English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 5 November : कलायोग 'या' लोकांसाठी धनलाभाचा, तर यांनी वाद घालू नये, पाहा टॅरोकार्ड राशीभविष्य

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 5 November : टॅरोकार्ड गणनेनुसार बुधवारी 5 नोव्हेंबरला कला योगाचा अतिशय शुभ संयोग जुळून आला आहे. या योग काही राशींसाठी अतिशय भाग्यशाली ठरणार आहे. तर काही लोकांसाठी बुधवारचा दिवस कठीण असणार आहे. एकंदरीत देवदिवाळीचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल पाहा टॅरो कार्डच राशीभविष्य 

Neha Choudhary | Nov 04, 2025, 10:57 PM IST
twitter
1/12

मेष (Aries Zodiac)

टॅरो कार्डच्या गणनेनुसार, या लोकांसाठी आजचा दिवस समस्या सोडवण्याचा राहणार आहे. तुम्ही जमीन आणि इमारतीशी संबंधित कामातील अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न करणार आहात. तुमचे लपलेले शत्रू आज अधिक सक्रिय राहणार आहेत. तुम्ही जमीन खरेदीवर पैसे खर्च करणार आहात. 

twitter
2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

टॅरो कार्डच्या गणनेनुसार, या लोकांना व्यवसायातील समस्यांवर उपाय सापडणार आहे. शिवाय, आरोग्याच्या समस्येमुळे त्यांना काम करण्याची आवड कमी राहणार आहे. कमाईच्या बाबतीत दिवस खूप चांगला राहणार आहे. भाड्याच्या स्वरूपात आर्थिक लाभ होण्याचे योग आहेत. 

twitter
3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

टॅरो कार्डच्या गणनेवरून अनुसार या लोकांसाठी आजचा दिवस खूप चांगला राहणार आहे. तुम्हाला खूप कमी प्रयत्नात यश मिळणार आहे. पण आज गुंतवणूक करताना सावध राहा. हा दिवस तुमच्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी उत्तम राहणार आहे. पण, आज कोणतेही नवीन उपक्रम सुरू करु नका.

twitter
4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

टॅरो कार्ड्सनुसार या लोकांसाठी आजचा दिवस खूप चांगला राहणार आहे. आर्थिक लाभातील कोणत्याही अडचणी दूर होणार आहेत. आज तुम्ही चांगले सामाजिक संपर्क निर्माण करण्यात यश मिळणार आहे. नशीबही तुमच्या बाजूने राहणार आहे. फक्त तुमचे परिश्रम कमी होऊ देऊ नका.

twitter
5/12

सिंह (Leo Zodiac)

टॅरो कार्ड गणनेनुसार या लोकांना अधिक वर्चस्व मिळणार आहे. नोकरी करणाऱ्यांना त्यांच्या वरिष्ठांचे पूर्ण आशीर्वाद लाभणार आहे. ते उत्साह आणि आनंदाने त्यांची कामे पूर्ण करण्यात यशस्वी होणार आहे. व्यावसायिक आज मोठी गुंतवणूक करु शकतात. तुमच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवा.

twitter
6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

टॅरो कार्डनुसार या लोकांचे त्यांच्या वरिष्ठांशी काही मतभेद होणार आहेत. आज कामाच्या ठिकाणी, परंपरेपासून दूर जाणाऱ्या तुमच्या कृती वरिष्ठांना आवडणार नाहीत. व्यावसायिकांना त्यांचे ध्येय साध्य करण्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागणार आहे.

twitter
7/12

तूळ (Libra Zodiac)

टॅरो कार्ड्सनुसार या लोकांनी आज त्यांच्या कामात अत्यंत सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. शत्रू तुमच्याविरुद्ध कट रचणार आहेत. तुमच्या कामात अडथळा आणणार आहात. या काळात कोणाशीही वाद घालू नका. तुम्हाला तुमचे पैसे परत मिळणार आहे.

twitter
8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

टॅरो कार्डनुसार या लोकांना आज त्यांच्या व्यवसायाची परिस्थिती सुधारण्यासाठी आक्रमकपणे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. व्यावसायिकांना मित्रांच्या मदतीने त्यांचा व्यवसाय वाढवण्याच्या संधी मिळणार आहे. आज आर्थिक लाभाचे योग आहेत. तुम्हाला तुमच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवा.

