Daily Tarot Card Horoscope : हंस राजयोग 'या' 5 राशीच्या लोकांसाठी मालामाल करणार बुधवार; पण या लोकांनी शत्रूपासून राहवे सावध
Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 3 December : बुधवार, 3 डिसेंबर 2025 हंस राजयोग असणार आहे. हा राजयोग वृषभ, मिथुन, कन्या, कुंभ आणि मीन राशीसाठी विशेषतः फलदायी राहणार आहे. या राशीखाली जन्मलेल्यांना आर्थिक लाभ, सन्मान आणि उत्तम करिअर यश मिळणार आहे. हा राजयोग त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत करणार आहे, प्रगतीच्या नवीन संधी उघडणार आहे. मेष ते मीन पर्यंतच्या सर्व राशींसाठी 3 डिसेंबर कसा असेल जाणून घ्या टॅरो राशीभविष्यतून
Neha Choudhary | Dec 03, 2025, 12:08 AM IST
1/12
मेष (Aries Zodiac)
2/12
वृषभ (Taurus Zodiac)
या लोकांना आज त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल थोडे असुरक्षित वाटणार आहे. ते त्यांचे आर्थिक नियोजन करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. नवीन प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरणार आहे. कौटुंबिक सहकार्य तुमच्या इच्छा पूर्ण करण्यास मदत करणार आहेत. व्यावसायिक संबंध मजबूत करण्यासाठी हा एक चांगला दिवस असणार आहे.
3/12
मिथुन (Gemini Zodiac)
4/12
कर्क (Cancer Zodiac)
5/12
सिंह (Leo Zodiac)
6/12
कन्या (Virgo Zodiac)
या लोकांनी मनःशांती राखण्यासाठी खोटे बोलणे टाळावे. भागीदारी व्यवसायात आर्थिक देयके देताना पारदर्शकता ठेवावी लागणार आहे. आज काही कारणास्तव तुमच्या नातेसंबंधांमध्ये अविश्वास कायम राहणार आहे. तुमचा आतला आवाज ऐकल्याने तुम्हाला योग्य दिशेने मार्गदर्शन मिळणार आहे. पैसे कमविण्यासाठी हा खूप चांगला दिवस असणार आहे.
7/12
तूळ (Libra Zodiac)
8/12
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
9/12
धनु (Sagittarius Zodiac)
10/12
मकर (Capricorn Zodiac)
11/12
कुंभ (Aquarius Zodiac)
12/12