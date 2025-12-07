Daily Tarot Card Horoscope : 2025 वर्षांतील शेवटची संकष्टी चतुर्थी 'या' लोकांसाठी लाभदायक! इच्छा पण होणार तुमची पूर्ण
Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 7 December : 7 डिसेंबर रविवार मार्गशीर्ष आणि या वर्षातील शेवटची संकष्टी चतुर्थी आहे. या संकष्टीला टॅरो कार्ड गणनेनुसार लक्ष्मी योगचा शुभ संयोग जुळून आला आहे. या शुभ योग मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह आणि वृश्चिक राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ आणि त्यांच्या इच्छा पूर्ण करणारा ठरणार आहे. इतर राशींसाठीही दिवस संमिश्र राहणार असून, काहींना आर्थिक लाभ होण्याची अपेक्षा आहे तर काहींना त्यांच्या खर्चाकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. असा हा योग मेष ते मीन या सर्व राशींसाठी 7 डिसेंबर कसा असेल जाणून घ्या टॅरो राशीभविष्यतून