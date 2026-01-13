English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Daily Tarot Card Horoscope : 11 वर्षांनंतर मकर संक्रांतीला षटतिला एकादशीचा दुहेरी योग! या लोकांवर बसरणार पैशांचा पाऊस

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 14 January : 14 जानेवारी बुधवार म्हणजे सूर्याचे उत्तरायण याचाच अर्थ नवीन वर्षातील पहिला सण मकर संक्रांती....यंदा यादिवशी दुहेरी योग जुळून आला आहे. मकर संक्रांतीला षटतिला एकादशीचा योग जुळून आला आहे. त्यासोबतच वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार मकर संक्रांतीला बुधादित्य राजयोग हा शक्तिशाली योग आहे. मकर संक्रांतीच्या दिवशी बुधादित्य राजयोगाचा अनेक राशींना फायदा ठरणार आहे. टॅरो कार्डनुसार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार मकर संक्रांतीचा दिवस जाणून घ्या टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझाकडून 

Neha Choudhary | Jan 13, 2026, 10:36 PM IST
1/12

मेष (Aries Zodiac)

या लोकांनी आज कोर्टाच्या प्रकरणांमध्ये सावधगिरी बाळगावी. आर्थिक समस्या सोडवण्यासाठी तुम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न कराल, पण तुम्हाला लक्षणीय फायदा मिळणार नाही. आज प्रवासाची शक्यता देखील आहे. आर्थिक बाबी सामान्य असणार आहे.

2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

या लोकांना आज परिपूर्णतेच्या शोधात असल्याने वेळेची पूर्तता करण्यात अडचण येणार आहेत. जास्त विचार केल्याने गोंधळ होणार आहे. ते त्यांचे स्वरूप आणि जीवनशैली सुधारण्यासाठी सौंदर्य उत्पादनांवर अधिक पैसे खर्च करणार आहेत.  

3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

या लोकांनी सावधगिरी बाळगली पाहिजे कारण नकारात्मक विचार त्यांना त्रासदायक ठरणार आहे. चुकीच्या निर्णयांमुळे परिस्थिती सुधारण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागणार आहेत. कमाई चांगली राहणार आहे पण पैशांचा अपव्यय झाल्यामुळे बचत मर्यादित राहणार आहे.

4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

या लोकांनी त्यांच्या यशाचे रहस्य इतरांसोबत शेअर करणे हिताचे ठरणार आहे. यामुळे काहीतरी नवीन शिकण्याची संधी तुम्हाला मिळेल. सामाजिक संबंध मजबूत होणार आहे. आतील आवाजाची जाणीव तुम्हाला योग्य निर्णय घेण्यास मदत मिळणार आहे. कमाईच्या बाबतीत दिवस खूप चांगला जाणार आहे.

5/12

सिंह (Leo Zodiac)

या लोकांना संपत्ती आणि समृद्धी वाढ पाहिला मिळणार आहे. लोकांशी बोलणे प्रगतीसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. योग्य शब्दांचा वापर केल्याने वरिष्ठांवर सहज प्रभाव पडणार आहे. आज तुम्हाला एकापेक्षा जास्त कामे पूर्ण करावी लागणार आहे. 

6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

या लोकांनी त्यांची सर्व कामे काळजीपूर्वक पूर्ण करावीत. आज, किरकोळ चुका टाळण्याचा प्रयत्न करा आणि तुमची कामे पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रीत करा. आर्थिक बाबींमध्ये दिवस चांगला जाणार आहे. जास्त पैसे खर्च केल्याने नंतर अडचणी येण्याची शक्यता आहे.

7/12

तूळ (Libra Zodiac)

या लोकांना आज त्यांच्याभोवती घडणाऱ्या घटनांची पूर्वसूचना असणार आहे. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी तुम्हाला तुमच्या आतल्या आवाजाचे ऐकावे आणि पुन्हा एकदा तपासावे. पैसे कमवण्यासोबतच, तुम्ही तुमचे जुने पैसे सुज्ञपणे गुंतवून चांगले उत्पन्न मिळणार आहे. तुम्हाला तुमच्या खर्चावर थोडे नियंत्रण ठेवावे लागणार आहेत.

8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

आज तुमच्या कामात थोडे अधिक सजग राहा. आज तुमच्याकडे एक अद्वितीय व्यवस्थापन कौशल्य राहणार आहे. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी कोणताही नवीन व्यवसाय करार पूर्णपणे समजून घ्या. आर्थिकदृष्ट्या, नफा मिळण्याची चांगली शक्यता आहे.  

9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

या लोकांनी त्यांचे संबंध मजबूत करण्यासाठी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांशी चांगला संवाद राखण्याचा प्रयत्न करा. त्यांच्या मूलभूत कौशल्यांमध्ये सुधारणा करून तुम्ही करिअरमध्ये प्रगती वाटचाल करणार आहे. आर्थिक बाबींसाठी चांगला काळ राहणार आहे. आज तुम्हाला आर्थिक लाभ मिळणार आहे.

10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

  या लोकांनी आज त्यांच्या वरिष्ठांवर जास्त अपेक्षा ठेवू नयेत, तर त्याऐवजी त्यांची कामे परिश्रमपूर्वक पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे. आज कोणाशीही बोलताना स्पष्टता राखा. आर्थिकदृष्ट्या, आजचा दिवस सामान्य राहणार आहे.

11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

या लोकांसाठी दिवस अनुकूल राहणार आहे. प्रवास आणि हॉटेल उद्योगात काम करणाऱ्यांना हा काळ खूप अनुकूल वाटणार आहे. व्यवसाय करणारे स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करण्यासाठी परिश्रमपूर्वक काम करणार आहात. घरून काम करणाऱ्यांना फायदा होणार आहे. धावपळ करण्यापेक्षा मानसिक कामावर लक्ष केंद्रित करणे वाढणार आहे. यामुळे चांगले उत्पन्न मिळणार आहे.

12/12

मीन (Pisces Zodiac)

  ही लोक त्यांचे काम प्रभावीपणे वाढविण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर करणार आहेत. जर तुम्हाला कोणतेही कागदपत्र पूर्ण करायचे असेल तर हा दिवस खूप अनुकूल असणार आहे. आता तुमच्या कौशल्यांद्वारे तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याची संधी तुम्हाला मिळणार आहे. एक छोटीशी सहल तुम्हाला प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यास मदत करणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

