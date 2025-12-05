Daily Tarot Card Horoscope : शुक्रदित्य राजयोग या लोकांच्या इच्छा करणार पूर्ण; तर तुम्हाला करावा लागेल अडचणींचा सामना
Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 5 December : 5 डिसेंबर, शुक्रवार टॅरोकार्ड गणनेनुसर शुक्र आदित्य राजयोग असणार आहे. हा राजयोग वृश्चिक राशीत होणार आहे. त्यामुळे शुक्रवारी कर्क, कन्या, धनु आणि मीन राशीसाठी खूप शुभ सिद्ध होणार आहे. त्यांना इच्छित करिअर यश मिळणार आहे. तुम्हाला कामावर तुमचे कौशल्य दाखविण्याची संधी मिळणार असून आर्थिक लाभाचे संकेत आहेत. अशात मेष ते मीन या सर्व राशींसाठी 5 डिसेंबर कसा असेल जाणून घ्या टॅरो राशीभविष्यतून
Neha Choudhary | Dec 05, 2025, 12:19 AM IST
1/12
मेष (Aries Zodiac)
2/12
वृषभ (Taurus Zodiac)
3/12
मिथुन (Gemini Zodiac)
4/12
कर्क (Cancer Zodiac)
5/12
सिंह (Leo Zodiac)
6/12
कन्या (Virgo Zodiac)
7/12
तूळ (Libra Zodiac)
8/12
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
9/12
धनु (Sagittarius Zodiac)
10/12
मकर (Capricorn Zodiac)
11/12
कुंभ (Aquarius Zodiac)
12/12