे सेम टू सेम लोणवळ्यासारखं सिक्रेट हिल स्टेशन! CSMT वरुन ट्रेन पकडा आणि 45 मिनिटांत स्पॉटवर पोहचा, एका दिवसात 'व्हॅलेंटाईन डे' सेलिब्रेशन 11
प्रेमात पडल्यावर शरीराच्या कोणत्या अवयवावर सर्वप्रथम परिणाम होतो?

प्रेमात पडल्यावर शरीराच्या कोणत्या अवयवावर सर्वप्रथम परिणाम होतो?

प्रेमात पडल्यावर शरीराच्या कोणत्या अवयवावर सर्वप्रथम परिणाम होतो? 8
&#039;पान अळवाचे तशी तू... थेंब पाण्याचा असा मी,&#039;व्हॅलेंटाईन डे&#039;साठी खास मराठीतून शायरी; वाचा, प्रेमात पडाल...

'पान अळवाचे तशी तू... थेंब पाण्याचा असा मी,'व्हॅलेंटाईन डे'साठी खास मराठीतून शायरी; वाचा, प्रेमात पडाल...

'पान अळवाचे तशी तू... थेंब पाण्याचा असा मी,'व्हॅलेंटाईन डे'साठी खास मराठीतून शायरी; वाचा, प्रेमात पडाल... 8
जेव्हा सोन्यापेक्षाही जास्त होती निळ्या रंगाची किंमत, &#039;या&#039; खास दगडाने बनवला जायचा जगातील सर्वात महागडा रंग

जेव्हा सोन्यापेक्षाही जास्त होती निळ्या रंगाची किंमत, 'या' खास दगडाने बनवला जायचा जगातील सर्वात महागडा रंग

जेव्हा सोन्यापेक्षाही जास्त होती निळ्या रंगाची किंमत, 'या' खास दगडाने बनवला जायचा जगातील सर्वात महागडा रंग 7