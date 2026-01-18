English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Marathi News
  • फोटो
  • Daily Tarot Card Horoscope : धनयोगामुळे आजचा दिवस 5 राशींच्या लोकांसाठी मालामाल करणारा, तुमच्यासाठी कसा आहे रविवारचा दिवस?

Daily Tarot Card Horoscope : धनयोगामुळे आजचा दिवस 5 राशींच्या लोकांसाठी मालामाल करणारा, तुमच्यासाठी कसा आहे रविवारचा दिवस?

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 18 January : आज रविवारी टॅरो कार्ड गणनेनुसार धन योगाचा शुभ संयोग जुळून आला आहे. रविवार हा सूर्यदेवाला समर्पित असतो. वैदिक ज्योतिषशास्त्रात धन योग खूप शुभ आणि प्रगतीशील मानला गेला आहे. टॅरो कार्ड गणनेनुसार असं दिसून येतंय की धन योग मेष, सिंह, तूळ आणि धनु राशींना लाभ आणि वडिलोपार्जित मालमत्तेचा लाभ देणारा ठरणार आहे. असा हा राजयोगाचा रविवार टॅरो कार्डनुसार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार जाणून घ्या टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझाकडून

Neha Choudhary | Jan 18, 2026, 06:57 AM IST
1/12

मेष (Aries Zodiac)

या लोकांचा कामाच्या ठिकाणी दिवस यशस्वी राहणार आहे. जो आज तुमच्यात एक वेगळीच ऊर्जा आणणार आहे. आज तुमची ऊर्जा योग्य दिशेने वळवा. कठोर परिश्रम केल्याने कामाच्या ठिकाणी सकारात्मक परिणाम दिसणार आहेत. तुम्ही एखाद्या उत्पादनाच्या जाहिरातीसाठी पैसे खर्च करणार आहात.

2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

या लोकांना कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या शत्रूंमुळे त्रास होण्याचे संकेत आहेत. आज तुम्ही अनुभवी लोकांकडून समस्या सोडवण्यासाठी सल्ला घेणे हिताचे ठरणार आहे. तुमचे धाडसी निर्णय तुमच्या कामात उपयुक्त ठरणार आहेत. आर्थिक बाबींमध्ये दिवस चांगला जाणार आहे.

3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

या लोकांना आज नफा मिळण्याची चांगली शक्यता आहे. भागीदारीशी संबंधित कामात अडथळे येऊ शकतात. उत्पन्नाच्या बाबतीत दिवस खूप चांगला राहणार आहे. तुमच्या प्रभावाने तुम्ही किरकोळ समस्या सोडवणार आहात. सध्या तुम्हाला तुमच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे.

4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

या लोकांनी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक राहणार आहे. मानसिक शांती राखा तसंच इतरांशी अनावश्यक वाद टाळा. तुमचे कर्मचारी आज तुमच्यावर वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस सामान्य राहणार आहे.

5/12

सिंह (Leo Zodiac)

आजचा दिवस तुमच्यासाठी स्पर्धात्मक राहणार आहे. तुम्ही तुमच्या प्रतिस्पर्ध्यांना पराभूत करण्यात यशस्वी होणार आहात. कुटुंबातील सध्याचे कोणतेही वाद आता मिटतील, ज्यामुळे तुमच्या मनाला शांती मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला बराच आदर मिळणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस खूप चांगला जाणार आहे.

6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

या लोकांनी त्यांच्या बोलण्यावर थोडा संयम ठेवावा. कामाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय आधीच घ्या. नकारात्मक विचारांमुळे अडचणी येण्याची दाट शक्यता आहे. व्यवसायात पैसे कमविण्याच्या चांगल्या शक्यता आहेत, ज्याची तुम्ही बचत करणार आहात. 

7/12

तूळ (Libra Zodiac)

या लोकांना आज अनुभवी व्यक्तींशी भेटून त्यांच्या कारकिर्दीला एक नवीन दिशा गवसणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये दिवस चांगला जाणार आहे. तुमच्याकडे उत्पन्नाचे अनेक स्रोत राहणार आहेत. तुम्ही संपत्ती जमा करण्यात आणि तुमची समृद्धी वाढविण्यात यशस्वी होणार आहात.

8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

ही लोक आज त्यांची सर्व कामे पूर्ण आत्मविश्वासाने पूर्ण करणार आहेत. सध्या तुम्हाला तुमची ऊर्जा सकारात्मक कामांमध्ये गुंतवावी लागणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या हा खूप फायदेशीर काळ राहणार आहे. तुमच्या इच्छा पूर्ण होणार आहेत.

9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

या लोकांना आज त्यांचे काम पूर्ण झाल्यामुळे त्यांच्या मनात शांती मिळणार आहे. कुटुंबातील सदस्यांच्या मदतीने ते सर्व कामे वेळेवर पूर्ण करणार आहेत. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस अनुकूल राहणार असून वडिलोपार्जित संपत्ती मिळण्याचे संकेत आहेत. 

10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

या लोकांना आदर आणि सन्मान वाढणार आहे. दिवस कामे पूर्ण करण्यासाठी धावपळीचा राहणार आहे. तुमच्या कठोर परिश्रमाचे समाधानकारक परिणाम मिळणार आहेत. आज नफा मिळण्याची चांगली स्थिती निर्माण होत आहे. 

11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

तुमच्या कामात आज अडथळा आणण्याचा प्रयत्न होणार आहे. तुमच्या आत्मविश्वासाने तुम्ही गोष्टी व्यवस्थापित करणार आहात. आजचा दिवस कमाईसाठी चांगला राहणार आहे. तुमच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला तुमची बचत खर्च करावी लागणार आहे.

12/12

मीन (Pisces Zodiac)

या लोकांना भावनिकदृष्ट्या असुरक्षित वाटणार आहे. मित्र या नकारात्मक भावनेवर मात करण्यात मदत करणार आहेत. तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे. जर तुम्ही गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर तुम्हाला काही फायदे मिळणार आहेत. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

