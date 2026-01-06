English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  Daily Tarot Card Horoscope : त्रिकोण योग 6 राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक लाभाचा; तुमच्यासाठी कसा आहे बुधवारचा दिवस?

Daily Tarot Card Horoscope : त्रिकोण योग 6 राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक लाभाचा; तुमच्यासाठी कसा आहे बुधवारचा दिवस?

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 7 January : जानेवारी महिन्यातील पहिला बुधवार वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार त्रिकोण आणि नवम पंचम योग असणार आहे. हा योग काही राशीच्या लोकांसाठी अतिशय शुभ ठरणार आहे. मेष, वृषभ, कर्क, तूळ, वृश्चिक आणि मीन राशीच्या लोकांसाठी चांगला असणार आहे. टॅरो कार्डनुसार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार बुधवारचा दिवस जाणून घ्या टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझाकडून 

Neha Choudhary | Jan 06, 2026, 10:45 PM IST
1/12

मेष (Aries Zodiac)

ही लोक आजच्या दिवशी त्यांची उत्तम क्षमता दाखवतील. इतरांना कठीण वाटणारी कामं तुमच्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर सहज मार्गी लावणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या आजचा दिवस चांगला आहे. संपत्तीत वाढ होणार आहे. 

2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

आज अतिआत्मविश्वास तुम्हाला घातक ठरेल. तो टाळल्या नाही तर कामात अडथळे येतील. तर आज येणाऱ्या अडथळ्यांवर तुमच्या अनुभवाने मात करणार आहात. तर आर्थिकदृष्ट्या आजचा दिवस उत्तम आहे.   

3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

टॅरो कार्डच्या गणनेनुसार मिथुन राशीचे कर्मचारी आज त्यांच्या कामात अडथळा आणू शकतात. कोणतेही वाद हुशारीने सोडवण्याचा प्रयत्न करा. उत्पन्नाच्या बाबतीत, आजचा दिवस सामान्य असेल. तुम्ही एकापेक्षा जास्त गोष्टींवर खर्च करू शकता, ज्यामुळे तुम्हाला ताण येऊ शकतो.

4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

तुमच्यासाठी आजचा दिवस चांगला आहे. तुम्ही नवीन काम हाती घेणार आहात. अडकलेले पैसे परत मिळणार आहेत. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला एकटेपणा जाणवणार आहे. 

5/12

सिंह (Leo Zodiac)

आज तुम्ही प्रतिस्पर्ध्यांपासून सावध रहा. कोणत्याही कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी, काळजीपूर्वक वाचा. ही कठोर परिश्रम करण्याची वेळ असून याचं फळ तुम्हाला मिळणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस चांगला असून खर्चही नियंत्रणात होणार आहे. 

6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

    आज सर्व समस्या सोडवण्यात यश येणार आहे. मानसिकदृष्ट्या तुम्ही अधिक बळकटी मिळणार आहे. तसंच आज तुम्ही निर्णय सहज घेणार आहात. पैशांच्या बाबतीत आजचा दिवस अनुकूल आहे. 

7/12

तूळ (Libra Zodiac)

आज प्रत्येक बाबतीत मजबूत परिस्थिती निर्माण होणार आहे. तुम्ही तुमची प्रतिभा चांगल्या प्रकारे दाखवणार आहात. आज प्रवासाचाही योग आहे. पैसे कमविण्यासाठी दिवस अनुकूल राहणार असून तुमचे परिश्रम यशस्वी होणार आहे. आज कामाच्या ठिकाणी तुमच्या वरिष्ठांशी तुमची भेट घडणार आहे.

8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

आज तुमचे भविष्यातील स्वप्नांना साकार करण्याचा दिवस राहणार आहे. आज तुम्ही तुमच्या सर्व योजना चांगल्या प्रकारे हाताळणार आहात. वडीलधारी लोक प्रेरणेचे स्रोत असणार आहेत. कुटुंबाच्या मदतीने, महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभाचे संकेत आहेत.  

9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

आज तुम्हाला कामे योग्यरित्या पार पाडण्यासाठी, शिस्तबद्ध राहावे लागणार आहे. तुम्ही कमी शब्द वापरत असाल, पण तुम्ही जे काही बोलता त्याचा इतरांवर परिणाम होणार आहे. यामुळे नवीन करार करणार आहात.

10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

आजचा दिवस लोकांसाठी खूप प्रभावशाली राहणार आहे. तुमच्या कामाने सर्वजण प्रभावित होणार आहेत. तुमचा आदर वाढणार आहे. आरोग्याच्या समस्या तुम्हाला त्रास होणार आहे. तुमच्या जोडीदाराशी तुमचे नाते मजबूत होणार असून तुमचे उत्पन्न चांगले राहणार आहे. 

11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

या लोकांनी आज त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांशी संवाद साधण्याऐवजी स्वतःच्या कामावर लक्ष केंद्रित करा. तुमचे सर्वांशी वागणे सौम्य असेल आणि यामुळे तुमचे अधीनस्थ पूर्णपणे सहकार्य करणार आहेत.

12/12

मीन (Pisces Zodiac)

आज तुमची सर्व स्वप्ने सहजपणे पूर्ण होणार आहेत. दीर्घकाळापासूनच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी हा अनुकूल दिवस असणार आहे. आज तुमचे व्यवस्थापन कौशल्य पूर्वीपेक्षा खूपच चांगले असणार आहे. पैसे कमविण्यासाठी हा दिवस चांगला आहे; थोडेसे कठोर परिश्रम करावे लागणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)  

