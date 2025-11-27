Daily Tarot Card Horoscope : शुक्रवारी अनफा योग 3 राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ; पण 'या' जोडीदारामध्ये वाद होण्याचे संकेत
Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 28 November : शुक्रवारी टॅरो कार्ड गणनेनुसार अनफा योगाचा प्रभाव राहणार आहे. ज्योतिषशास्त्रात, अनफा योग खूप प्रभावशाली आणि शुभ मानला गेला आहे. टॅरो कार्ड सांगतात की या योगामुळे वृश्चिक राशीसह 3 राशी शुक्रवारी लक्ष्मीची कृपा असणार आहे. मेष ते मीन पर्यंतच्या सर्व राशींसाठी 28 नोव्हेंबर कसा असेल जाणून घ्या टॅरो राशीभविष्य...
Neha Choudhary | Nov 27, 2025, 10:15 PM IST
मेष (Aries Zodiac)
वृषभ (Taurus Zodiac)
या लोकांना आज त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल थोडे असुरक्षित वाटणार आहे. ते त्यांचे आर्थिक नियोजन करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. नवीन प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरणार आहे. कौटुंबिक सहकार्य तुमच्या इच्छा पूर्ण करण्यास मदत करणार आहेत. व्यावसायिक संबंध मजबूत करण्यासाठी हा एक चांगला दिवस असणार आहे.
मिथुन (Gemini Zodiac)
कर्क (Cancer Zodiac)
सिंह (Leo Zodiac)
कन्या (Virgo Zodiac)
या लोकांनी मनःशांती राखण्यासाठी खोटे बोलणे टाळावे. भागीदारी व्यवसायात आर्थिक देयके देताना पारदर्शकता ठेवावी लागणार आहे. आज काही कारणास्तव तुमच्या नातेसंबंधांमध्ये अविश्वास कायम राहणार आहे. तुमचा आतला आवाज ऐकल्याने तुम्हाला योग्य दिशेने मार्गदर्शन मिळणार आहे. पैसे कमविण्यासाठी हा खूप चांगला दिवस असणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
धनु (Sagittarius Zodiac)
मकर (Capricorn Zodiac)
कुंभ (Aquarius Zodiac)
