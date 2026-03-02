English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Daily Tarot Card Horoscope : होळीचा दिवस मेष आणि वृश्चिक राशीसाठी यश आणि प्रगतीचा; जाणून घ्या तुमचं टॅरो कार्डचे भाकीत

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 2 March : 2 मार्च सोमवार म्हणजे होळीचा सण...या दिवसाचे टॅरो कार्ड संकेत सांगतात की, भावनिक बदल, व्यावहारिक निर्णय आणि यशाकडे वाटलाच करणारे आहेत. काही राशी थकवणाऱ्या परिस्थितीतून मुक्त होणार आहे. तर काही त्यांचा गमावलेला आत्मविश्वास परत मिळणार आहे. होळीचा आजचा दिवश टॅरो कार्डनुसार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार जाणून घेऊयात टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझा यांच्याकडून 

Neha Choudhary | Mar 02, 2026, 01:51 AM IST
मेष (Aries Zodiac)

Tarot Card

टॅरो कार्डनुसार आजचा दिवस तुमच्यासाठी मनातील ओझे कमी करणारा ठरणार आहे. आजचा दिवस तुमच्यासाठी भूतकाळ मागे सोडण्याचा आहे. आज तुम्ही तुमची चूक कबुल करणार आहात आणि स्वत:ला नव्याने उभं करणार आहात. या निर्णयामुळे तुम्ही अधिक मजबूत आणि शांत होणार आहात. कार्ड सांगतात की, मानसिकदृष्ट्या थकवणाऱ्या मार्गांना निरोप देण्याची योग्य वेळ आली आहे. तर तुमच्या आयुष्यात प्रगतीची एक नवीन लाट येणार आहे. 

वृषभ (Taurus Zodiac)

Tarot Card

टॅरो कार्डच्या गणनेनुसार आजचा दिवस संतुलन आणि न्यायाचे असणार आहे. आज आर्थिक व्यवहार, मालमत्ता किंवा एखादी मोठी जबाबदारीसंबंधात निर्णय घेताना विचारपूर्वक घ्या. पूर्ण प्रामाणिकपणाने दीर्घकालीन विचार करणे गरजेचे असणार आहे. तुमच्या सभोवताली स्थिरतेचे वातावरण असणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये सकारात्मक परिणाम दिसणार आहे. तुमच्या जोडीदाराचा किंवा कुटुंबातील सदस्याचा पाठिंबा तुमचा आत्मविश्वास वाढवणार आहे.

मिथुन (Gemini Zodiac)

Tarot Card

आजचा दिवस तुमच्यासाठी थोडा शांत असणार आहे. एखाद्या महत्त्वाच्या कामात किंवा योजनेत उशीर होण्याचे संकेत आहेत. काही गोष्टीमध्ये अडथळे येणार आहे, ज्यामुळे तुम्हाला निराशाजनक असणार आहे. पण कधी कधी विलंब या यशाचे संकेत असतात. सकाळी जी कामं अडकली ती अचानक संध्याकाळी मार्ग लागणार आहेत. 

कर्क (Cancer Zodiac)

Tarot Card

आज होळीच्या दिवशी तुमची भावनिक ताकद तुमची सर्वात मोठी ताकद ठरणार आहे. एखाद्याशी बोलताना किंवा करार करताना, तुम्हाला काहीतरी चुकल्यासारखे वाटणार आहे. पण तुमच्या अंतःकरणावर विश्वास ठेवा. प्रत्येक समस्येला तोंड देणे आवश्यक नाही; तुम्हाला फक्त पार्श्वभूमीत काय चालले आहे याची जाणीव असणे आवश्यक असणार आहे. आजघाईघाईने प्रतिक्रिया देण्याऐवजी, फक्त शांतपणे निरीक्षण करा. जर कोणी तुमच्यापासून काही लपवण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर तुमची शांतता त्यांना सत्य सांगण्यास भाग पाडणे हिताचे ठरणार आहे. तुमची सामान्य बुद्धी वापरा आणि इतरांना तुमच्यावर दबाव आणू देऊ नका. 

सिंह (Leo Zodiac)

Tarot Card

  आजचा दिवस तुमच्यासाठी शांती घेऊन आला आहे. जुन्या भावनिक जखम्यांचा भार कमी होणार आहे. हा बदल स्पष्टपणे दर्शवितो की तुम्ही मानसिकदृष्ट्या अधिक प्रौढ झाला आहात. भविष्याबद्दल तुम्हाला थोडासा संकोच वाटत असला तरी घाबरून जाण्याची गरज नाही. गमावलेला आत्मविश्वास हळूहळू परत मिळणार आहे. घाईघाईने निर्णय घेणे टाळा. 

कन्या (Virgo Zodiac)

Tarot Card

आजपासून तुमच्यासाठी प्रगतीचे नवे मार्ग उघडणार आहेत. तुमचा आत्मविश्वास आणि यश आज हातात हात घालून चालणार आहे. जर तुम्ही बऱ्याच काळापासून ध्येयासाठी कठोर परिश्रम करत असाल, तर आजचा दिवस तुम्हाला खूप आनंद किंवा ओळख मिळवून देणार आहे. तर तुमच्या वैयक्तिक जीवनात आनंद असणार आहे.   

