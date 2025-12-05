English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Daily Tarot Card Horoscope : शुक्रदित्य राजयोग या लोकांच्या इच्छा करणार पूर्ण; तर तुम्हाला करावा लागेल अडचणींचा सामना

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 5 December : 5 डिसेंबर, शुक्रवार टॅरोकार्ड गणनेनुसर शुक्र आदित्य राजयोग असणार आहे. हा राजयोग वृश्चिक राशीत होणार आहे. त्यामुळे शुक्रवारी कर्क, कन्या, धनु आणि मीन राशीसाठी खूप शुभ सिद्ध होणार आहे. त्यांना इच्छित करिअर यश मिळणार आहे. तुम्हाला कामावर तुमचे कौशल्य दाखविण्याची संधी मिळणार असून आर्थिक लाभाचे संकेत आहेत. अशात मेष ते मीन या सर्व राशींसाठी 5 डिसेंबर कसा असेल जाणून घ्या टॅरो राशीभविष्यतून

Neha Choudhary | Dec 05, 2025, 12:19 AM IST
मेष (Aries Zodiac)

आज त्यांच्या जोडीदाराशी बरोबर आणि चूक यावरून वाद होण्याची शक्यता आहे. आज तुम्ही तुमची सर्व कामे योग्यरित्या पूर्ण करण्यात यशस्वी होणार आहात. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस चांगला जाणार आहे. अधिक पैसे गुंतवल्याने तुम्हाला लक्षणीय समृद्धी प्राप्त होणार आहे.

वृषभ (Taurus Zodiac)

कामाच्या ठिकाणी स्पर्धेचा सामना करावा लागेलत तुम्हाला करावा लागणार आहे. आज तुम्ही स्वतःला श्रेष्ठ सिद्ध करण्यात यशस्वी होणार आहे. तुमचे लक्ष तुमच्या कुटुंबासाठी शक्य तितके पैसे उभे करणार आहे. तुमच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे तुम्हाला मोठ्या अडचणी येणार आहेत. 

मिथुन (Gemini Zodiac)

आज तुम्ही योग्य नियोजन करून काम करण्यावर लक्ष केंद्रीत करावे लागणार आहे. तुम्ही एखाद्या गोष्टीमुळे विचलित होऊ शकतात. ज्यामुळे तुमच्या कामावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आज तुमच्या अंतिम मुदती लक्षात ठेवा. आर्थिकदृष्ट्या, हा काळ खूप चांगला असणार आहे. तुम्हाला तुमच्या मागील मेहनतीचे फळ मिळणार आहे.

कर्क (Cancer Zodiac)

आज त्यांची सर्व कामे सहज आणि आरामात पूर्ण होणार आहेत. तुमच्या उर्जेचा वापर हुशारीने करा. ग्रह आणि तारे पूर्णपणे साथ देणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, हा खूप चांगला काळ राहणार आहे. आज तुम्हाला तुमच्या खर्चाचे थोडे नियोजन करावे लागणार आहे. वाहन देखभालीवर पैसे खर्च होणार आहे.

सिंह (Leo Zodiac)

आज या लोकांना कलात्मकता आणि परिपूर्णता दोन्ही झळकणार आहेत. आज तुम्ही तुमची सर्व कामे परिपूर्णतेने पूर्ण करणार आहात. याव्यतिरिक्त, तुमचे अधिकारपूर्ण गुण विकसित होणार आहे. तुमचा अहंकार प्रबळ होऊ नये याची काळजी घ्या. संघात काम करणे फायदेशीर ठरणार आहे. आज तुम्ही जास्त वादविवाद टाळा. 

कन्या (Virgo Zodiac)

आज त्यांच्या संभाषण शैलीने कामाच्या ठिकाणी वातावरण हलके करण्याचा प्रयत्न करणार आहात. तुम्ही पूर्ण परिपूर्णतेने काम कराल आणि मोठी उंची गाठणार आहात. नशीब देखील तुमच्या बाजूने असणार आहे. थोडक्यात, आजचा दिवस संपत्ती आणि समृद्धी वाढणार आहे.

तूळ (Libra Zodiac)

आज यश मिळविण्यासाठी नियम आणि कायदे मोडणार आहात. छोट्या फायद्यासाठी चुकीच्या गोष्टी करणे टाळा. आर्थिकदृष्ट्या तुम्हाला फायदा मिळणार आहे. तुमचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी तुम्ही पैसे खर्च होणार आहे.

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

आज त्यांचे काम वाढवण्याच्या नियोजनावर लक्ष केंद्रित करणार आहेत. तुम्ही तुमचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी संशोधन देखील करणार आहात. काम नेहमीप्रमाणे सुरू ठेवा. आर्थिक लाभ होण्याचे चांगले संधी मिळतील. 

धनु (Sagittarius Zodiac)

आज तुम्ही अनेक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. पण दुपारनंतर परिस्थिती चांगली होईल. कामात लक्षकेंद्रित करा. जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवा. 

मकर (Capricorn Zodiac)

आज कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या वरिष्ठांच्या दबावाखाली काम करावं लागेल. चुका स्वीकारा आणि लक्ष केंद्रित करून काम करा. आज तुम्ही तुमची सर्व कामे शक्य तितक्या लवकर आणि सहजपणे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न कराल. हा आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असणार आहे. तुम्हाला एकाच वेळी अनेक खर्चांना सामोरे जावे लागणार आहे.

कुंभ (Aquarius Zodiac)

एखादा प्रकल्प सुरू करण्याबाबत बराच गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. पण, इतरांच्या सहकार्याने तुम्ही योग्य मार्ग निवडून पुढे जाणार आहात. तुम्हाला तुमचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे लागणार आहे. तुमच्या योजनांनुसार तुमचे ध्येय साध्य होणार आहे. कमाईच्या बाबतीत दिवस उत्तम राहणार आहे. 

मीन (Pisces Zodiac)

लोकांची सर्जनशील क्षमता त्यांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी यश मिळणार आहे. आज तुमचे काम योग्यरित्या पूर्ण करणार आहात. कारण तुम्हाला आर्थिक लाभ होण्याचे संकेत आहेत. पैशाच्या बाबतीत हा खूप चांगला दिवस सिद्ध होणार आहे.  (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

