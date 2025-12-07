English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Daily Tarot Card Horoscope : 2025 वर्षांतील शेवटची संकष्टी चतुर्थी 'या' लोकांसाठी लाभदायक! इच्छा पण होणार तुमची पूर्ण

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 7 December : 7 डिसेंबर रविवार मार्गशीर्ष आणि या वर्षातील शेवटची संकष्टी चतुर्थी आहे. या संकष्टीला टॅरो कार्ड गणनेनुसार लक्ष्मी योगचा शुभ संयोग जुळून आला आहे. या शुभ योग मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह आणि वृश्चिक राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ आणि त्यांच्या इच्छा पूर्ण करणारा ठरणार आहे. इतर राशींसाठीही दिवस संमिश्र राहणार असून, काहींना आर्थिक लाभ होण्याची अपेक्षा आहे तर काहींना त्यांच्या खर्चाकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. असा हा योग मेष ते मीन या सर्व राशींसाठी 7 डिसेंबर कसा असेल जाणून घ्या टॅरो राशीभविष्यतून

Neha Choudhary | Dec 07, 2025, 12:30 AM IST
1/12

मेष (Aries Zodiac)

आज एखाद्या गोष्टीबद्दल गोंधळलेले राहणार आहात. तुम्हाला निर्णय घेण्यात अडचणी येणार आहेत. तुम्हाला मानसिकदृष्ट्याही अस्वस्थ वाटणार आहे. कामात घाई करू नका, अन्यथा तुमचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक लाभासाठी दिवस सरासरी असणार आहे, पण तुमचे खर्च बरंच जास्त होणार आहेत.

2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

आजचा दिवस खूप चांगला राहणार आहे. कामाच्या बाबतीत, हा एक उत्तम दिवस मानला जाणार आहे. तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण होणार आहेत. आर्थिकदृष्ट्या, हा खूप चांगला काळ असणार आहे. आज तुम्हाला जुन्या गुंतवणुकीतून मोठा फायदा मिळणार आहे.

3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

कामावर दिवस चांगला जाणार आहेत. सर्व कामे सहजपणे पूर्ण होणार आहेत. तुमचा आत्मविश्वास वाढणार आहेत. तुम्ही पूर्ण आत्मविश्वासाने जे काही हाती घ्याल ते सर्व प्रयत्न यशस्वी होणार आहेत. आर्थिक दृष्टिकोनातूनही हा काळ फायदेशीर ठरणार आहे. तुम्ही लक्झरी वस्तूंवर पैसे खर्च करणार आहात.

4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

आज तुम्हाला ग्रह आणि तार्‍यांकडून पूर्ण सहकार्य मिळणार आहेत. पण, कामाचा जास्त ताण कधीकधी मानसिक ताण निर्माण करणार आहात. आर्थिक दृष्टिकोनातूनही हा काळ फायदेशीर आहे. आर्थिक दृष्टिकोनातून दिवस सामान्य राहणार आहे. आज तुमचे खर्च लक्षणीय असणार आहेत. 

5/12

सिंह (Leo Zodiac)

आजचा दिवस खूप चांगला असणार आहे. परिस्थिती तुमच्यासाठी अत्यंत अनुकूल असणार आहेत. हा दिवस कामापेक्षा आत्मपरीक्षण करण्याचा असणार आहे. तुमच्या कमतरता समजून घ्या आणि त्या दूर करण्यासाठी काम करा. आर्थिक बाबी तुलनेने सामान्य राहतील आणि तुमचे खर्चही जास्त असणार आहेत. 

6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

आज घाईघाईने गोष्टी करणे टाळा. गोष्टी चुकीच्या होऊ शकतात. आर्थिकदृष्ट्या, हा काळ खूप चांगला असणार आहे. जुन्या गुंतवणुकीची पुनर्गुंतवणूक करणे खूप फायदेशीर ठरणार आहे. तुमचा सामाजिक दर्जा वाढवण्यासाठी तुम्हाला खूप पैसे खर्च करावे लागणार आहेत. 

7/12

तूळ (Libra Zodiac)

आज त्यांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. कामासाठी हा दिवस चांगला असणार आहे. आर्थिक लाभ होण्याचीही चांगली शक्यता आहे. व्यवसाय वाढवण्यासाठी यंत्रसामग्रीवर पैसे खर्च करण्याची शक्यता आहे.

8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

आज तुम्हाला ग्रह आणि तार्‍यांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. तुम्ही तुमची सर्व कामे सहजतेने पूर्ण करणार आहात. शिवाय, तुमच्या आरोग्याच्या कोणत्याही चिंतांपासून तुम्हाला मुक्तता मिळणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस अनुकूल राहणार आहे. सहज आर्थिक लाभ मिळणार आहे.

9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

आज सावध राहण्याची आवश्यकता असणार आहे. तुम्हाला तुमच्या आत एक वेगळीच ऊर्जा अनुभवायला मिळणार आहे. ज्यामुळे वाद होण्याची शक्यता जास्त असणार आहे. व्यवसायात इच्छित परिणाम साध्य करण्यासाठी, तुमच्या कामाशी संबंधित योजनांचा पुनर्विचार करणे महत्वाचे आहे. आर्थिक दृष्टिकोनातून, दिवस सामान्य असणार आहे.  

10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी स्पर्धेचा सामना करावा लागणार आहे. जर तुम्ही प्रामाणिक प्रयत्न केले तर तुम्हाला लक्षणीय यश मिळणार आहे. कामाच्या बाबतीत काही गोंधळ देखील होणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, हा काळ तुमच्यासाठी खूप फायदेशीर राहणार आहे. 

11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

कामाचे प्रयत्न अयशस्वी होऊ शकतात. संपत्ती आणि मालमत्तेबद्दल चिंता कायम राहणार आहे, ज्यामुळे कौटुंबिक तणाव निर्माण होणार आहे. आर्थिक बाबी सामान्य राहण्याची अपेक्षा आहे. फक्त तुमच्या खर्चाची काळजी घ्या.

12/12

मीन (Pisces Zodiac)

आज मोठा मानसिक त्रास होणार आहे. तुम्हाला बराच ताण येणार आहे आणि निर्णय घेण्यास अडचण येणार आहेत. मानसिक शांतीसाठी ध्यान करा. दिवस आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर राहणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

