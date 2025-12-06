English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Daily Tarot Card Horoscope : मार्गशीर्ष शनिवार 5 राशींसाठी फलदायी; पण 'या' लोकांना असणार शनिदेव नाराज

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 6 December : डिसेंबर आणि मार्गशीर्ष महिन्यातील दुसरा शनिवार 6 डिसेंबर रोजी वाशी योगाची शुभ संयोग जुळून आला आहे. हा योग मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या, तूळ आणि धनु राशींसाठी विशेषतः फलदायी सिद्ध होणार आहे. या राशींना आर्थिक लाभ तसंच आर्थिक सुख प्राप्त होणार आहे. कौटुंबिक जीवनही आनंद, समृद्धी आणि आनंदाने भरणार आहे.अशात मेष ते मीन या सर्व राशींसाठी 6 डिसेंबर कसा असेल जाणून घ्या टॅरो राशीभविष्यतून

Neha Choudhary | Dec 06, 2025, 12:05 AM IST
1/12

मेष (Aries Zodiac)

आज एक वेगळीच ऊर्जा अनुभवायला मिळणार आहे. तुम्ही तुमची सर्व कामं लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणे हिताचे ठरणार आहे. तुमच्या जोडीदाराशी भांडण होणार आहे. म्हणून, तुमच्या कामात सावधगिरी बाळगा. उत्पन्नाच्या बाबतीत दिवस चांगला राहणार आहे. पण, तुम्हाला अनपेक्षित खर्च करावा लागणार आहे, ज्यामुळे तुमचे खिसे रिकामे होणार आहेत. 

2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

तुमच्यासाठी दिवस खूप चांगला असणार आहे. तुम्ही जे काही कराल त्यात तुमच्या वडिलांचा सल्ला घेणे हिताचे ठरणार आहे. आज मानसिक शांतीसाठी तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा. अनावश्यक संघर्ष टाळा. आर्थिक बाबतीत दिवस खूप चांगला आणि फायदेशीर सिद्ध होणार आहे.

3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

आज दिवस उत्साहाने भरलेला असणार आहे. तुमची सर्व कामे सहजतेने पूर्ण करणार आहात. आज तुम्हाला जोखीम घ्यावी लागणार आहे. म्हणून, अजिबात संकोच करू नका आणि तुमच्या कामावर लक्ष केंद्रित करा. आर्थिकदृष्ट्याही हा दिवस तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.

4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

या लोकांना त्यांच्या कामाच्या भागीदारांकडून पाठिंबा मिळणार आहे. जोखीम घेतल्यास चांगले यश मिळणार आहे. आज तुम्हाला कठोर परिश्रम करावे लागणार आहे. तुमच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल, तुमचे खर्च खूप असतील, पण तुम्ही ते सहजपणे व्यवस्थापित करणार आहात. 

5/12

सिंह (Leo Zodiac)

आज त्यांच्या कामाबद्दल थोडेसे नैराश्य वाटणार आहे. तुम्हाला तुमच्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे. ज्यामुळे तुमच्या अनेक कामांवर परिणाम होणार आहे. आर्थिक बाबींसाठी दिवस चांगला असणार आहे. तुम्हाला तुमचे पैसे परत मिळणार आहेत.

6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

या लोकांचे त्यांच्या जोडीदारांशी वाद होण्याचे संकेत आहेत. घाईघाईने कोणतेही निर्णय घेऊ नका. तुमचे काम पूर्ण करण्यात तुम्हाला अडचणी येऊ शकतात. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस खूप फायदेशीर राहणार आहेत. पैसे गुंतवण्याची शक्यता देखील आहे.

7/12

तूळ (Libra Zodiac)

  ही लोक त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांना मागे टाकून यशस्वी होणार आहेत. अनावश्यक वाद टाळा. कामाच्या ठिकाणी यश मिळणार आहे, तसंच आदरही प्राप्त होणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या हा काळ तुमच्यासाठी फायदेशीर राहणार आहे. पैसे खर्च होणार आहेत. 

8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

या लोकांना त्यांच्या कामात अडथळे येणार आहेत. कामात बदल होणार आहे. मुलांशी वाद होण्याची शक्यता आहे. कमाईच्या बाबतीत दिवस खूप चांगला असणार आहे. तुमच्या मागील मेहनतीचे फळ तुम्हाला मिळणार आहे. तुमच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे असणार आहे. 

9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

ही लोक त्यांच्या कामात काही जोखीम घेणार आहेत. त्यांचे व्यवस्थापन कौशल्य फायदेशीर ठरणार आहे. ते कामातील अडथळ्यांवर मात करणार आहेत. आर्थिक दृष्टिकोनातून हा काळ फायदेशीर आहे. संपत्ती आणि मालमत्तेशी संबंधित प्रकरणे सोडवली जाणार आहेत.  

10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

या लोकांना कामात कठोर परिश्रम करावे लागणार आहे. अगदी त्यांचे स्थान टिकवून ठेवण्यासाठीही संघर्ष करावा लागणार आहे. तुम्ही जोखीम घ्याल आणि तुमच्या विरोधकांना पराभूत करण्यात यशस्वी होणार आहेत. आज, तुम्ही पूर्णपणे तुमच्या कठोर परिश्रमावर अवलंबून राहाल.

11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

या लोकांनी आज संभाषणादरम्यान विशेषतः सावधगिरी बाळगली लागणार आहेत. व्यवसायाच्या बाबतीत कुटुंबातील सदस्यांशी काही वाद होण्याची शक्यता आहे. आज तुम्ही तुमच्या कामाच्या ठिकाणी पूर्ण उर्जेने काम करणार आहात. खर्चही जास्त होणार आहे.

12/12

मीन (Pisces Zodiac)

या लोकांना त्यांची इच्छित कामे वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी ताण येणार आहे. कामाच्या ताणामुळे कठोर शब्द टाळा. आर्थिक लाभ होण्याचीही चांगली शक्यता आहे. नशीब पूर्णपणे तुमच्या बाजूने आहे. कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला खूप पैसे खर्च करावे लागू शकतात. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

