English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Daily Tarot Card Horoscope : अंगारकी संकष्टी चतुर्थी या लोकांसाठी भाग्यशाली! मंगल आदित्य योग ठरणार तुमच्यासाठी वरदान

Daily Tarot Card Horoscope : अंगारकी संकष्टी चतुर्थी 'या' लोकांसाठी भाग्यशाली! मंगल आदित्य योग ठरणार तुमच्यासाठी वरदान

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 6 January : या वर्षातील पहिली संकष्ट चतुर्थी मंगळवारी 6 जानेवारीला येत आहे. ही संकष्टी विशेष आहे कारण ती मंगळवारी आल्यामुळे अंगारकी संकष्टी चतुर्थी असणार आहे. त्यात ज्योतिषशास्त्रानुसार संकष्टी चतुर्थीला मंगळ आणि सूर्याची युती धनु राशीत असल्याने मंगलादित्य राजयोग जुळून आला आहे. अशात आजची संकष्टी चतुर्थी टॅरो कार्डनुसार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कशी असणार आहे जाणून घ्या टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझाकडून 

Neha Choudhary | Jan 05, 2026, 11:18 PM IST
twitter
1/12

मेष (Aries Zodiac)

आजचा दिवस खूप चांगला असणार आहे. तुमची ऊर्जा नेहमीपेक्षा खूपच चांगली राहणार आहे. छोट्या छोट्या गोष्टींवरून तुम्ही अधिकाधिक रागावणार आहात. तुमच्या कनिष्ठांना गोष्टी स्पष्टपणे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करा, अन्यथा तुमच्यात गैरसमज होतील. आज तुम्हाला असे वाटेल की तुम्ही तुमच्या मेहनतीचे फळ लगेच मिळवत आहात.

twitter
2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

  आजचा दिवस या लोकांना गोंधळाचा असणार आहे. तुम्हाला कोणत्या ना कोणत्या गोष्टीत अडकल्यासारखे वाटणार आहे. तुम्ही तुमचे व्यक्तिमत्व सुधारण्यासाठी सतत प्रयत्नशील राहणार आहात. जास्त मेहनत केल्याने थकवा जाणवणार आहे. कमाईसाठी दिवस खूप अनुकूल राहणार आहे.

twitter
3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

आजचा दिवस या लोकांसाठी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून कामे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणार आहात. नियोजनानुसार काम न झाल्यामुळे त्यांना अडचणी येणार आहेत. तुमच्या गुंतवणूक योजना पूर्णपणे समजून घेतल्यानंतरच गुंतवणूक करणे हिताचे ठरणार आहे.

twitter
4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

या लोकांसाठी आजचा दिवस खूप चांगला असणार आहे. तुमचे काम तुमच्या योजनांनुसार पूर्ण होणार आहे. तुम्हाला एक अनोखा उत्साह जाणवणार आहे. जो तुम्हाला वेळेपूर्वी कामे पूर्ण करण्यास मदत करणार आहात. तुम्ही इतरांना प्रभावित करण्यात यशस्वी होणार आहात. आर्थिक दृष्टिकोनातून दिवस अनुकूल राहणार आहे.

twitter
5/12

सिंह (Leo Zodiac)

या लोकांना आजच्या दिवशी कामाच्या ठिकाणी परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागणार आहे. तुमचे काम करण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करा. घाईघाईमुळे चुका होण्याची शक्यता आहे. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस चांगला असणार आहे. तुमचे खर्च देखील नियंत्रणात राहणार आहेत.

twitter
6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

     या लोकांना त्यांच्या कामात अडथळे येणार आहेत. अशा परिस्थिती अनपेक्षितपणे उद्भव येणार आहेत. शांत मनाने परिस्थितीला सामोरे जाण्याचा प्रयत्न करा. कमाईच्या बाबतीत दिवस सामान्य राहणार आहे. जुन्या गुंतवणुकीमुळे तुम्हाला पैसे मिळण्यास मदत मिळणार आहे. 

twitter
7/12

तूळ (Libra Zodiac)

ही लोक त्यांच्या कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील राहणार आहेत. तुमच्या कठोर परिश्रमामुळे तुम्हाला लक्षणीय यश मिळणार आहे. जर तुम्ही गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर आज कोणालाही माहिती देऊ नका. आज तुम्हाला तुमचे प्रलंबित पैसे परत मिळणार आहेत.  

twitter
8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

या लोकांना सहकारी आणि भागीदारांसोबत ताणलेले संबंध अनुभवावे लागणार आहे. अतिप्रतिक्रियाशील स्वभावामुळे संबंध ताणले जाणार आहेत. आरोग्यासाठी दिवस विशेषतः अनुकूल नसणार आहेत. पैसे कमविण्यासाठी हा दिवस चांगला असणार आहे. लांबच्या प्रवासासाठी पैसे खर्च करावे लागणार आहे.

