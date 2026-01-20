English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Daily Tarot Card Horoscope : रुचक राजयोगामुळे या लोकांना लाभासह प्रतिष्ठा -मान-सन्मात वाढ, तुमच्यासाठी कसा आहे आजचा दिवस?

Daily Tarot Card Horoscope : रुचक राजयोगामुळे या लोकांना लाभासह प्रतिष्ठा -मान-सन्मात वाढ, तुमच्यासाठी कसा आहे आजचा दिवस?

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 20 January : आज रुचक राजयोगाची युती होणार असल्याने ज्योतिषशास्त्रानुसार, हा राजयोग खूप प्रभावशाली मानला गेला आहे. अशा परिस्थितीत, टॅरो कार्डचे संकेत याचा सकारात्मक परिणाम सिंह, तूळ, धनु आणि मकर राशींच्या आर्थिक लाभ, करिअरमध्ये प्रगती आणि कामात यशात होणार आहे. असा हा राजयोग टॅरो कार्डनुसार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार जाणून घ्या टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझाकडून 

Jan 20, 2026, 07:20 AM IST
1/12

मेष (Aries Zodiac)

आजचा दिवस खूप महत्त्वाचा राहणार आहे. पण काम करणाऱ्या व्यावसायिकांना ऑफिसच्या धोरणांमुळे अडचणी येण्याची शक्यता आहे. आज तुमच्यात संयम कमी राहणार आहे. धोकादायक उपक्रम टाळा. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस सामान्य राहणार आहे.   

2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

या लोकांना आज एक वेगळीच ऊर्जा अनुभवायला मिळणार आहे. असे काहीतरी घडू शकते ज्यामुळे निर्णय घेण्याबाबत तुम्हाला काही अनिश्चितता निर्माण होण्याचे संकेत आहेत. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस चांगला जाणार आहे. तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवल्याने नातेसंबंध टिकवून ठेवण्यास मदत होणार आहे.

3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

आज त्यांच्या कामाशी संबंधित योजना गुप्त ठेवण्याचा प्रयत्न करणे हिताचे ठरणार आहे. तुम्ही अध्यात्म आणि संशोधनावर अधिक लक्ष केंद्रित करणार आहात. उत्पन्नाच्या बाबतीत दिवस खूप चांगला असणार आहे. आज तुम्हाला थोडे बजेट विचारात घेऊन पुढे जाणे हिताचे ठरणार आहे.

4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

आज कामाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेणे, त्यांचा व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न करणे हिताचे ठरणार आहे. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या वरिष्ठांकडून विविध निर्बंधांना तोंड द्यावे लागणार आहे. आज आर्थिक बाबींमध्ये नशीब पूर्णपणे तुमच्या बाजूने राहणार आहे. धोकादायक उपक्रमांमुळेही आर्थिक लाभ मिळणार आहे.

5/12

सिंह (Leo Zodiac)

या लोकांना आज त्यांच्या कामात यश मिळणार आहे. पण आर्थिक अडचणींमुळे तुम्हाला तुमचे काम मध्येच सोडून द्यावे लागणार आहे. उत्पन्नासाठी दिवस खूप अनुकूल असणार आहे. जर तुम्ही कामासाठी कर्ज घेण्याचा विचार करत असाल तर तुम्हाला यश मिळणार आहे.

6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

  कामाच्या वातावरणात बदल करु नका. गोष्टी जसेच्या तसे चालू ठेवणे हिताचे ठरणार आहे. या वेळेचा जास्तीत जास्त फायदा घ्या. सध्या तरी, दैनंदिन दिनचर्येवर लक्ष केंद्रित करा. आर्थिक निर्णय घेताना सावधगिरी बाळगणे आवश्यक असणार आहे.

7/12

तूळ (Libra Zodiac)

आज कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदाऱ्या सोपवल्या जाणार आहेत. आज तुम्ही तुमची सर्व कामे चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करणार आहात. यंत्रसामग्रीमध्ये गुंतवणूक करताना व्यावहारिक दृष्टिकोन स्वीकारा आणि संभाव्य नफासह तोटा काळजीपूर्वक विचारात घेऊनच कोणतीही गुंतवणूक करा. कमाईसाठी हा दिवस उत्तम असणार आहे.

8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

ही लोक आज प्रतिभा आणि सामाजिक संबंध विकसित करण्यात आघाडीवर राहणार आहेत. आज तुम्ही कामात अपवादात्मक कामगिरी करणार आहात. तुमच्या आर्थिक चिंता आज बऱ्याच प्रमाणात कमी होणार आहेत. ज्यामुळे तुमच्या मनाला शांती मिळणार आहे. आर्थिक लाभाची चांगली शक्यता असणार आहे. 

9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

  या लोकांना व्यवसायात यश मिळण्याची चांगली शक्यता आहे. कमाईच्या बाबतीत दिवस चांगला राहणार आहे. लोक तुम्हाला वाईट गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त करणार आहेत. आज तुम्ही अशक्य लक्ष्ये सहजपणे साध्य करणार आहात.   

10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

या लोकांनी त्यांचे सर्वोत्तम प्रयत्न करावेत, कारण त्यांना त्यांच्या संसाधनांचा प्रभावीपणे वापर न केल्याबद्दल पश्चात्ताप होणार आहे. संघात काम करणे कठीण होणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस चांगला असणार आहे. तुमच्या व्यवसायाची जाहिरात करणे फायदेशीर ठरणार आहे.

11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

आजचा दिवस तुमच्यासाठी अनुकूल राहणार नाही. गोष्टी व्यवस्थित करण्यासाठी तुम्हाला खूप संघर्ष करावा लागणार आहे. आर्थिक बाबतीत, आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला असणार आहे. जवळच्या मित्राच्या मदतीने महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ होण्याचे संकेत आहे.

12/12

मीन (Pisces Zodiac)

या लोकांनी इतरांकडून कामाशी संबंधित सल्ला घेणे टाळा. जुन्या मित्रांच्या मदतीने नवीन शक्यतांचा शोध घेण्याचे प्रयत्न यशस्वी होणार आहात. आर्थिक दृष्टिकोनातून, दिवस खूप अनुकूल राहणार आहे. आर्थिक ध्येये निश्चित करणे यशस्वी होणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)  

