Daily Tarot Card Horoscope : शनिवारी वाशी योगामुळे 'या' लोकांना मिळणार नशिबाची साथ; पण 'यांनी' अत्यंत सावधगिरी बाळगावी
Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 29 November : नोव्हेंबर महिन्यातील शेवटचा शनिवार 29 नोव्हेंबरला वाशी योगाचा प्रभाव राहणार आहे. ज्योतिषशास्त्रात वाशी योग खूप प्रभावी मानला गेला आहे. हा योग राज योगाइतकाच फलदायी असल्याचे ज्योतिषशास्त्रात सांगण्यात आलं आहे. अशा परिस्थितीत टॅरो कार्ड्सची गणना सांगत आहे की वृषभ, कर्क यासह 6 राशींना वाशी योगामुळे चांगले आर्थिक लाभसह सन्मान आणि नशिबाची साथ मिळणार आहे. मेष ते मीन या सर्व राशींसाठी 29 नोव्हेंबर कसा असेल जाणून घ्या टॅरो राशीभविष्य...