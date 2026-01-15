English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Daily Tarot Card Horoscope : गजकेसरी राजयोग 5 राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली! तुमच्यासाठी कसा आहे शुक्रवारचा दिवस?

Daily Tarot Card Horoscope : गजकेसरी राजयोग 5 राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली! तुमच्यासाठी कसा आहे शुक्रवारचा दिवस?

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 16 January : 16 जानेवारी शुक्रवारी गुरु आणि चंद्र समसप्तकात भ्रमण करणार आहे त्यामुळे गजकेसरी राजयोग निर्माण होणार आहे. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार हा अतिशय शक्तिशाली आणि प्रभावशाली मानला गेला आहे. हा योग व्यक्तीला दुप्पट लाभ देतो. असा हा राजयोगाचा शुक्रवार टॅरो कार्डनुसार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार जाणून घ्या टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझाकडून 

Neha Choudhary | Jan 15, 2026, 10:11 PM IST
1/12

मेष (Aries Zodiac)

आज नकारात्मक प्रभावांचा स्वत:वर परिणाम होऊ देऊ नका. धैर्याने कामाच्या ठिकाणी तुम्ही समस्या सहजपणे सोडवणार आहात. तुमचा अहंकार तुमच्यावर वर्चस्व गाजवू देऊ नका. परिस्थितीशी तडजोड केल्याने चांगला नफा मिळणार आहे. उत्पन्नाच्या दृष्टिकोनातून, दिवस सामान्य राहणार आहे.

2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

आज व्यवसायाच्या सहलीची योजना आखणार आहात. कामातील अडचणी सहजपणे दूर होणार आहेत. आज तुम्हाला तुमच्या समस्यांवर सोपे उपाय सापडणार आहेत. आर्थिकदृष्ट्या, तुम्हाला थोडासा फायदा मिळणार आहे. आजच्या महत्त्वाच्या चर्चेचे दीर्घकाळात सकारात्मक परिणाम मिळणार आहेत.

3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

आजचा दिवस संघर्षाने भरलेला असणार आहे. तुमच्या कामाशी संबंधित योजना कोणाशीही शेअर करू नका. अधिक पैशाच्या मागे लागून अनैतिक कामांमध्ये सहभागी होणे टाळा. धन आणि मालमत्तेसाठी दिवस चांगला आहे; तुमच्या कमाईत गुंतवणूक केल्याने समृद्धी वाढणार आहे.

4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

तुमच्या चांगल्या कृतींद्वारे त्यांच्या वरिष्ठांसमोर चांगली प्रतिमा निर्माण करण्यात यशस्वी होणार आहेत. तुमचा व्यावहारिक दृष्टिकोन नफ्याच्या संधी प्रदान करतील. आज तुम्ही कामावर लक्ष केंद्रित कराल पण तुमच्या कुटुंबासोबत दर्जेदार वेळही व्यतित करणार आहेत. उत्पन्नाच्या बाबतीत दिवस खूप अनुकूल असणार आहे. 

5/12

सिंह (Leo Zodiac)

या लोकांनी आज सावधगिरी बाळगावी. अनावश्यक कायदेशीर अडचणी टाळा. आज तुमचे खर्च जास्त असणार आहेत. आज काळजीपूर्वक वाहन चालवा. आर्थिकदृष्ट्या, हा काळ अनुकूल नाही; त्यानुसार तुमच्या खर्चाचे नियोजन करा.

6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

या लोकांना आज मैत्री टिकवून ठेवताना काही अडचणी येणार आहेत. तुम्ही तुमच्या वेळेचा चांगला वापर करा. दिवसभर कामात किरकोळ अडचणी येतील, पण तुमचा सकारात्मक दृष्टिकोन तुम्हाला त्यावर मात करण्यास मदत होणार आहे. कमाईच्या बाबतीत दिवस चांगला जाणार आहे. 

7/12

तूळ (Libra Zodiac)

या लोकांना आज थोडा संयम बाळगावा लागणार आहे. कौटुंबिक अशांततेमुळे त्यांना काम करण्याची इच्छा कमी असणार आहे. मालमत्ता व्यापाऱ्यांसाठी हा दिवस चांगला आहे. तुम्ही घेतलेल्या कठोर उपाययोजनांमुळे तुमचा व्यवसाय वाढण्यास मदत होणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस खूप चांगला जाणार आहे. तुम्हाला तुमच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे.

8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

या लोकांना त्यांच्या कामाच्या ताणावामुळे थोडे ताण जाणवणार आहे. आज तुम्हाला एखाद्या गोष्टीबद्दल थोडीशी चिडचिड वाटेल. ज्यामुळे थोडेसे अप्रिय वातावरण निर्माण होणार आहे. तुमच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवा. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस आशादायक नाही. खर्चाची समस्या असणार आहे.

9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

या लोकांना आर्थिक बाबींबाबत अनावश्यक ताण येईल. बसून काम करण्याऐवजी बाहेर काम केल्याने मानसिक असंतोष कमी होण्यास मदत मिळणार आहे. आज शत्रू तुमच्या कामात अडथळे निर्माण करेल. आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

या लोकांना कामाचा ताण वाढणार आहे. यामुळे कुटुंबातील सदस्यांशी वाद होईल. आज शब्द काळजीपूर्वक वापरा आणि कोणावरही नकारात्मक प्रतिक्रिया देऊ नका. आज, तुम्हाला अशा परिस्थिती येऊ शकतात जिथे तुम्हाला राजनैतिक दृष्टिकोन स्वीकारावा लागणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, हा काळ चांगला राहणार आहे.

11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

ही लोक अचानक सहलीची योजना आखणार आहेत. यामुळे दैनंदिन कामाचा ताण कमी होणार आहे. त्यांना तणावमुक्त राहण्यास मदत मिळणार आहे. आर्थिक बाबी आशादायक वाटत नाहीत. जर तुम्ही कर्ज घेण्याचा विचार करत असाल तर थांबा.

12/12

मीन (Pisces Zodiac)

तुमच्यासाठी दिवस खूप अनुकूल ठरणार आहे. आज तुमच्या इच्छा पूर्ण होणार आहेत. मित्रांच्या सहकार्याने, दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे सहजपणे पूर्ण होणार आहेत. दिवस मौजमजेने आणि आनंदाने भरलेला राहणार आहे. आज तुम्ही जे काही नियोजन कराल ते सर्व कामे सुरळीतपणे पूर्ण होणार आहेत. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

