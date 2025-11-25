English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Daily Tarot Card Horoscope : बुधवारी वसुमान योग या लोकांना कठोर परिश्रमाचे फळ देणार; वरिष्ठांच्या क्रोधाला सामोरे जावे लागेल

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 26 November : बुधवार, 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी वसुमान योगाचा एक अतिशय शुभ संयोग तयार करण्यात आला आहे. ज्योतिषशास्त्रात वसुमान योग हा राजयोगाइतकाच फलदायी मानला गेला आहे. वसुमान योग मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, कन्या, तूळ, वृश्चिक आणि धनु राशीसाठी खूप चांगला सिद्ध होणार आहे. या राशींना कामात प्रगती, संपत्तीत वाढ आणि त्यांच्या परिश्रमाचे पूर्ण फळ मिळणार आहे. मेष ते मीन पर्यंतच्या सर्व राशींसाठी 26 नोव्हेंबरसाठी कसा असेल जाणून घ्या टॅरो राशीभविष्य...

Neha Choudhary | Nov 25, 2025, 11:28 PM IST
1/12

मेष (Aries Zodiac)

ही लोक आज त्यांची सर्व कामे लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. तुमचे कठोर शब्द तुमच्या जोडीदाराला नाराज करतील. त्यांना पटवून देण्यासाठी तुम्हाला खूप प्रयत्न करावे लागणार आहेत. नोकरी करणाऱ्या व्यक्ती त्यांच्या वरिष्ठांशी त्यांचे संबंध मजबूत करतील. ज्यामुळे नफ्याचा मार्ग सोपा होणार आहे.   

2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

त्यांच्या सर्व कामांमध्ये खूप विचारपूर्वक काम करण्याची गरज असणार आहे. निष्काळजीपणा करु नका. नोकरदार व्यक्तींना आज त्यांच्या वरिष्ठांच्या क्रोधाला सामोरे जावे लागणार आहे. पण, आजचा दिवस गुंतवणुकीसाठी फायदेशीर सिद्ध होणार आहे. आर्थिक लाभाचेही संकेत आहेत.

3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

प्रॉपर्टी व्यवहार, अंतर्गत सजावट आणि बांधकामात गुंतलेल्यांसाठी बुधवारचा दिवस खूप चांगला जाणार आहे. अधिकाऱ्यांशी तुमचे संबंध सुधारणार आहे. सर्व कामे सहजपणे पूर्ण होणार असून तुम्हाला आदर आणि संपत्ती प्राप्त होणार आहे

4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

लोकांचे कामाशी संबंधित नेटवर्क मजबूत होणार आहे. मार्केटिंगमध्ये गुंतलेल्यांना चांगला नफा मिळणार आहे. आज तुम्ही तुमच्या संभाषण कौशल्याने इतरांना सहजपणे प्रभावित करणार आहात. आर्थिकदृष्ट्या, हा खूप चांगला दिवस असणार आहे. तुम्हाला अपेक्षेपेक्षा जास्त पैसे मिळणार आहे.

5/12

सिंह (Leo Zodiac)

त्यांच्या कुटुंबाकडून पूर्ण पाठिंबा प्राप्त होणार आहे. अन्न उद्योगात गुंतलेल्यांना नफ्याची उत्तम असणार आहे. नोकरी करणाऱ्या व्यक्ती त्यांचे कौशल्य दाखवणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस खूप चांगला असणार असून संपत्ती आणि समृद्धी वाढ होणार आहे. 

6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

या लोकांना यश मिळणार असून आज तुमचा आत्मविश्वास उंचावणार आहे. तुम्ही तुमचे पैसे धोकादायक उपक्रमांमध्ये गुंतवू शकता. नफा आणि तोटा काळजीपूर्वक मोजल्यानंतरच असे उपक्रम हाती घेणे तुमच्या हिताचे सिद्ध होणार आहे. आर्थिक बाबींसाठी दिवस खूप अनुकूल राहणार आहे. म्हणून, हुशारीने गुंतवणूक करण्याचा प्रयत्न करा.

7/12

तूळ (Libra Zodiac)

या लोकांचा दिवस खूप चांगला जाणार आहे. तुम्ही तुमच्या स्पर्धकांना मागे टाकाल आणि नफा मिळवणार आहात. आर्थिक लाभासाठी परिस्थिती अनुकूल आहे, पण तुमच्या आणि तुमच्या जोडीदाराच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. तुमच्या आरोग्यामुळे तुम्हाला खूप पैसे खर्च करावे लागणार आहेत. 

8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

आज कामाच्या ठिकाणी बराच आदर मिळणार आहे. शिवाय, तुम्ही तुमची सर्व कामे सहजतेने पूर्ण करणार आहात. जर तुम्ही गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर गुंतवणूक करण्यापूर्वी तज्ञांचा सल्ला नक्की घ्या. कारण यामुळे फायदे होणार आहे. सामाजिक पातळीवर, आज समाजातील प्रत्येकाशी तुमचे संबंध मजबूत होणार आहे.

9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

आज त्यांच्या मेहनतीचे पूर्ण फळ मिळणार आहे. तुम्ही तुमच्या संभाषणाने सर्वांना जिंकणार आहात. तुम्हाला असे काम करावे लागू शकते जे तुम्ही बऱ्याच काळापासून टाळत आहात. कमीत कमी प्रयत्नात तुम्हाला चांगले परिणाम मिळणार आहेत. 

10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

ही लोक नवीन प्रकल्प आणि प्रयत्नांमध्ये त्यांचे कौशल्य दाखवणार आहात. त्यांच्या आत्मविश्वासाचा वापर करून, ते नवीन लोकांशी संबंध निर्माण करण्यात यशस्वी होणार आहेत. ते काही नवीन आर्थिक उपक्रमांमध्ये गुंतवणूक करतील जे फायदेशीर ठरणार आहे.

11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

या लोकांना कामाशी संबंधित मोठ्या अडचणी येण्याची शक्यता आहे. अधिकृत भाषेचा वापर केल्याने तुम्ही अडचणीत येणार आहात. नवीन आर्थिक योजनेत पैसे गुंतवण्याची शक्यता असणार आहे.

12/12

मीन (Pisces Zodiac)

करिअरच्या प्रगतीसाठी नवीन योजनांवर काम करणार आहे. जर यासाठी प्रशिक्षण आवश्यक असेल तर ते ते मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणार आहात. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस चांगला आहे, नफ्याची चांगले संकेत आहेत.  (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

