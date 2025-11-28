English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Daily Tarot Card Horoscope : शनिवारी वाशी योगामुळे 'या' लोकांना मिळणार नशिबाची साथ; पण 'यांनी' अत्यंत सावधगिरी बाळगावी

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 29 November : नोव्हेंबर महिन्यातील शेवटचा शनिवार 29 नोव्हेंबरला वाशी योगाचा प्रभाव राहणार आहे. ज्योतिषशास्त्रात वाशी योग खूप प्रभावी मानला गेला आहे. हा योग राज योगाइतकाच फलदायी असल्याचे ज्योतिषशास्त्रात सांगण्यात आलं आहे. अशा परिस्थितीत टॅरो कार्ड्सची गणना सांगत आहे की वृषभ, कर्क यासह 6 राशींना वाशी योगामुळे चांगले आर्थिक लाभसह सन्मान आणि नशिबाची साथ मिळणार आहे. मेष ते मीन या सर्व राशींसाठी 29 नोव्हेंबर कसा असेल जाणून घ्या टॅरो राशीभविष्य...

Neha Choudhary | Nov 28, 2025, 11:37 PM IST
1/12

मेष (Aries Zodiac)

आजचा दिवस खूप चांगला असणार आहे. कौटुंबिक व्यवसाय वाढवण्याबाबत चर्चा होणार आहे. आज तुम्हाला कमाईच्या उत्तम संधी मिळणार आहेत. तुमच्या क्षमता सिद्ध करण्याची संधी तुम्हाला प्राप्त होणार आहे. संभाषणादरम्यान तुमच्या शब्दांवर लक्ष ठेवावे लागणार आहे. अनावश्यक प्रतिक्रिया देणे महागात पडण्याची शक्यता आहे.

2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

या लोकांमध्ये आज उच्च पातळीचा आत्मविश्वास दिसून येणार आहे. घाई तुमचे काम खराब करु शकतं. धोकादायक उपक्रम देखील सावधगिरीने हाती घेतले पाहिजेत. आज नफ्याऐवजी तोटा टाळला.  

3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

या लोकांना आज अत्यंत सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. जर तुमच्या घरात काही मौल्यवान वस्तू असतील तर सावधगिरी बाळगा, कारण तुमचे पैसे चोरीला जाण्याची शक्यता आहे. कोर्टाशी संबंधित प्रकरणे आज तुमच्या बाजूने निकाली निघणार आहेत. तुमच्या भावाकडून तुम्हाला पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. 

4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

आजचा दिवस या लोकांसाठी खूप फायदेशीर सिद्ध होणार आहे. दीर्घकाळापासून असलेली इच्छा पूर्ण झाल्याने आनंद मिळणार आहे. तुमच्या व्यवसायासाठी तुम्ही करत असलेले सर्व प्रयत्न फलदायी ठरणार आहे. आज तुम्ही उत्साही असणार आहात. आरोग्याशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात, ज्यासाठी आर्थिक खर्च होणार आहे. 

5/12

सिंह (Leo Zodiac)

या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर असणार आहे. तुमचे सर्व काम सुरळीत पार पडणार आहेत. आज तुम्ही अहंकार आणि आळस टाळावा. तुम्हाला अनुभवी लोकांकडून पाठिंबा मिळणार आहे आणि जुने मतभेद दूर होणार आहेत. आर्थिक बाबींमध्ये दिवस खूप चांगला जाईल.  

6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

या लोकांना कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या वरिष्ठांकडून पूर्ण पाठिंबा आणि आदर मिळणार आहे. आज त्यांच्या सूचनांचे पालन करा, अन्यथा तुम्हाला त्यांच्या नाराजीचा सामना करावा लागू शकतो. तुमच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल, आज तुमचे आर्थिक व्यवहार सामान्य राहणार आहे

7/12

तूळ (Libra Zodiac)

आज गुप्त कामांमध्ये खूप व्यस्त असणार आहात. जर तुम्ही गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर तुमचे संशोधन नीट करा. आज तुम्हाला उर्जेचा अभाव जाणवू शकतो. आर्थिक बाबींसाठी हा काळ अनुकूल राहील. व्यवसायातून चांगला आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता आहे.

8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

आज स्वतःच्या कामात लक्ष द्या. इतरांच्या कामात अनावश्यक हस्तक्षेप केल्याने बदनामी होऊ शकते. कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी स्वतःचा सल्ला घ्या. आर्थिक बाबी अनुकूल आहेत.

9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

आज स्वतःवर चिंतन करण्याची आवश्यकता आहे. तुमची दैनंदिन दिनचर्या व्यवस्थित केल्याने तुमचे ध्येय साध्य करणे सोपे होणार आहे. मीडिया पत्रकारितेत असलेल्यांना हा दिवस विशेष फायदा देणारा असणार आहे. आज गाडी चालवताना काळजी घ्या.

10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

या लोकांनी जमिनीशी संबंधित निर्णय घेताना सावधगिरी बाळगणे आवश्यक असणार आहे. आज लोक तुम्हाला दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. आर्थिकदृष्ट्या परिस्थिती खूप चांगली राहणार आहे. आज तुमच्यासाठी नफा मिळण्याची चांगली शक्यता आहे. तुम्ही कामावर तसंच मनोरंजनावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित कराल. सामाजिक संबंध मजबूत होतील.

11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

आज जुन्या समस्या सोडवण्याच्या मनःस्थितीत असणार आहेत. तुमच्या शहाणपणाने तुम्ही भूतकाळातील सर्व समस्यांवर मात करणार आहेत. याव्यतिरिक्त, तुम्ही स्वतःसाठी एक वेगळी ओळख निर्माण करण्यात यशस्वी होणार आहेत. लोक तुमच्यावर प्रभावित होतील. तुमची आक्रमक कार्यनीती तुम्हाला कामे लवकर पूर्ण करण्यास मदत करणार आहेत.

12/12

मीन (Pisces Zodiac)

आजचा दिवस आव्हानात्मक असणार आहे. तुमचा स्वभाव थोडा कठोर असू शकतो. जास्त दबावामुळे तुमचे जवळचे सहकारी तुम्हाला सहकार्य करणार नाहीत असे तुम्हाला आढळेल. आर्थिक बाबी सामान्य राहतील. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

