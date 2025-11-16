Daily Tarot Card Horoscope : 'या' लोकांनी आज निर्णय घेताना घाई करु नये!; यांना विशेष लाभ, कसा आहे रविवारचा दिवस?
Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 16 November : 16 नोव्हेंबर रविवारी सुट्टीच्या दिवशी शास्त्रानुसार बुधादित्य राजयोग प्रभावी असणार आहे. सूर्य आणि बुध यांचा युती वृश्चिक राशीत असल्याने बुधादित्य राजयोग निर्माण होणार आहे. बुधादित्य राजयोगामुळे सामाजिक आणि कौटुंबिक पातळीवर व्यक्तीला अधिक फायदे प्राप्त होणार आहे. अशा परिस्थितीत, टॅरो कार्ड गणनेनुसार बुधादित्य राजयोगामुळे मेष, मिथुन, वृश्चिक आणि मीन राशीसाठी दिवस खूप चांगला राहणार आहे. या राशींना ज्ञानासोबतच आदर आणि आर्थिक लाभ मिळणार आहे. मोठ्या प्रमाणात पैसे मिळणार आहेत. जाणून घ्या मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस कसा राहणार आहे.