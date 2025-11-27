English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Daily Tarot Card Horoscope : शुक्रवारी अनफा योग 3 राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ; पण 'या' जोडीदारामध्ये वाद होण्याचे संकेत

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 28 November : शुक्रवारी टॅरो कार्ड गणनेनुसार अनफा योगाचा प्रभाव राहणार आहे. ज्योतिषशास्त्रात, अनफा योग खूप प्रभावशाली आणि शुभ मानला गेला आहे. टॅरो कार्ड सांगतात की या योगामुळे वृश्चिक राशीसह 3 राशी शुक्रवारी लक्ष्मीची कृपा असणार आहे. मेष ते मीन पर्यंतच्या सर्व राशींसाठी 28 नोव्हेंबर कसा असेल जाणून घ्या टॅरो राशीभविष्य...

Neha Choudhary | Nov 27, 2025, 10:15 PM IST
मेष (Aries Zodiac)

ही लोक आज खूप मजा करणार आहेत. तुम्ही खूप दिवसांपासूनची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी एका छोट्या सहलीची योजना आखणार आहेत. पण, उत्पन्नाच्या बाबतीत आजचा दिवस चांगला नसणार आहे. तुमचे खर्चही खूप जास्त असणार आहे. 

वृषभ (Taurus Zodiac)

या लोकांना आज त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल थोडे असुरक्षित वाटणार आहे. ते त्यांचे आर्थिक नियोजन करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. नवीन प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरणार आहे. कौटुंबिक सहकार्य तुमच्या इच्छा पूर्ण करण्यास मदत करणार आहेत. व्यावसायिक संबंध मजबूत करण्यासाठी हा एक चांगला दिवस असणार आहे. 

मिथुन (Gemini Zodiac)

या लोकांसाठी आजचा दिवस मिश्रित राहणार आहे. तुमची नोकरी जाण्याची किंवा तुमचे पद धोक्यात येण्याची चिंता कायम असणार आहे. जास्त मानसिक ताण तुमच्या काम करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम करणार आहे. भाडे मिळण्याची शक्यता आहे. एकूणच, उत्पन्नाच्या दृष्टिकोनातून दिवस खूप चांगला जाणार आहे.

कर्क (Cancer Zodiac)

ही लोक आज धार्मिक तीर्थयात्रेची योजना आखणार आहेत. या काळात तुम्हाला सावधगिरी बाळगावी लागणार आहेत. शक्य असल्यास, हा कार्यक्रम काही काळासाठी पुढे ढकलणे चांगले राहणार आहे. नवीन प्रकल्प सुरू करण्याबाबत महत्त्वाच्या माहितीसाठी अनुभवी लोकांचा सल्ला घेणे फायदेशीर ठरणार आहे.

सिंह (Leo Zodiac)

लोक आज त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेवर अधिक लक्ष केंद्रित करणार आहेत. तुम्ही व्यावहारिक दृष्टिकोन स्वीकाराल आणि तुमची कमाईची क्षमता वाढवण्यासाठी नवीन मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. आज तुम्ही शहाणपणाने खर्च करावा.

कन्या (Virgo Zodiac)

या लोकांनी मनःशांती राखण्यासाठी खोटे बोलणे टाळावे. भागीदारी व्यवसायात आर्थिक देयके देताना पारदर्शकता ठेवावी लागणार आहे. आज काही कारणास्तव तुमच्या नातेसंबंधांमध्ये अविश्वास कायम राहणार आहे. तुमचा आतला आवाज ऐकल्याने तुम्हाला योग्य दिशेने मार्गदर्शन मिळणार आहे. पैसे कमविण्यासाठी हा खूप चांगला दिवस असणार आहे.

तूळ (Libra Zodiac)

ही लोक आज त्यांच्या सर्व समस्यांवर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. वाढत्या प्रदूषणामुळे, तुमच्या आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे. तुम्ही रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणाऱ्या उत्पादनांवर पैसे खर्च करू शकता. तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येत योगा आणि व्यायामाचा समावेश करा.

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

ही लोक आज पैसे कमविण्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहेत. आर्थिक नियोजनकर्त्याशी आवश्यक बाबींवर चर्चा केल्यानंतरच गुंतवणूक योजना बनवावी लागणार आहे. इतरांकडून नकारात्मक टिप्पण्या ऐकूनही तुम्ही गप्प राहू शकता. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस खूप चांगला ठरणार आहे.

धनु (Sagittarius Zodiac)

या लोकांनी आळसाला स्वतःवर हावी होऊ देऊ नये. इतरांशी काही संघर्ष किंवा मतभेद होऊ देऊ नका. कुटुंबातील सदस्यांसोबत तुमचा अहंकार तुमच्यावर हावी होऊ देऊ नका, आणि तुमचा वेळ खूप चांगला व्यतित करणार आहेत.

मकर (Capricorn Zodiac)

ही लोक आज त्यांच्या संभाषण कौशल्याने सर्वांना प्रभावित करणार आहेत. त्यांचा राजनैतिक स्वभाव कामाच्या ठिकाणी सर्वांना समाधानी करणार आहेत. तुमचे प्रयत्न तुमच्या करिअरमध्ये सुधारणा करण्यास मदत करणार आहेत. जर तुम्ही सहलीचे नियोजन करत असाल तर कोणतेही नियोजन करू नका. काही अडचणी येण्याचे संकेत आहेत. 

कुंभ (Aquarius Zodiac)

ही लोक नफा मिळविण्यासाठी नवीन संधी शोधण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. त्यांच्या प्रभावी संवादाद्वारे ते एक मजबूत छाप पाडण्यात यशस्वी होणार आहेत. व्यावसायिकांना नफा मिळणार आहे. तुम्हाला तुमच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवावा लागणार आहे. 

मीन (Pisces Zodiac)

ही लोक आज स्वतःबद्दल खूप बोलणार आहेत. तुम्ही जास्त बोलण्यापेक्षा इतरांचे ऐकण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. तुमच्या जास्त बोलण्यामुळे लोक तुमच्यापासून दूर जाण्याची शक्यता आहे. आज अनावश्यक खर्च जास्त होणार आहे.  (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

