English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Daily Tarot Card Horoscope : 'या' लोकांनी आज निर्णय घेताना घाई करु नये!; यांना विशेष लाभ, कसा आहे रविवारचा दिवस?

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 16 November : 16 नोव्हेंबर रविवारी सुट्टीच्या दिवशी शास्त्रानुसार बुधादित्य राजयोग प्रभावी असणार आहे. सूर्य आणि बुध यांचा युती वृश्चिक राशीत असल्याने बुधादित्य राजयोग निर्माण होणार आहे. बुधादित्य राजयोगामुळे सामाजिक आणि कौटुंबिक पातळीवर व्यक्तीला अधिक फायदे प्राप्त होणार आहे. अशा परिस्थितीत, टॅरो कार्ड गणनेनुसार बुधादित्य राजयोगामुळे मेष, मिथुन, वृश्चिक आणि मीन राशीसाठी दिवस खूप चांगला राहणार आहे. या राशींना ज्ञानासोबतच आदर आणि आर्थिक लाभ मिळणार आहे. मोठ्या प्रमाणात पैसे मिळणार आहेत. जाणून घ्या मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस कसा राहणार आहे. 

Neha Choudhary | Nov 16, 2025, 07:19 AM IST
twitter
1/12

मेष (Aries Zodiac)

ही लोक आज कामाच्या ठिकाणी अत्यंत सक्रिय राहणार आहेत. कामे लवकर समजून घेण्याची आणि योग्य निर्णय घेण्याची त्यांची क्षमता त्यांना मोठे प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यास मदत करणार आहेत. तुमच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल, आज तुम्हाला लक्षणीय आर्थिक लाभ होणार आहे. 

twitter
2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

ही लोक त्यांची सर्व कामे सत्य आणि प्रामाणिकपणे करणार आहेत. अनुभवी व्यक्ती त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी त्यांना पाठिंबा देणार आहेत. शिक्षण आणि प्रकाशन क्षेत्रात गुंतलेल्यांना लक्षणीय फायदे मिळणार आहेत. आज तुम्हाला धार्मिक कार्यात अधिक रस असणार आहे. तुम्ही सामाजिक संस्थांमध्ये सामील होणार आहात. त्यांच्या कल्याणासाठी पैसे खर्च कराल. 

twitter
3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

या लोकांनी आज कामासाठी इतरांवर जास्त अवलंबून राहणे हिताचे ठरणार नाही. लोक तुमच्या क्षमतेचा गैरफायदा घेतील. कामात अडथळे येणार असून तुम्ही तुमच्या कठोर परिश्रम आणि समर्पणाने तुमचे काम सुधारण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये दिवस चांगला जाणार आहे. 

twitter
4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

या लोकांना कामाच्या ठिकाणी परिस्थितीचा अंदाज येणार आहे.ज्यामुळे तुमच्या यशाची शक्यता वाढणार आहे. तुम्ही तुमची सर्व कामे नियोजित वेळेवर पूर्ण करणार आहात. आर्थिक लाभासाठी तुम्हाला थोडी वाट पहावी लागणार आहे. नंतर मोठी रक्कम मिळणार आहे.

twitter
5/12

सिंह (Leo Zodiac)

ही लोक आज त्यांच्या ताकदी आणि कमकुवतपणाचा काळजीपूर्वक विचार करून स्वतःसाठी एक लक्ष्य निश्चित करण्यात यशस्वी होणार आहेत. कामाचा जास्त ताण तुमच्यासाठी अडचणी निर्माण करतील. खरं तर, आज एखाद्याच्या मदतीमुळे तुम्हाला आर्थिक फायदा होणार आहे. फक्त तुमचे पैसे हुशारीने खर्च करा.

twitter
6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

ही लोक त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी खूप सक्रिय असणार आहेत. मनोरंजन आणि प्रवास हे तुमचे मुख्य लक्ष्य असणार आहेत. मित्रांसोबतच्या भेटीमुळे तुम्हाला तुमचे भविष्य आखण्यास मदत होणार आहे. आज तुम्हाला तुमच्या मुलांकडून काही चांगली बातमी कानावर पडणार आहे. त्यांच्याशी बोलल्याने तुम्हाला आनंद मिळणार आहे. आर्थिक बाबी सामान्य राहणार आहे.

twitter
7/12

तूळ (Libra Zodiac)

या लोकांना आज त्यांच्या प्रतिमेवर काम करावे लागणार आहे. आज तुम्ही मालमत्ता खरेदी आणि विक्रीबाबत निर्णय घेणार आहात. तुमच्या कठोर परिश्रमाच्या आधारे आर्थिक लाभ होणार आहे. खर्च जास्त असणार आहे, म्हणून तुमचे खर्च सावधगिरीने आणि विवेकाने व्यवस्थापित करणे हिताचे ठरणार आहे. 

