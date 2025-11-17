English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Daily Tarot Card Horoscope : आज गजकेसरी राजयोग 'या' लोकांसाठी वरदान; यांनी लोकांनी घ्यावी काळजी

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 17 November : सोमवार, 17 नोव्हेंबरला आज गजकेसरी राजयोगाचा एक अतिशय शुभ संयोग जुळून आला आहे. टॅरो कार्ड्सची गणनेनुसार वृषभ, कर्क आणि सिंह राशीच्या लोकांना गजकेसरी राजयोगाचा विशेष लाभ प्राप्त होणार आहे. या राशींना धन आणि संपत्तीचे सुख लाभणार आहे.  जाणून घ्या मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस कसा राहणार आहे. 

Neha Choudhary | Nov 17, 2025, 07:28 AM IST
मेष (Aries Zodiac)

या लोकांना आज त्यांच्या सभोवतालच्या लोकांभोवती थोडे सावध राहवे लागणार आहे. अतिआत्मविश्वास तुमचे काम खराब करु नका. अनावश्यक वाद टाळा. आर्थिक दृष्टिकोनातून, हा काळ मध्यम फलदायी असणार आहे. आज काही नकारात्मक घटना घडणार आहेत, ज्यामुळे तुमचा कामाचा उत्साह कमी होणार आहे. 

वृषभ (Taurus Zodiac)

या लोकांनी त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांपासून सावध राहावे कारण ते त्यांच्याविरुद्ध नकारात्मक विचार पसरवण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे. तुम्ही तुमच्या अधीनस्थांवर तुमचा प्रभाव स्थापित करण्यात यशस्वी होणार आहात. रिअल इस्टेट व्यवहारांबाबत वाटाघाटी होणार आहेत. आर्थिक बाबींसाठी हा काळ अनुकूल राहणार आहे.

मिथुन (Gemini Zodiac)

या राशीच्या लोकांनी इतरांच्या म्हणण्यावर जास्त अवलंबून राहण्यापेक्षा स्वतःच्या विवेकाचे ऐकावे लागणार आहे. उत्पादनाशी संबंधित कामांमध्ये यश मिळणार आहे. आत्मविश्वासाच्या अभावामुळे आवश्यक पावले उचलण्यात संकोच वाटणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, वेळ अनुकूल असणार आहे. कठोर परिश्रमाचे फळ मिळणार आहे. 

कर्क (Cancer Zodiac)

या लोकांना त्यांच्या क्षमतेद्वारे सर्व समस्या सोडवण्यात यश मिळणार आहेत. तुमचे उत्कृष्ट काम तुम्हाला प्रगती करण्यास मदत करणार आहेत. दुसऱ्या गोष्टीत व्यस्त राहिल्याने तुमचे स्वतःचे काम अडथळे निर्माण होणार आहे. हा काळ पैसे कमविण्यासाठी अनुकूल असणार आहे. तुम्ही संपत्ती निर्माण करण्यात यशस्वी होणार आहे. तुम्ही तुमच्या खर्चात काही प्रमाणात संयम बाळगावी लागणार आहे. 

सिंह (Leo Zodiac)

या राशीच्या लोकांना आरोग्याच्या समस्यांबाबत अत्यंत सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. नकारात्मक बातम्या त्यांना अस्वस्थ करण्याची शक्यता आहे. आर्थिक खर्च जास्त असणार आहे. बजेटमध्ये काम करावे लागणार आहे. फक्त आवश्यक वस्तूंवर पैसे खर्च करा. उत्पन्नाच्या बाबतीत दिवस सामान्य राहणार आहे. 

कन्या (Virgo Zodiac)

या लोकांना त्यांच्या कामात व्यस्त राहण्याची इच्छा कमी राहणार आहे. कामाच्या ठिकाणी परिस्थिती प्रतिकूल राहणार आहे. बदनामी होण्याची शक्यता असणार आहे. नोकरीत बदलीचे संकेत आहेत. नवीन कल्पना तुमच्या डोक्यात येणार आहे. उत्पादनात गुंतलेल्यांना फायदा होणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या वेळ सामान्य राहणार आहे.

तूळ (Libra Zodiac)

या लोकांचे व्यावसायिक जीवन स्थिर राहणार आहे. खूप प्रयत्न करूनही, भविष्य आशादायक असणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये अनिश्चितता कायम राहणार आहे. सकारात्मक कामाचे वातावरण राखण्यासाठी बरेच प्रयत्न करावे लागणार आहे.

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

या लोकांसाठी हा काळ अनुकूल नसणार आहे. सामाजिक संबंध बिघडणार आहेत. जास्त आग्रही राहणे किंवा संघर्षात अडकणे तुमच्या अडचणी वाढविणार आहेत. व्यावसायिकांना त्यांच्या गुंतवणुकीवर अपेक्षित परतावा मिळणार नाहीत. 

धनु (Sagittarius Zodiac)

या लोकांची आज आर्थिक बाबींबद्दल चिंतेत राहणार आहे. संध्याकाळपर्यंत गोष्टी तुमच्या बाजूने असणार आहे. कौटुंबिक व्यवसायात गुंतलेल्यांना काही अडचणी येणार आहेत. गोंधळामुळे वाद होण्याची शक्यता आहे. आर्थिकदृष्ट्या, वेळ खूप अनुकूल असणार आहे. अनावश्यक खर्च टाळणे हिताचे ठरणार आहे.  

मकर (Capricorn Zodiac)

यांचे काम पूर्ण करण्यासाठी खूप धावपळ करावी लागणार आहे. भागीदारीशी संबंधित कामे उशिरा होणार आहेत. जर तुम्ही पैसे उभारण्याचा विचार करत असाल तर तुम्हाला काही अडचणी येणार आहेत.आश्वासन दिल्यानंतरही, कर्ज देणारे त्यांचे वचन मोडणार आहेत. तुम्हाला तुमच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे. 

कुंभ (Aquarius Zodiac)

या लोकांसाठी आजचा दिवस व्यवसायात मिश्रित जाणार आहे. नवीन व्यवसाय योजना आखल्या जाणार आहेत. सामाजिक मान्यता प्राप्त होणार आहे. बाह्य कामांमुळे तुम्हाला घरगुती अडचणी येण्याची शक्यता आहे. आर्थिक लाभासाठी हा काळ अनुकूल नसणार आहे.

मीन (Pisces Zodiac)

आज कामाच्या ठिकाणी मोठ्या स्पर्धेचा सामना करावा लागणार आहे. तुमचे प्रतिस्पर्धी तुम्हाला कठीण टक्कर देणार आहेत. पण, वरिष्ठांच्या मदतीने तुम्ही आज पुढे वाटचाल करणार आहात. संपत्ती मिळविण्यासाठी थोडा वेळ लागणार आहे, पण ती नक्कीच येईल, म्हणून काळजी करू नका. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

