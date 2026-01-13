Daily Tarot Card Horoscope : 11 वर्षांनंतर मकर संक्रांतीला षटतिला एकादशीचा दुहेरी योग! 'या' लोकांवर बसरणार पैशांचा पाऊस
Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 14 January : 14 जानेवारी बुधवार म्हणजे सूर्याचे उत्तरायण याचाच अर्थ नवीन वर्षातील पहिला सण मकर संक्रांती....यंदा यादिवशी दुहेरी योग जुळून आला आहे. मकर संक्रांतीला षटतिला एकादशीचा योग जुळून आला आहे. त्यासोबतच वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार मकर संक्रांतीला बुधादित्य राजयोग हा शक्तिशाली योग आहे. मकर संक्रांतीच्या दिवशी बुधादित्य राजयोगाचा अनेक राशींना फायदा ठरणार आहे. टॅरो कार्डनुसार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार मकर संक्रांतीचा दिवस जाणून घ्या टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझाकडून