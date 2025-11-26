English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Daily Tarot Card Horoscope : पहिल्या मार्गशीर्ष गुरुवारीला धन योग; 4 राशींचे लोक होणार श्रीमंत, पण या लोकांना...

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 27 November : मार्गशीर्ष पहिला गुरुवारी ज्योतिषशास्त्रानुसार धन योग असणार आहे.ज्योतिषशास्त्रात धन योग खूप शक्तिशाली मानला जातो. तो केवळ आर्थिक लाभच देत नाही तर कमाईच्या सुवर्ण संधी देखील प्रदान करतो. परिणामी, गुरुवारी धन योग मेष आणि मिथुन यासह चार राशींना श्रीमंत करेल असं भाकीत करण्यात आलं आहे. मेष ते मीन पर्यंतच्या सर्व राशींसाठी 27 नोव्हेंबर कसा असेल जाणून घ्या टॅरो राशीभविष्य...

Neha Choudhary | Nov 26, 2025, 11:29 PM IST
twitter
1/12

मेष (Aries Zodiac)

आज खूप उत्साही असणार आहात. म्हणून, लगेच येणाऱ्या कोणत्याही संधीचा फायदा घेणे हिताचे ठरेल. कामाकडे दुर्लक्ष केल्याने उत्पन्नात घट होईल. जर तुम्हाला काही अडचणी येत असतील तर अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला आवश्य घ्या.   

twitter
2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

त्यांच्या कामात अपेक्षित नफा मिळणार नाही. ज्यामुळे तुम्हाला थोडे निराश वाटणार आहे. जर तुम्ही भागीदारीत असाल तर खूप लवकर प्रतिक्रिया देऊ नका. आर्थिक बाबी सामान्य असणार आहे. दिखावा करण्याच्या प्रवृत्तीमुळे अनावश्यक खर्च होईल.  

twitter
3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

त्यांचे व्यवसायिक प्रयत्न सहजपणे पूर्ण करतील. उद्भवू शकणाऱ्या कोणत्याही अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी तुम्ही तुमच्या कृतींचे नियोजन करणार आहात. उद्भवू शकणाऱ्या कोणत्याही अडचणींवर मात करण्यासाठी योजना तयार करत राहा. आर्थिक बाबींमध्ये दिवस चांगला जाणार आहे. आज इतरांना पैसे काढण्यासाठी दबाव आणल्याने तुमचे गमावलेले पैसे परत मिळणार आहेत. 

twitter
4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

आज लोक कमी वेळेत जास्त साध्य करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. पण, प्रतिकूल परिस्थितीत लहान अडथळे देखील आज तुम्हाला थोडे चिडचिडे बनवतील. धीर धरा आणि यश मिळविण्यासाठी शॉर्टकट टाळा. जर तुम्ही गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर सावधगिरी बाळगा.

twitter
5/12

सिंह (Leo Zodiac)

या लोकांनी आज इतरांवर जास्त अवलंबून राहू नये. कनिष्ठ लोक मदत करतील, विशेषतः आर्थिक बाबींमध्ये ही मदत असणार आहे तुमचे प्रभावी व्यक्तिमत्व इतरांसाठी प्रेरणास्थान असणार आहे. 

twitter
6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

या लोकांना आज कामाच्या ठिकाणी सुरू असलेल्या कारस्थानांबद्दल सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता असणार आहे. लोक तुमचे विचार ऐकून फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. पण, तुमचे चांगले हेतू तुम्हाला फायदे मिळवून देणार आहेत. आर्थिक बाबींमध्ये दिवस खूप चांगला राहणार आहे.

twitter
7/12

तूळ (Libra Zodiac)

या लोकांना त्यांच्या अधीनस्थांशी संयम बाळगावे लागणार आहे. राग आणि फटकारामुळे गोष्टी बिघडू शकतात. तुम्ही घराच्या नूतनीकरणावर पैसे खर्च करणार आहेत. भागीदारी व्यवसायात, तुमचा जोडीदार नाराज होण्याची शक्यता आहे.

twitter
8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

या लोकांमध्ये आज त्यागाची तीव्र भावना असणार आहे. तुम्ही इतरांना मदत करण्यास तयार असाल. वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणे उपयुक्त ठरेल. किराणा व्यवसायात गुंतलेल्यांसाठी हा दिवस उत्तम राहणार आहे.

twitter
9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

या लोकांनी आज इतरांच्या प्रभावापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करावा. तुमच्या भावनिकतेचा आणि उदारतेचा फायदा इतर घेऊ शकतात. असे केल्याने आर्थिक नुकसान होईल. कधीकधी स्वार्थ देखील येऊ शकतो. कमाईच्या बाबतीत दिवस सामान्य राहणार आहे.

twitter
10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

या लोकांनी त्यांचे काम लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा. संध्याकाळी परिस्थिती फारशी अनुकूल नसणार आहे. जर तुमचे पैसे कुठेतरी अडकले असतील तर तुमचे प्रलंबित पैसे परत मिळवण्यासाठी तुम्हाला मध्यस्थीची आवश्यकता असणार आहे. कमाईच्या बाबतीत दिवस चांगला जाणार आहे.

twitter
11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

  या लोक आज चिंतनात बराच वेळ घालवणार आहेत. वेळेवर निर्णय न घेतल्यास संधी गमावाल. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी तुमच्या जबाबदाऱ्या इतरांसोबत वाटून घेण्याचा सल्ला दिला जातो जेणेकरून तुम्ही तुमच्या वैयक्तिक कामावर लक्ष केंद्रित करू शकाल. कामावरील तुमचे समर्पण नफ्याच्या संधी प्रदान करणार आहेत. 

twitter
12/12

मीन (Pisces Zodiac)

आज आळशीपणामुळे कामे अपूर्ण सोडू शकतात. जर तुम्ही निर्णय घेऊ शकत नसाल तर वरिष्ठांचा सल्ला घ्या. कामाशी संबंधित नवीन करार आर्थिक अस्थिरता दूर करण्यास मदत करेल. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

twitter
पुढील
अल्बम

'एका तासाचा रेट काय?' नॅशनल क्रश गिरीजा ओकला थेट प्रश्न; अभिनेत्री म्हणाली...

पुढील अल्बम

&#039;एका तासाचा रेट काय?&#039; नॅशनल क्रश गिरीजा ओकला थेट प्रश्न; अभिनेत्री म्हणाली...

'एका तासाचा रेट काय?' नॅशनल क्रश गिरीजा ओकला थेट प्रश्न; अभिनेत्री म्हणाली...

'एका तासाचा रेट काय?' नॅशनल क्रश गिरीजा ओकला थेट प्रश्न; अभिनेत्री म्हणाली... 8
Margashirsha Guruwar Wishes in Marathi : मार्गशीर्ष महिन्यातील गुरुवारच्या प्रियजनांना द्या मराठीतून शुभेच्छा...

Margashirsha Guruwar Wishes in Marathi : मार्गशीर्ष महिन्यातील गुरुवारच्या प्रियजनांना द्या मराठीतून शुभेच्छा...

Margashirsha Guruwar Wishes in Marathi : मार्गशीर्ष महिन्यातील गुरुवारच्या प्रियजनांना द्या मराठीतून शुभेच्छा... 8
Hema Maliniसारख्या दिसणाऱ्या अभिनेत्रीचा घरीच सापडला मृतदेह, 37 वर्षानंतरही रहस्य कायम, बॉलीवुडची दुसरी ड्रीम गर्ल!

Hema Maliniसारख्या दिसणाऱ्या अभिनेत्रीचा घरीच सापडला मृतदेह, 37 वर्षानंतरही रहस्य कायम, बॉलीवुडची दुसरी ड्रीम गर्ल!

Hema Maliniसारख्या दिसणाऱ्या अभिनेत्रीचा घरीच सापडला मृतदेह, 37 वर्षानंतरही रहस्य कायम, बॉलीवुडची दुसरी ड्रीम गर्ल! 10
Weekly Horoscope : नोव्हेंबरचा शेवटचा आठवडा &#039;या&#039; लोकांना करणार मालामाल! कोर्ट केसेसमध्ये होणार जास्त खर्च; करिअर, प्रेम जीवन कसं असेल?

Weekly Horoscope : नोव्हेंबरचा शेवटचा आठवडा 'या' लोकांना करणार मालामाल! कोर्ट केसेसमध्ये होणार जास्त खर्च; करिअर, प्रेम जीवन कसं असेल?

Weekly Horoscope : नोव्हेंबरचा शेवटचा आठवडा 'या' लोकांना करणार मालामाल! कोर्ट केसेसमध्ये होणार जास्त खर्च; करिअर, प्रेम जीवन कसं असेल? 12