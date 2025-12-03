Daily Tarot Card Horoscope : दत्त जयंतीला धन योग! 'या' लोकांना होणार आर्थिक लाभ
Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 4 December : सुरेख योगा म्हणजे गुरुवारी दत्तजयंतीचा योग जुळून आला आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार गुरुवारी 4 डिसेंबरला धन योग असणार आहे. हा धनयोग टॅरो कार्डनुसार, वृषभ, कर्क, वृश्चिक आणि कुंभ राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली ठरणार आहे. मेष ते मीन या सर्व राशींसाठी 4 डिसेंबर कसा असेल जाणून घ्या टॅरो राशीभविष्यतून
Neha Choudhary | Dec 03, 2025, 11:52 PM IST
1/12
मेष (Aries Zodiac)
2/12
वृषभ (Taurus Zodiac)
ही लोक आज वैयक्तिक हितसंबंधांना बाजूला ठेवून सामान्य हितासाठी काम करणार आहेत. कामावर कर्मचारी सहकार्य करतील, सर्वांना फायदा होण्याची चांगली संधी मिळणार आहेत. कमाईच्या बाबतीत दिवस खूप चांगला सिद्ध होणार आहे. तुमच्या जोडीदाराच्या पाठिंब्याने आर्थिक समस्यातून मुक्तता मिळणार आहे. तुम्ही नवीन गुंतवणूक करण्याचा विचार करणार आहात.
3/12
मिथुन (Gemini Zodiac)
4/12
कर्क (Cancer Zodiac)
5/12
सिंह (Leo Zodiac)
6/12
कन्या (Virgo Zodiac)
7/12
तूळ (Libra Zodiac)
8/12
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
या लोकांना आज त्यांच्या कामासाठी एक अनोखा उत्साह अनुभवायला मिळणार आहे. ते पुढाकार घेतील आणि सर्व कामे लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतील. हा दिवस यशाचे आश्वासन देणारा आहे. तुम्ही स्वतःपेक्षा इतरांची जास्त काळजी घेणार आहात. ज्यामुळे तुम्ही सर्वांना प्रिय असणार आहात. पैशाच्या बाबतीतही हा खूप चांगला दिवस राहणार आहे.
9/12
धनु (Sagittarius Zodiac)
10/12
मकर (Capricorn Zodiac)
11/12
कुंभ (Aquarius Zodiac)
12/12