twitter
9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

टॅरो कार्डनुसार या लोकांना आज समस्या सोडवण्यात अडचणी येणार आहेत. तुम्हाला आज अनावश्यक वाद टाळावे लागणार आहेत. सर्व तथ्ये काळजीपूर्वक विचारात घेतल्यानंतरच कोणाशी तरी चर्चा करा. पैसे कमविण्यासाठी हा एक चांगला दिवस राहणार आहे. उत्साहाच्या भरात जास्त पैसे खर्च करु नका.   

twitter
10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

टॅरो कार्डनुसार या लोकांच्या कामाच्या वातावरणात लक्षणीय बदल होणार आहेत. आज तुम्हाला बदलीची शक्यता आहे. परिस्थिती विशेषतः अनुकूल नसणार आहेत. भागीदारीशी संबंधित बाबींमध्ये तुम्हाला पारदर्शकता राखावी लागणार आहे. आज तुम्हाला नफा कमी मिळण्याचे योग आहेत. 

twitter
11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

टॅरो कार्डच्या गणनेनुसार या लोकांना घरूनच त्यांची कामे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे. आज तुम्हाला कोणाशीही वैचारिक मतभेद टाळणे हिताचे ठरणार आहे. तुमचा आक्रमक स्वभाव सहकाऱ्यांसोबतच्या तुमच्या संबंधांना हानी पोहोचवणार आहे. तुम्ही जितके जास्त कष्ट कराल तितके जास्त आर्थिक लाभ तुम्हाला मिळणार आहे. 

twitter
12/12

मीन (Pisces Zodiac)

टॅरो कार्ड्सनुसार या लोकांना आज धोकादायक निर्णय घेण्यापासून दूर राहा. कामाचा ताण तुमच्यावर येऊ घेऊ नका. नवीन उत्पादने विकसित करण्यासाठी हा चांगला काळ असणार आहे. वरिष्ठांकडून मिळालेला पाठिंबा तुमच्या मनात आनंद निर्माण करणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

twitter
पुढील
अल्बम

2 अभिनेते व दिग्दर्शकाचा मृत्यू, सिनेमा बनवण्यासाठी लागली 23 वर्षे; बॉलिवूडमधील सगळ्यात शापित चित्रपट

पुढील अल्बम

2 अभिनेते व दिग्दर्शकाचा मृत्यू, सिनेमा बनवण्यासाठी लागली 23 वर्षे; बॉलिवूडमधील सगळ्यात शापित चित्रपट

2 अभिनेते व दिग्दर्शकाचा मृत्यू, सिनेमा बनवण्यासाठी लागली 23 वर्षे; बॉलिवूडमधील सगळ्यात शापित चित्रपट

2 अभिनेते व दिग्दर्शकाचा मृत्यू, सिनेमा बनवण्यासाठी लागली 23 वर्षे; बॉलिवूडमधील सगळ्यात शापित चित्रपट 8
PHOTO : विवाहित नागार्जुनसोबत होतं 54 वर्षीय अभिनेत्रीचं अफेयर, अखेर 27 वर्षांनी पुन्हा आले एकत्र; तर अजय देवगणमुळे केलं नाही लग्न

PHOTO : विवाहित नागार्जुनसोबत होतं 54 वर्षीय अभिनेत्रीचं अफेयर, अखेर 27 वर्षांनी पुन्हा आले एकत्र; तर अजय देवगणमुळे केलं नाही लग्न

PHOTO : विवाहित नागार्जुनसोबत होतं 54 वर्षीय अभिनेत्रीचं अफेयर, अखेर 27 वर्षांनी पुन्हा आले एकत्र; तर अजय देवगणमुळे केलं नाही लग्न 8
8 लाखात घरी आणा नवी कोरी गाडी! 65 हून अधिक सेफ्टी फिचर्स; दमदार इंजिनसह लाँच झाली Next Gen कार

8 लाखात घरी आणा नवी कोरी गाडी! 65 हून अधिक सेफ्टी फिचर्स; दमदार इंजिनसह लाँच झाली Next Gen कार

8 लाखात घरी आणा नवी कोरी गाडी! 65 हून अधिक सेफ्टी फिचर्स; दमदार इंजिनसह लाँच झाली Next Gen कार 9
देशातील सर्वाधिक लांबीचा शहरी बोगदा मुंबईत; 90 मिनिटांचा प्रवास फक्त 15 मिनिटांत, पाहा PHOTO

देशातील सर्वाधिक लांबीचा शहरी बोगदा मुंबईत; 90 मिनिटांचा प्रवास फक्त 15 मिनिटांत, पाहा PHOTO

देशातील सर्वाधिक लांबीचा शहरी बोगदा मुंबईत; 90 मिनिटांचा प्रवास फक्त 15 मिनिटांत, पाहा PHOTO 8