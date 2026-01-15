Daily Tarot Card Horoscope : गजकेसरी राजयोग 5 राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली! तुमच्यासाठी कसा आहे शुक्रवारचा दिवस?
Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 16 January : 16 जानेवारी शुक्रवारी गुरु आणि चंद्र समसप्तकात भ्रमण करणार आहे त्यामुळे गजकेसरी राजयोग निर्माण होणार आहे. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार हा अतिशय शक्तिशाली आणि प्रभावशाली मानला गेला आहे. हा योग व्यक्तीला दुप्पट लाभ देतो. असा हा राजयोगाचा शुक्रवार टॅरो कार्डनुसार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार जाणून घ्या टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझाकडून
Neha Choudhary | Jan 15, 2026, 10:11 PM IST
मेष (Aries Zodiac)
वृषभ (Taurus Zodiac)
मिथुन (Gemini Zodiac)
कर्क (Cancer Zodiac)
सिंह (Leo Zodiac)
कन्या (Virgo Zodiac)
तूळ (Libra Zodiac)
या लोकांना आज थोडा संयम बाळगावा लागणार आहे. कौटुंबिक अशांततेमुळे त्यांना काम करण्याची इच्छा कमी असणार आहे. मालमत्ता व्यापाऱ्यांसाठी हा दिवस चांगला आहे. तुम्ही घेतलेल्या कठोर उपाययोजनांमुळे तुमचा व्यवसाय वाढण्यास मदत होणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस खूप चांगला जाणार आहे. तुम्हाला तुमच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
धनु (Sagittarius Zodiac)
मकर (Capricorn Zodiac)
कुंभ (Aquarius Zodiac)