तूळ (Libra Zodiac)

Daily Tarot Card

आजचा दिवस टीमवर्क आणि सहकार्याचा राहणार आहे. एखादा प्रकल्प किंवा सामायिक जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला मोकळेपणाने संवाद साधावा लागणार आहे. आज तुम्ही काहीतरी नवीन आणि वेगळे करण्याचा प्रयत्न करणार आहात. कोणत्याही नियमांचे किंवा नमुन्यांचे आंधळेपणाने पालन करू नका. असे नातेसंबंध आणि संबंध जोडा जे सक्तीचे नसून खरे असणार आहेत.

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

Daily Tarot Card

आज नको असलेल्या गोष्टी उघडकीस येण्याचे संकेत आहेत. जुना अन्याय पुन्हा उद्भवण्याची शक्यता आहे. पण तुमच्या रागावर नियंत्रण ठेवा. सध्या तुमचे लक्ष स्वतःची काळजी आणि दीर्घकालीन शांती यावर असू द्या. तुमच्या आयुष्यातील एक जुना आणि कठीण अध्याय पूर्णपणे बंद होणार आहे. जो तुमच्या मनाला शांती देणार आहे. निसर्गाच्या न्यायावर विश्वास ठेवा आणि सर्वकाही नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न सोडून द्या, कारण कधीकधी, गोष्टींना त्यांच्या मार्गावर जाऊ देणे हा सर्वोत्तम उपाय असतो.   

धनु (Sagittarius Zodiac)

Daily Tarot Card

आज जबाबदाऱ्यांच्या ओझ्यामुळे तुम्ही थोडे थकून जाणार आहे. पैसे, भावना आणि दैनंदिन कामे यांच्यात तुम्हाला अडकल्यासारखे वाटणार आहे. तुम्ही पुढे ढकलत असलेल्या निर्णयाबद्दल तुमचे मन मोकळे करण्याची हीच वेळ आहे. जेव्हा तुम्ही अपेक्षांचे ओझे हलके कराल तेव्हाच तुम्हाला शांती मिळेल. परिस्थिती नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करणे थांबवताच, तुमच्या जीवनात संतुलन परत येणार आहे. तुमचे प्राधान्यक्रम सोपे करा आणि लक्षात ठेवा की योग्य निर्णयच मनःशांतीचा मार्ग मोकळा करणार आहे.

मकर (Capricorn Zodiac)

Daily Tarot Card

आजचा होळीचा दिवस सामाजिक कार्यांनी भरलेला असणार आहे. पण तुम्हाला तुमच्या मनात थोडी अस्वस्थता वाटणार आहे. आज, एखाद्या मेळाव्यात तुम्हाला स्वतःचे महत्त्व किंवा इतरांच्या अपेक्षांची जाणीव होणार आहे. लक्षात ठेवा, चमक आणि ग्लॅमरमध्ये तुमच्या आतल्या आवाजाकडे दुर्लक्ष करू नका. जर तुम्हाला थोडेसे निराश किंवा दुर्लक्षित वाटत असेल तर लगेच प्रतिक्रिया देण्याऐवजी, स्वतःचे आत्मचिंतन करा. स्वतःला कमी लेखणे किंवा चुका शोधणे हा उपाय नाही. 

कुंभ (Aquarius Zodiac)

Daily Tarot Card

आज तुम्हाला असे वाटेल की तुमच्या मेहनतीला योग्य ती मान्यता मिळत नाहीये. तुमच्या कामाचे खरोखर मूल्य आहे का असा प्रश्न तुम्हाला पडू शकेल. पण थांबा बाह्य प्रशंसांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी, एका महत्त्वपूर्ण बदलासाठी स्वतःला तयार करा. तुमच्या आयुष्यातून आता ज्याची गरज नाही असे काहीतरी निघून जाणार आहे. जसजसे तुम्ही बदलाशी लढणे थांबवाल आणि ते स्वीकाराल तसतसे तुमच्या आयुष्यात संतुलन परत येणार आहे. आज तुमच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवा. बदल थोडा अस्वस्थ करेल पण तो तुम्हाला एका नवीन आणि चांगल्या सुरुवातीकडे घेऊन जाणार आहे. 

मीन (Pisces Zodiac)

Daily Tarot Card

आजचा दिवस संमिश्र असणार आहे. तुम्हाला प्रियजनांकडून पाठिंबा मिळणार आहे. पण मनात सतत शंका राहिल्याने तुमचा आनंद बिघडणार आहे. तुम्ही गोष्टींना जास्त महत्त्व द्याल किंवा चर्चेचा चुकीचा अर्थ लावणार आहात. तुमच्या भीतीला वास्तवावर पडू देऊ नका. सध्या गोष्टी थोड्या निराशाजनक वाटू शकतात, पण हे कायमचे टिकणार नाही. दिवास्वप्न पाहण्याऐवजी, ठोस गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करणे हिताचे ठरणार आहे. तुमच्या विचारांचे धुके दूर होताच, तुमच्या आयुष्यात स्थिरता आणि शांती परत येणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

