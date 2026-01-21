English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Marathi News
  • फोटो
  • Daily Tarot Card Horoscope : अनाफा योग या लोकांसाठी संपत्ती आणि समृद्धीचा, तुमच्यासाठी कसा आहे आजचा दिवस?

Daily Tarot Card Horoscope : अनाफा योग 'या' लोकांसाठी संपत्ती आणि समृद्धीचा, तुमच्यासाठी कसा आहे आजचा दिवस?

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 21 January : आज अनाफ योगाचा एक अतिशय शुभ संयोग आहे. हा खूप फायदेशीर योग व्यक्तीला सन्मान आणि आर्थिक लाभ देतो. पाच राशींच्या लोकांना कौटुंबिक जीवनात लाभ तसंच भरपूर आनंद मिळणार आहे. शिवाय, या राशींना धन आणि मालमत्तेचा आनंद देखील प्राप्त होणार आहे. असा हा योग टॅरो कार्डनुसार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार जाणून घ्या टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझाकडून 

Neha Choudhary | Jan 21, 2026, 07:15 AM IST
मेष (Aries Zodiac)

तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांमधील गैरसमजांमुळे तणावपूर्ण परिस्थितीचा सामना करावा लागणार आहे. याचा परिणाम आज तुमच्या कामावर होणार आहे. आज तुम्हाला आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. तुमच्या बचतीचा अनावश्यक खर्च टाळा.  

वृषभ (Taurus Zodiac)

या लोकांना आज खूप सावध राहावे लागणार आहे. तुम्हाला तुमच्या कमतरतांवर काम करण्यावे लागणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, आजचा दिवस तुमच्यासाठी सामान्य राहणार आहे. तुम्हाला शांत राहण्याचा आणि महामृत्युंजय मंत्राचा जप करणे हिताचे ठरणार आहे. ज्यामुळे तुमची मानसिक शक्ती मजबूत होणार आहे.

मिथुन (Gemini Zodiac)

या लोकांना आज गोंधळाचा सामना करावा लागणार आहे. ज्यामुळे त्यांचे ध्येय साध्य करणे कठीण होणार आहे. उत्पन्नाच्या बाबतीत दिवस खूप चांगला असणार आहे. पण अनावश्यक खर्च उद्भवणार आहे. तुम्हाला तुमचा खर्च नियंत्रणात ठेवावे लागणार आहे. शक्य तितके बजेट ठेवा.  

कर्क (Cancer Zodiac)

  या लोकांनी सामाजिक आणि व्यावसायिक संबंधांमध्ये व्यावसायिक दृष्टिकोन स्वीकारणे हिताचे ठरणार आहे. आज अनपेक्षित आर्थिक लाभ चांगला होणार आहे. तुम्हाला नफ्याच्या चांगल्या संधी देखील मिळणार आहेत. तुमची मानसिक अस्थिरता आणि ताण काही त्रास देणार आहे. सध्या तुमचे मन शांत ठेवण्याचा प्रयत्न करा.  

सिंह (Leo Zodiac)

आज कारकिर्दीत मोठे चढ-उतार पाहिला मिळेल. तुम्ही काहीतरी वेगळे करू शकता जे तुमच्या वरिष्ठांना समजणे कठीण जाणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस आशादायक दिसत नाही. आर्थिक निर्णय घेताना तुम्हाला सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे.

कन्या (Virgo Zodiac)

आज त्यांच्या वरिष्ठांशी किंवा वडिलांशी कामाच्या बाबतीत काही गैरसमज होणार आहे. महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी आजचा दिवस चांगला नाही. आज जास्त बोलू नका, कारण असे केल्याने समस्या सुटणार नाही.

तूळ (Libra Zodiac)

या लोकांना आज एकापेक्षा जास्त क्षेत्रात मोठ्या संघर्षांना सामोरे जावे लागणार आहे. कामाच्या ठिकाणी काही अडथळे येतील, ज्यामुळे तुम्हाला अस्वस्थ वाटणार आहे. मालमत्तेशी संबंधित मुद्द्यांवरून तुमच्या सासरच्या लोकांशी तणाव निर्माण होणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस चांगला जाणार आहे.

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

या लोकांनी वरिष्ठांशी मतभेद टाळावा. आज तुमच्या निर्णयक्षमतेवर गंभीर परिणाम होणार आहे. तुम्हाला कोणतेही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यापासून दूर राहा. कामाच्या ठिकाणी सध्याची परिस्थिती तशीच राहू द्या. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस चांगला जाणार आहे.  

धनु (Sagittarius Zodiac)

या लोकांनी आज त्यांचे नातेसंबंध मजबूत करण्यासाठी काम करावे. तुम्ही तुमचे काम वेळेपूर्वी पूर्ण करण्यात यशस्वी होणार आहात. तुमचे विरोधक तुमचे नुकसान करू शकणार नाहीत, पण तुम्ही कोणतेही मोठे निर्णय घेण्यापासून दूर राहा

मकर (Capricorn Zodiac)

भागीदारी व्यवसायात असलेल्या वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस आव्हानात्मक राहणार आहे. तुमचे काम पूर्ण करण्यात तुम्हाला अडथळे येणार आहेत. शांत मनाने काम करण्याचा प्रयत्न करा आणि तुमच्या सर्व समस्यांवर उपाय शोधा. आर्थिक बाबी चांगल्या राहणार आहेत. तुम्हाला तुमच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे. व्यवसायाची जाहिरात करणे फायदेशीर ठरणार आहे.

कुंभ (Aquarius Zodiac)

आज तुम्हाला इच्छित फायदे मिळविण्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागणार आहे. घराच्या देखभालीशी संबंधित खर्चाचा सामना करावा लागणार आहे. कमाईच्या बाबतीत दिवस चांगला असणार आहे. आज तुमच्या आईच्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे. कमाईच्या बाबतीत हा दिवस खूप चांगला असणार आहे.

मीन (Pisces Zodiac)

या लोकांना कामाच्या ठिकाणी काही नवीन जबाबदाऱ्या सोपवल्या जाणार आहेत. तुमच्या नवीनतम कल्पनांमुळे तुमचे वरिष्ठ खूश होणार आहेत. आज तुम्ही तुमचे सर्वोत्तम प्रदर्शन करू शकणार आहात. ताण कमी करण्यासाठी ध्यानधारणा करा. आर्थिकदृष्ट्या दिवस खूप अनुकूल असणार आहे. तुम्हाला अपेक्षेपेक्षा जास्त नफा मिळणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

