Daily Tarot Card Horoscope : दत्त जयंतीला धन योग! 'या' लोकांना होणार आर्थिक लाभ

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 4 December : सुरेख योगा म्हणजे गुरुवारी दत्तजयंतीचा योग जुळून आला आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार गुरुवारी 4 डिसेंबरला धन योग असणार आहे. हा धनयोग टॅरो कार्डनुसार, वृषभ, कर्क, वृश्चिक आणि कुंभ राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली ठरणार आहे. मेष ते मीन या सर्व राशींसाठी 4 डिसेंबर कसा असेल जाणून घ्या टॅरो राशीभविष्यतून

Neha Choudhary | Dec 03, 2025, 11:52 PM IST
1/12

मेष (Aries Zodiac)

ही लोक आज अधिक स्वार्थी राहणार आहेत. तुम्ही तुमचे लक्ष सामाजिक चिंतांपासून तुमच्या कामाकडे वळणार आहेत. आर्थिकदृष्ट्या, आजचा दिवस तुमच्यासाठी खूप चांगला असेल. तुमच्या मेहनतीचे फळ तुम्हाला लगेच मिळेल.  

2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

ही लोक आज वैयक्तिक हितसंबंधांना बाजूला ठेवून सामान्य हितासाठी काम करणार आहेत. कामावर कर्मचारी सहकार्य करतील, सर्वांना फायदा होण्याची चांगली संधी मिळणार आहेत. कमाईच्या बाबतीत दिवस खूप चांगला सिद्ध होणार आहे. तुमच्या जोडीदाराच्या पाठिंब्याने आर्थिक समस्यातून मुक्तता मिळणार आहे. तुम्ही नवीन गुंतवणूक करण्याचा विचार करणार आहात. 

3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

या लोकांना वरिष्ठांशी संवाद साधताना सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. चुकीची विधाने तुम्हाला अडचणीत आणू शकतात. आज कामात अनेक अडथळे येतील. ज्यामुळे तुम्हाला वेळेवर कामे पूर्ण करणे कठीण होणार आहे.

4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

या लोकांसाठी आजचा दिवस कामाच्या बाबतीत खूप चांगला असणार आहे. आज तुम्हाला कामाशी संबंधित अनेक नवीन संधी मिळणार आहेत. आज तुम्हाला कठीण कामे सोपवण्यात येतील, जी तुम्ही पूर्ण उत्साहाने वेळेवर पूर्ण करणार आहात.

5/12

सिंह (Leo Zodiac)

आज लोक असे काहीतरी साध्य करणार आहे, जे सर्वांना आश्चर्यचकित करणार आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी तुमचे मजबूत संबंध फायदेशीर ठरणार आहेत. तुमचा आदर्शवादी दृष्टिकोन आणि वर्तन तुम्हाला आदर मिळणार आहे. आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला आहे, आर्थिक लाभाची चांगली संधी येणार आहे.

6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

ही लोक आज फक्त शब्दांवर नव्हे तर कृतीवर विश्वास ठेवणार आहेत. तुमचा स्वाभिमान जपण्यासाठी, इतरांच्या अधीन राहू नका. तुमचे काम कितीही कठीण असले तरी, तुम्ही ते स्वतःहून पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आज तुमचे कठोर परिश्रमाचे फळ मिळणार आहे. पैसे हुशारीने खर्च करणार आहात.

7/12

तूळ (Libra Zodiac)

या लोकांना त्यांच्या बोलण्यावर थोडा संयम ठेवावा लागणार आहे. तुमचे शब्द तुम्हाला इतरांकडून पाठिंबा मिळवण्यापासून रोखू शकतात. तुमचे काम वेळेवर पूर्ण होण्यासाठी, अनावश्यक वादात अडकणे टाळणे तुमच्या हिताचा आजचा दिवस ठरणार आहे. तुम्ही आज दिखाव्यासाठी पैसे खर्च करु नका. 

8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

या लोकांना आज त्यांच्या कामासाठी एक अनोखा उत्साह अनुभवायला मिळणार आहे. ते पुढाकार घेतील आणि सर्व कामे लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतील. हा दिवस यशाचे आश्वासन देणारा आहे. तुम्ही स्वतःपेक्षा इतरांची जास्त काळजी घेणार आहात. ज्यामुळे तुम्ही सर्वांना प्रिय असणार आहात. पैशाच्या बाबतीतही हा खूप चांगला दिवस राहणार आहे.

9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

तुमची आज मानसिकता खूप स्पष्ट असेल. यामुळे लोक तुम्हाला पाठिंबा देणार नाहीत. तुम्हाला खूप एकटे वाटणार आहेत. सहकर्मी तुमच्यावर कामाच्या बाबतीत दबाव आणणार आहेत. ज्यामुळे अधिक चुका होऊ शकतात. आज तुमचा कल अध्यात्माकडे असणार आहे.

10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

या लोकांना आज त्यांच्या कामात काही अडथळे येऊ शकतात. यश मिळविण्यासाठी तुम्हाला खूप प्रयत्न करावे लागणार आहे. तुम्ही तुमच्या समस्या सर्वांपासून लपवण्याचा प्रयत्न करणार आहात. अपेक्षेपेक्षा कमी आर्थिक लाभ होणार आहे.

11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

आज तुमची काम करण्याची इच्छा होणार नाही. कुटुंबातील सदस्यांसोबत बिघडणारे संबंध चिंतेत टाकणार आहे. मनःशांती राखल्याने यश मिळणार आहे. आर्थिक बाबींसाठी दिवस खूप फायदेशीर राहणार आहे. तुम्हाला तुमच्या सर्व आर्थिक बाबींचे आधीच नियोजन करावे लागणार आहे. 

12/12

मीन (Pisces Zodiac)

आज तुम्ही अनुभवी व्यक्तींशी संवाद साधणार आहात. या संवादांमुळे तुमच्यासाठी नवीन कामाच्या संधी खुल्या होणार आहे. तुम्हाला मानसिकदृष्ट्याही अस्वस्थ वाटणार आहे. तुम्ही तीर्थयात्रेची योजना आखणार आहात. पैसे कमविण्यासाठी देखील हा दिवस अनुकूल असणार आहे.  (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

