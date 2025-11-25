Daily Tarot Card Horoscope : बुधवारी वसुमान योग या लोकांना कठोर परिश्रमाचे फळ देणार; वरिष्ठांच्या क्रोधाला सामोरे जावे लागेल
Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 26 November : बुधवार, 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी वसुमान योगाचा एक अतिशय शुभ संयोग तयार करण्यात आला आहे. ज्योतिषशास्त्रात वसुमान योग हा राजयोगाइतकाच फलदायी मानला गेला आहे. वसुमान योग मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, कन्या, तूळ, वृश्चिक आणि धनु राशीसाठी खूप चांगला सिद्ध होणार आहे. या राशींना कामात प्रगती, संपत्तीत वाढ आणि त्यांच्या परिश्रमाचे पूर्ण फळ मिळणार आहे. मेष ते मीन पर्यंतच्या सर्व राशींसाठी 26 नोव्हेंबरसाठी कसा असेल जाणून घ्या टॅरो राशीभविष्य...