Marathi News
Daily Tarot Card Horoscope : सूर्यफल योगामुळे आज 'या' लोकांना यश आणि सुवर्ण संधी; तर यांच्याविरोधात गंभीर कट रचला जाणार

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 15 November : शनिवार, 15 नोव्हेंबर रोजी सूर्यफळ योगाचा प्रभाव आहे. ज्योतिषशास्त्रात सूर्यफळ योग खूप शुभ मानला गेला आहे. हा योग व्यक्तीला यशासोबतच प्रगतीचा मानला जातो. त्याच वेळी, टॅरो कार्डच्या गणनेनुसार, सूर्यफळ योग वृषभ आणि कर्क राशीसह 5 राशींना अपार यश देणारा ठरणार आहे. यासोबतच, धन आणि संपत्तीसाठी हा योग अतिशय शुभ मानला गेला आहे. जाणून घ्या मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस कसा असणार आहे. 

Neha Choudhary | Nov 15, 2025, 07:51 AM IST
मेष (Aries Zodiac)

या लोकांमध्ये उत्कृष्ट नेतृत्व कौशल्ये आज असणार आहे. ते कामे पूर्ण करण्यात यशस्वी होणार आहेत. नवीन योजना राबविण्यासाठी हा काळ योग्य असणार आहे. सर्वांच्या सहकार्याने कामे वेळेवर पूर्ण होतील आणि तुम्हाला आदर मिळेल. आर्थिक बाबींसाठी दिवस खूप अनुकूल असणार आहे. चांगल्या कमाईसोबतच जुनी गुंतवणूक देखील फलदायी ठरणार आहे.

वृषभ (Taurus Zodiac)

या राशीच्या लोकांना नवीन पद मिळण्याची शक्यता आहे. जर तुम्ही नवीन उपक्रम सुरू करण्याचा विचार करत असाल तर ही योग्य वेळ आहे. तुम्ही तुमची एकाग्रता कायम ठेवाल. तुमचा अधिकार वाढेल आणि तुमच्या कामामुळे तुम्हाला आदर आणि सन्मान मिळेल. कमाईच्या बाबतीत दिवस सामान्य राहील.

मिथुन (Gemini Zodiac)

या लोकांसाठी त्यांच्या करिअरचा विस्तार करण्यासाठी सुवर्ण संधी मिळणार आहे. तुमच्या सर्व प्रयत्नांमध्ये नशीब तुम्हाला साथ देणार आहे. तुमचं काम सुरळीतपणे पूर्ण होणार आहे. अनुभवी व्यक्तींकडून तुम्हाला पूर्ण सहकार्य मिळणार आहे. आर्थिक बाबींसाठी दिवस खूप चांगला असणार आहे.   

कर्क (Cancer Zodiac)

या लोकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहे. आज तुम्हाला आत्मविश्वासाचा अभाव जाणवणार आहे. कौटुंबिक नात्यांमधील तणाव आज सहजपणे दूर होणार आहे. आदर गमावण्याची शक्यता आहे. वडिलोपार्जित संपत्ती वारशाने मिळणार आहे.

सिंह (Leo Zodiac)

या लोकांसाठी हा काळ अत्यंत अनुकूल असणार आहे. आज तुम्हाला एक अनोखा आत्मविश्वास अनुभवायला मिळणार आहे. तुमच्या कामाशी संबंधित नवीन कामगिरी किंवा चांगली बातमी मिळणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये दिवस खूप अनुकूल राहणार आहे.

कन्या (Virgo Zodiac)

या राशीच्या लोकांना आज मानसिकदृष्ट्या बळकटी येणार आहे. तुमचे विरोधक शक्तिशाली असणार आहे. तुमचे नुकसान करण्याचा गंभीर कट रचणार आहे. तुम्हाला तुमचे मन शांत ठेवण्याचा आणि स्वतःसाठी वेळ काढा. आज कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करा. आज तुम्हाला अनपेक्षित खर्चाचा सामना करावा.

तूळ (Libra Zodiac)

या लोकांना आज कलात्मक कामांद्वारे प्रसिद्धी मिळवण्याची चांगली संधी मिळणार आहे. तुम्ही तुमची सर्व कामे दृढनिश्चयाने पूर्ण करणार आहात. तुम्ही कुटुंब आणि काम यांच्यात संतुलन राखा. आज देव तुम्हाला आशीर्वाद देणार आहे. तुम्हाला लक्षणीय आर्थिक लाभ होणार आहे.

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

यांना कामापेक्षा विश्रांतीवर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. आज तुम्हाला सक्रियपणे काम करण्याची संधी मिळणार आहे. म्हणजेच तुम्ही कामावर एक मजबूत प्रतिमा निर्माण करणार आहे. कामावर तुमचा प्रभाव वाढणार आहे. आज तुम्हाला कमाईच्या चांगल्या संधी मिळणार आहे.

धनु (Sagittarius Zodiac)

या लोकांसाठी आजचा दिवस खूप चांगला राहणार आहे. आज तुम्हाला नशीब तुमच्या बाजूने मिळणार आहे. पण, कामात किरकोळ अडथळे नक्कीच येणार आहे. तुम्हाला तुमच्या रागावर नियंत्रण ठेवा. तुम्ही तुमच्या शत्रूंवर विजयी मिळवणार आहात. आर्थिक लाभासाठी देखील हा काळ चांगला असणार आहे.

मकर (Capricorn Zodiac)

या लोकांना त्यांच्या कामात अडथळे येणार आहे. त्यांना त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल थोडेसे काळजी वाटेल. तुमच्या कामाशी संबंधित बाबींवर इतरांशी चर्चा करणे टाळणे फायदेशीर ठरेल. तुम्हाला अनावश्यक चिंता टाळण्याचा सल्ला दिला जातो. तुमचे उत्पन्न पूर्वीपेक्षा खूप चांगले होईल.

कुंभ (Aquarius Zodiac)

आज या लोकांमध्ये आत्मविश्वास असणार आहे. आज अनेक वर्षांपासूनचे अडथळे दूर होणार आहेत. आज व्यावसायिक नवीन भागीदारी करणार आहात. व्यावसायिकांना आज इच्छित यश मिळणार आहे. ज्यामुळे त्यांच्या हृदयात आनंद असणार आहे. तुमची कमाई पूर्वीपेक्षा खूप चांगली असणार आहे.  

मीन (Pisces Zodiac)

या लोकांना आजचा दिवस स्पर्धात्मक असणार आहे. तुमच्यासाठी हा काळ अनुकूल नसेल. आत्मविश्वासाचा अभाव तुमच्या कामांमध्ये अडथळा आणणार आहे. उत्पन्नाच्या बाबतीत दिवस फारसा चांगला नसणार आहे. तुमचे खर्च लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे. तुम्ही महागड्या ब्रँडेड वस्तूंवर पैसे खर्च करणार आहात. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