twitter
9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

ही लोक त्यांच्या उग्र स्वभावामुळे त्यांच्या शत्रूंवर नियंत्रण ठेवण्यात यशस्वी होणार आहेत. ते त्यांच्या कामात देखील उत्साही राहणार आहेत. जर तुम्ही तुमचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी कर्ज घेण्याचा विचार करत असाल तर तुमची इच्छा पूर्ण होणार आहे. तुम्ही न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये पैसे खर्च करणार आहेत.  

twitter
10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

  या लोकांना आज त्यांची सर्व कामे यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात यश मिळणार आहे. व्यावसायिकांना चांगला नफा मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी वातावरण अनुकूल असणार आहे. मालमत्तेत गुंतवणूक करताना, डीलरकडून सर्व अटी आणि शर्ती काळजीपूर्वक समजून घ्या.  

twitter
11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

या लोकांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी यश मिळणार आहे. पण, अतिरिक्त प्रयत्न करावे लागणार आहेत. तांत्रिक नोकरी करणाऱ्यांना यश मिळणार आहे. छोट्या छोट्या गोष्टींवरून चिडचिड होणे हानिकारक राहणार आहे. परिणामी, कामाच्या ठिकाणी वातावरण प्रतिकूल असणार आहेत.

twitter
12/12

मीन (Pisces Zodiac)

या लोकांना कठीण कामांना सहज सामोरे जावे लागणार आहे. या प्रयत्नात नशीब तुमची साथ देणार आहे. तुम्ही कामावर तुमची प्रतिभा दाखवणार आहात. यश मिळणार असून आदर वाढणार आहे. पैसे कमविण्यासाठी दिवस चांगला राहणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

twitter
पुढील
अल्बम

Weekly Love Horoscope : 'या' लोकांच्या लव्ह लाइफमध्ये येणार नवीन वळण; या आठवड्यात कशी आहे तुमची Love Life?

पुढील अल्बम

Weekly Love Horoscope : &#039;या&#039; लोकांच्या लव्ह लाइफमध्ये येणार नवीन वळण; या आठवड्यात कशी आहे तुमची Love Life?

Weekly Love Horoscope : 'या' लोकांच्या लव्ह लाइफमध्ये येणार नवीन वळण; या आठवड्यात कशी आहे तुमची Love Life?

Weekly Love Horoscope : 'या' लोकांच्या लव्ह लाइफमध्ये येणार नवीन वळण; या आठवड्यात कशी आहे तुमची Love Life? 12
UPI पेमेंट करताना 1 चूक अन् संपूर्ण बॅंक अकाऊंट होईल रिकामे; 8 टीप्स तुमच्या खूप कामाच्या!

UPI पेमेंट करताना 1 चूक अन् संपूर्ण बॅंक अकाऊंट होईल रिकामे; 8 टीप्स तुमच्या खूप कामाच्या!

UPI पेमेंट करताना 1 चूक अन् संपूर्ण बॅंक अकाऊंट होईल रिकामे; 8 टीप्स तुमच्या खूप कामाच्या! 9
महाराष्ट्रातील &#039;या&#039; 3 गावातील लोक छोटी वस्तू विकत घ्यायची असली तरी होड्या काढतात आणि थेट मुंबईला येतात; याच गावात आहे भारतातील जगप्रसिद्ध पर्यटनस्थळ

महाराष्ट्रातील 'या' 3 गावातील लोक छोटी वस्तू विकत घ्यायची असली तरी होड्या काढतात आणि थेट मुंबईला येतात; याच गावात आहे भारतातील जगप्रसिद्ध पर्यटनस्थळ

महाराष्ट्रातील 'या' 3 गावातील लोक छोटी वस्तू विकत घ्यायची असली तरी होड्या काढतात आणि थेट मुंबईला येतात; याच गावात आहे भारतातील जगप्रसिद्ध पर्यटनस्थळ 8
भारतात सापडली रहस्यमयी हिरवी गुहा! वाहत्या पाण्याचे दगड बनले आणि... जगातील सर्व रहस्यमयी पर्यटनस्थळांपेक्षा डेंजर ठिकाण

भारतात सापडली रहस्यमयी हिरवी गुहा! वाहत्या पाण्याचे दगड बनले आणि... जगातील सर्व रहस्यमयी पर्यटनस्थळांपेक्षा डेंजर ठिकाण

भारतात सापडली रहस्यमयी हिरवी गुहा! वाहत्या पाण्याचे दगड बनले आणि... जगातील सर्व रहस्यमयी पर्यटनस्थळांपेक्षा डेंजर ठिकाण 8