Daily Tarot Card Horoscope : मार्गशीर्ष सोमवार तुमच्यासाठी काय घेऊन आला? महादेव या लोकांच्या आयुष्यात आणणार मान सन्मान आणि पैसा
Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 8 December : मार्गशीर सोमवारी 8 डिसेंबरला शशी योग जुळून आला आहे. हा शुभ योग मेष, वृषभ, तूळ, वृश्चिक आणि मीन राशींना धन, सन्मान आणि करिअरमध्ये प्रगती मिळून देणारा असणार आहे. तर काही राशींना कामात यश आणि आर्थिक लाभ होणार आहे, असा हा योग मेष ते मीन या सर्व राशींसाठी 8 डिसेंबर कसा असेल जाणून घ्या टॅरो राशीभविष्यतून
Neha Choudhary | Dec 08, 2025, 12:25 AM IST
मेष (Aries Zodiac)
वृषभ (Taurus Zodiac)
मिथुन (Gemini Zodiac)
कर्क (Cancer Zodiac)
सिंह (Leo Zodiac)
कन्या (Virgo Zodiac)
तूळ (Libra Zodiac)
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
धनु (Sagittarius Zodiac)
टॅरो कार्डच्या गणनेनुसार धनु राशीच्या लोकांना आज एखाद्या गोष्टीबद्दल अज्ञात भीती वाटेल. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांकडून पाठिंबा न मिळाल्याने तुम्हाला थोडे अस्वस्थ वाटू शकते. काळासोबत चालल्याने तुम्हाला काहीतरी नवीन शिकण्यास मदत होईल. तुमच्या कामाच्या ठिकाणी वाढ होईल आणि हा आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर काळ असेल.
मकर (Capricorn Zodiac)
कुंभ (Aquarius Zodiac)