twitter
8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला असणार आहे. आज तुम्हाला तुमच्या कामात खूप रस राहणार आहे. तुम्ही तुमचे सर्वोत्तम प्रयत्न करणार आहात. पण, जास्त काम केल्याने थकवा येण्याची शक्यता आहे. आज तुमच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल निष्काळजी राहू नका. तुम्हाला सामाजिक सन्मान देखील मिळणार आहे.

twitter
9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

ही लोक आज अपवादात्मकपणे चांगले काम करणार आहेत. तुमच्या कामात अहंकाराला अडथळा आणू देऊ नका. इतरांच्या पाठिंब्याशिवाय कामे पूर्ण करणे अशक्य राहणार आहेत. आज तुम्हाला तुमच्या समस्यांवर सहज उपाय सापडणार आहेत. आज तुमचे खर्च खूप जास्त होणार आहेत. 

twitter
10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

या लोकांच्या अधिकारात वाढ होणार आहे. त्यांना आदर आणि प्रतिष्ठा मिळणार आहे. अधिकारी तुमच्या कामगिरीवर खूश होणार आहेत. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस खूप चांगला जाणार आहे. देवी लक्ष्मी आज तुमच्यावर कृपा करणार आहे. तिच्या आशीर्वादाने तुम्ही नवीन करार करणार आहात.

twitter
11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

या राशीसाठी आजचा दिवस कामाच्या ठिकाणी सामान्य असणार आहे. तुम्हाला अपेक्षित यश मिळणार नाही. संभाव्य खर्च लक्षात येणार असून तुम्ही त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची योजना आखणार आहात. तुम्हाला आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. 

twitter
12/12

मीन (Pisces Zodiac)

आजचा दिवस या लोकांसाठी भाग्यवान असणार आहे सर्व दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे सहजपणे पूर्ण होणार आहे. तुमच्या जोडीदारासोबतचे संबंध सुधारणार आहे. गोष्टी नियोजित प्रमाणे होत असताना आनंद कायम राहणार आहे. आर्थिक लाभासाठी केलेले सर्व प्रयत्न यशस्वी होणार आहेत. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

twitter
पुढील
अल्बम

Bridal Trends 2025: बोल्ड रेड की पेस्टल कोणता रंग 2025चा ट्रेंड? 'या' लेहेंगा टीप्स एकदा पाहाच

पुढील अल्बम

Bridal Trends 2025: बोल्ड रेड की पेस्टल कोणता रंग 2025चा ट्रेंड? &#039;या&#039; लेहेंगा टीप्स एकदा पाहाच

Bridal Trends 2025: बोल्ड रेड की पेस्टल कोणता रंग 2025चा ट्रेंड? 'या' लेहेंगा टीप्स एकदा पाहाच

Bridal Trends 2025: बोल्ड रेड की पेस्टल कोणता रंग 2025चा ट्रेंड? 'या' लेहेंगा टीप्स एकदा पाहाच 8
DSLR कॅमेऱ्याला टक्कर देतोय हा स्मार्टफोन; 50 किंवा 100 नव्हे तर मिळतोय 200MP कॅमेरा, फिचर्सही कमाल

DSLR कॅमेऱ्याला टक्कर देतोय हा स्मार्टफोन; 50 किंवा 100 नव्हे तर मिळतोय 200MP कॅमेरा, फिचर्सही कमाल

DSLR कॅमेऱ्याला टक्कर देतोय हा स्मार्टफोन; 50 किंवा 100 नव्हे तर मिळतोय 200MP कॅमेरा, फिचर्सही कमाल 9
धर्मेंद्र 90 वर्षांचे; हेमा मालिनींचा विशेष संदेश &#039;आता प्रत्येक दिवस...!&#039;

धर्मेंद्र 90 वर्षांचे; हेमा मालिनींचा विशेष संदेश 'आता प्रत्येक दिवस...!'

धर्मेंद्र 90 वर्षांचे; हेमा मालिनींचा विशेष संदेश 'आता प्रत्येक दिवस...!' 10
&#039;मला कोर्टात मेलोड्रामा नकोय,&#039; करिश्मा कपूरच्या मुलीने फी न भरल्याचा दावा केल्यानंतर न्यायाधीशांनी सुनावलं, &#039;मी 30 सेकंदापेक्षा जास्त...&#039;

'मला कोर्टात मेलोड्रामा नकोय,' करिश्मा कपूरच्या मुलीने फी न भरल्याचा दावा केल्यानंतर न्यायाधीशांनी सुनावलं, 'मी 30 सेकंदापेक्षा जास्त...'

'मला कोर्टात मेलोड्रामा नकोय,' करिश्मा कपूरच्या मुलीने फी न भरल्याचा दावा केल्यानंतर न्यायाधीशांनी सुनावलं, 'मी 30 सेकंदापेक्षा जास्त...' 11