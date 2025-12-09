Daily Tarot Card Horoscope : आज 'या' लोकांनी प्रवास टाळावा, तर अनावश्यक खर्चही नको; तर मंगळवारचा दिवस यांच्यासाठी चांगला
Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 9 December : मंगळवार, 9 डिसेंबर रोजी वेशी योगाच्या संयोगामुळे मेष, कन्या, तूळ, धनु आणि कुंभ राशींसाठी खूप चांगला दिवस सिद्ध होणार आहे. तुम्हाला आतापर्यंत केलेल्या मेहनतीचे फळ मिळणार आहे. तर काही लोकांनी प्रवासात सावधगिरी बाळगा. गुंतवणूक फायदेशीर ठरणार असून सुखसोयी आणि सुविधा वाढणार. तर या लोकांनी अनावश्यक खर्च टाळावा. एकंदरीत असा हा योग मेष ते मीन या सर्व राशींसाठी 9 डिसेंबर कसा असेल जाणून घ्या टॅरो राशीभविष्यतून
Neha Choudhary | Dec 09, 2025, 06:57 AM IST
मेष (Aries Zodiac)
वृषभ (Taurus Zodiac)
मिथुन (Gemini Zodiac)
कर्क (Cancer Zodiac)
सिंह (Leo Zodiac)
कन्या (Virgo Zodiac)
तूळ (Libra Zodiac)
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
ही लोक त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या इच्छेनुसार बदल करणार आहात. तुमच्यावर खूप कामाचा भार असणार आहे. म्हणून, कामाची शहाणपणाने विभागणी करण्याचा प्रयत्न करा. तुम्हाला मिळणारे पैसे हुशारीने खर्च करा. आज तुम्ही मोठ्या प्रमाणात पैसे जमा करणार आहात. मोठ्या नफ्याच्या मागे लागण्यासाठी छोट्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नका.
धनु (Sagittarius Zodiac)
मकर (Capricorn Zodiac)
कुंभ (Aquarius Zodiac)
