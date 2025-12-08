English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Daily Tarot Card Horoscope : मार्गशीर्ष सोमवार तुमच्यासाठी काय घेऊन आला? महादेव या लोकांच्या आयुष्यात आणणार मान सन्मान आणि पैसा

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 8 December : मार्गशीर सोमवारी 8 डिसेंबरला शशी योग जुळून आला आहे. हा शुभ योग मेष, वृषभ, तूळ, वृश्चिक आणि मीन राशींना धन, सन्मान आणि करिअरमध्ये प्रगती मिळून देणारा असणार आहे. तर काही राशींना कामात यश आणि आर्थिक लाभ होणार आहे, असा हा योग मेष ते मीन या सर्व राशींसाठी 8 डिसेंबर कसा असेल जाणून घ्या टॅरो राशीभविष्यतून

Neha Choudhary | Dec 08, 2025, 12:25 AM IST
1/12

मेष (Aries Zodiac)

आज खूप मेहनत केल्यानंतरच तुम्हाला इच्छित परिणाम मिळणार आहे. कामात काही समस्या कायम राहणार आहे. पण दुपारनंतर परिस्थिती काहीशी सुधारणार आहे. पैसे कमविण्याचे तुमचे सर्व प्रयत्न यशस्वी होणार आहे. तुम्हाला तुमच्या कामात यश प्राप्त होणार आहे.

2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

कामाच्या जोडीदारांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. तुमच्या सर्व कामांवर पूर्ण समर्पणाने लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. आजचा दिवस तुमच्यासाठी कठोर परिश्रम आणि यश घेऊन आला आहे. आर्थिकदृष्ट्या, तुम्हाला लक्षणीय नफा मिळणार आहे. वडिलोपार्जित मालमत्ता वारशाने मिळण्याचीही दाट संकेत मिळत आहेत.

3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

या लोकांना त्यांच्या कामाबद्दल काळजी राहणार आहे. आज कोणताही धोका पत्करू नका. हा आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर काळ आहे, म्हणून कठोर परिश्रम करत रहा. तुम्हाला तुमच्या कामात नक्कीच यश मिळणार आहे. खर्चाच्या बाबतीत, तुमचे खर्च नियंत्रणात राहणार आहे.

4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

आजचा दिवस खूप चांगला असणार आहे. बऱ्याच काळापासून सुरू असलेले वाद मिटण्याची शक्यता आहे. पैसे कमावण्यासाठी आजचा दिवस खूप चांगला आहे. निर्यातीमध्ये गुंतलेल्यांना लक्षणीय आर्थिक फायदा होईल. तुम्हाला तुमचे पैसे हुशारीने खर्च करावे लागणार आहे.

5/12

सिंह (Leo Zodiac)

आज आरोग्याची चिंता सतावणार आहे. आरोग्याच्या समस्यांमुळे, तुम्ही तुमच्या क्षमतेनुसार कामगिरी करण्यात अपयशी ठरणार आहात. आज आर्थिक लाभाचे चांगले संकेत आहेत. पण, जास्त खर्च तुमची चिंता वाढवणार आहे.

6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

या लोकांना वरिष्ठांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. आज तुमचे शत्रू पराभूत करणार आहेत. तुम्ही तुमची बुद्धिमत्ता सिद्ध करण्यात यशस्वी होणार आहात. आर्थिकदृष्ट्या, हा काळ तुमच्यासाठी सर्व प्रकारे फायदेशीर राहणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, हा काळ तुमच्यासाठी खूप चांगला असणार आहे.

7/12

तूळ (Libra Zodiac)

या लोकांचा करिअरच्या दृष्टीने दिवस खूप चांगला जाणार आहे. नवीन पद किंवा पदोन्नतीची शक्यता आहे. स्थानांतर देखील शक्य आहे. आत्मविश्वासाने आणि कठोर परिश्रमाने काम करा, यश निश्चित आहे. कमाई देखील चांगली असेल आणि व्यवसायात असलेले लोक त्यांच्या व्यवसायावर पैसे खर्च करण्याची शक्यता आहे.

8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

या लोकांना उर्जेचा अभाव जाणवणार आहे. अनावश्यक चिंता तुमच्या मनाला त्रास देणार आहे. आज तुम्ही कामाच्या ठिकाणी समाधानाकडे लक्ष केंद्रित करा . तरच तुम्हाला फायदा होणार आहे. तुम्हाला तुमचे पैसे परत मिळू शकतात.

9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

टॅरो कार्डच्या गणनेनुसार धनु राशीच्या लोकांना आज एखाद्या गोष्टीबद्दल अज्ञात भीती वाटेल. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांकडून पाठिंबा न मिळाल्याने तुम्हाला थोडे अस्वस्थ वाटू शकते. काळासोबत चालल्याने तुम्हाला काहीतरी नवीन शिकण्यास मदत होईल. तुमच्या कामाच्या ठिकाणी वाढ होईल आणि हा आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर काळ असेल.

10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

तुमचं वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागणार आहे. अनावश्यक वादात अडकण्याऐवजी, तुमच्या कामावर लक्ष केंद्रित करा. मध्यम प्रमाणात पैसे मिळण्याची शक्यता आहे. तुमचे खर्च भागविण्यासाठी तुम्हाला कर्ज घ्यावे लागू शकते.

11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

ही लोक कामाशी संबंधित स्पर्धांमध्ये विजयी होणार आहेत. काही प्रतिकूल परिस्थिती फायदेशीर ठरणार आहे. तुमची शक्ती वाढणार असून दिवस कमाईसाठी अनुकूल असणार आहे. आज तुम्ही तुमच्या खर्चावर थोडे नियंत्रण ठेवा.  

12/12

मीन (Pisces Zodiac)

आज चांगले काम करण्यासाठी प्रोत्साहनाची आवश्यकता असणार आहे. जे तुम्हाला तुमच्या सहकाऱ्यांकडून मिळणार आहे. तुम्हाला अनेक कामे हाताळावी लागणार आहेत. कामात घाई करू नका. आज तुमच्या यशाची गुरुकिल्ली म्हणजे संयम असणार आहे. तुमच्या आर्थिक बाबतीत दिवस अनुकूल असणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

