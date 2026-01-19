English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • Daily Tarot Card Horoscope : शुक्रादित्य राजयोग कोणासाठी शुभ तर कोणासाठी नकारात्मक, तुमच्यासाठी कसा आहे आजचा दिवस?

Daily Tarot Card Horoscope : शुक्रादित्य राजयोग कोणासाठी शुभ तर कोणासाठी नकारात्मक, तुमच्यासाठी कसा आहे आजचा दिवस?

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 19 January : टॅरो कार्ड गणनेनुसार शुक्रादित्य राजयोगाच्या प्रभावामुळे अनेक राशींना आजचा आठवड्याचा पहिला दिवस सोमवार लाभदायक ठरणार आहे. टॅरो कार्ड गणना असं सांगतेय की मेष, कर्क, तूळ, कुंभ आणि मीन यांना सोमवारी शुक्रादित्य राजयोगाचा खूप फायदा होणार आहे. या राशींना केवळ संपत्तीच नाही तर आनंदी मन देखील असणार आहे. या राशींना त्यांचे सर्व काम सहज पूर्ण करण्यास फायदा मिळणार आहे. असा हा राजयोग टॅरो कार्डनुसार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार जाणून घ्या टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझाकडून 

Neha Choudhary | Jan 19, 2026, 06:58 AM IST
मेष (Aries Zodiac)

ही लोक आज कामे वेळेवर पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहेत. तुमचे वरिष्ठ तुमच्या कामावर खूप खूश असणार आहेत. आर्थिकदृष्ट्या, आजचा दिवस तुमच्यासाठी खूप चांगला राहणार आहे. आज तुम्ही तुमच्या कामावर खूप आनंदी असणार आहे. मनोरंजनावर पैसे खर्च होण्याचे संकेत आहेत.

वृषभ (Taurus Zodiac)

ही लोक आज त्यांच्या कामातील अगदी लहानात लहान गोष्टींकडेही लक्ष देणार आहेत. ते त्यांचे काम कार्यक्षमतेने पार पाडण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहेत. आज तुम्हाला कोणाच्याही प्रभावाखाली येऊ नका आणि फक्त तुमच्या कामावर लक्ष केंद्रित करावे, अन्यथा तुमची सर्व ऊर्जा निरुपयोगी कामांमध्ये वाया जाण्याची शक्यता आहे. आर्थिक बाबींसाठी हा खूप चांगला काळ राहणार असून इच्छा पूर्ण होणार आहे. पैसे खर्च करताना तुम्ही काळजी घ्या. 

मिथुन (Gemini Zodiac)

ही लोक आज त्यांच्या सर्जनशील कल्पनांचा पुरेपूर वापर करणार आहेत. तुमचे सादरीकरण पूर्वीपेक्षा खूपच चांगले राहणार आहे. कामासोबतच तुम्ही मजा आणि आनंदावरही लक्ष केंद्रित करणार आहात. कामानंतर तुम्हाला मनोरंजनासाठी देखील वेळ मिळणार नाही. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस खूप चांगला जाणार आहे. खर्च कमी करण्यातही तुम्ही यशस्वी होणार आहात.

कर्क (Cancer Zodiac)

या लोकांनी आज त्यांची कामे पूर्ण करण्यासाठी जास्त घाई करु नका. पैशांपेक्षा सुखसोयींचा संग्रह करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करा. आज तुम्ही मालमत्तेशी संबंधित एखादा मोठा निर्णय घेणार आहात. आर्थिक बाबींसाठीही दिवस चांगला असणार आहे.

सिंह (Leo Zodiac)

या लोकांवर कामाचा ताण वाढणार आहे. कला क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना नवीन ओळख मिळणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, आजचा दिवस खूप चांगला असणार आहे. तुमच्या गरजांसाठी पैसे खर्च करा. पण, तुमचे खर्च बजेट लक्षात ठेवणे चांगले राहणार आहे. 

कन्या (Virgo Zodiac)

ही लोक आज कुटुंबातील सदस्यांच्या मदतीने त्यांची अनेक कामे सहजपणे पूर्ण करणार आहेत. परदेशातून उत्पन्न मिळण्याचे संकेत आहेत. संपत्ती जमा करण्यात आणि समृद्धी वाढविण्यात यश मिळणार आहे. तुमचे मन आनंदी राहणार आहे. 

तूळ (Libra Zodiac)

या लोकांना त्यांच्या कामाच्या जीवनात संतुलन राखण्याची आवश्यकता असणार आहे. आज शत्रू तुम्हाला त्रास देऊ शकतात. परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तुमचे धैर्याचा वापर करा. आर्थिक बाबींसाठी दिवस खूप अनुकूल राहणार आहे. आज तुम्ही तुमची बचत तुमच्या बँक खात्यात जमा करून तुमची समृद्धी वाढवणार आहे. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

या लोकांना आज सामाजिकतेत अधिक आनंद मिळणार आहे. हा दिवस थोडा आव्हानात्मक राहणार आहे. कामाशी संबंधित प्रयत्न व्यर्थ ठरण्याची शक्यता आहे. आर्थिकदृष्ट्या हा दिवस चांगला राहणार असल्या तरीही, खर्च लक्षणीय राहणार आहे. 

धनु (Sagittarius Zodiac)

या लोकांना कामाच्या ठिकाणी स्पर्धेचा सामना करावा लागणार आहे. स्पर्धात्मक राहण्यासाठी व्यावसायिकांना कमी नफ्यावर काम करावे लागणार आहे. कर्ज मिळविण्यासाठी देखील दिवस चांगला असणार आहे. वाढत्या खर्चावर नियंत्रण ठेवणे हिताचे असणार आहे.   

मकर (Capricorn Zodiac)

या लोकांसाठी सर्व कामे सहजपणे पूर्ण होण्यास मदत मिळणार आहे. ते त्यांची कामे एकाग्रतेने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. आज तुम्हाला एकापेक्षा जास्त कामे करावी लागणार आहेत. अवांछित भीती सोडून द्या; हा नफ्यासाठी खूप चांगला काळ राहणार आहे.  

कुंभ (Aquarius Zodiac)

या लोकांना अनुभवी लोकांचे सहकार्य मिळणार आहे. त्यांच्या मदतीने कामाशी संबंधित सर्व कामे सहजपणे पूर्ण होण्यास मदत मिळणार आहे. न्यायालयीन निर्णय तुमच्या बाजूने राहणार आहे. पैसे कमविण्यासाठी हा खूप चांगला राहणार आहे.

मीन (Pisces Zodiac)

आज लपलेल्या शत्रूंपासून सावध राहा. तुमचे लपलेले शत्रू सक्रिय होणार आहेत. कामात अडथळे येण्याची शक्यता आहे. तुम्ही आज घाईघाईने कोणतेही निर्णय घेऊ नका. नफ्यासाठी दिवस चांगला सिद्ध होणार आहे. नातेवाईकाकडून भेट म्हणून पैसे मिळण्याचे संकेत आहेत. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

