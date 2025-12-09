English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Daily Tarot Card Horoscope : आज 'या' लोकांनी प्रवास टाळावा, तर अनावश्यक खर्चही नको; तर मंगळवारचा दिवस यांच्यासाठी चांगला

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 9 December : मंगळवार, 9 डिसेंबर रोजी वेशी योगाच्या संयोगामुळे मेष, कन्या, तूळ, धनु आणि कुंभ राशींसाठी खूप चांगला दिवस सिद्ध होणार आहे. तुम्हाला आतापर्यंत केलेल्या मेहनतीचे फळ मिळणार आहे. तर काही लोकांनी प्रवासात सावधगिरी बाळगा. गुंतवणूक फायदेशीर ठरणार असून सुखसोयी आणि सुविधा वाढणार. तर या लोकांनी अनावश्यक खर्च टाळावा. एकंदरीत असा हा योग मेष ते मीन या सर्व राशींसाठी 9 डिसेंबर कसा असेल जाणून घ्या टॅरो राशीभविष्यतून

Neha Choudhary | Dec 09, 2025, 06:57 AM IST
मेष (Aries Zodiac)

    या लोकांसाठी आजचा दिवस खूप छान जाणार आहे. तुमच्या सुखसोयीत वाढ होणार आहे. तुमची सर्व कामे सहज पूर्ण होणार आहेत. जर तुम्ही काहीतरी नवीन सुरू करण्याचा विचार करत असाल तर तुम्ही ते करु शकणार आहात. आज तुम्ही महागड्या खरेदीवर पैसे खर्च करणार आहात.

वृषभ (Taurus Zodiac)

या लोकांचा कल आज कलात्मक कामांकडे अधिक राहणार आहे. कामासोबतच तुम्हाला तुमचे छंद जोपासण्यासाठीही वेळ मिळणार आहे. आज तुमचे लक्ष सामाजिक संबंध मजबूत करण्यावर राहणार आहे. तुम्हाला तुमच्या प्रवासाबाबत सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे.

मिथुन (Gemini Zodiac)

या लोकांनी आज अनावश्यक खर्च टाळावा. तुमची बचत जपण्यासाठी थोडे व्यवस्थापन आवश्यक असणार आहे. तुम्ही गुंतवणूक योजनांविषयी माहिती गोळा करणार आहात. गुंतवणूक योजना तुम्हाला फायदेशीर ठरेल. घरी पार्टी आयोजित करण्यासाठी तुम्ही पैसे खर्च करणार आहात.

कर्क (Cancer Zodiac)

आज कौटुंबिक संबंध मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहात. ते दीर्घकालीन वाद राजनैतिक पद्धतीने सोडवण्याचा प्रयत्न तुमचा राहणार आहे. आज तुम्ही कामापेक्षा सौंदर्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करणार आहात. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस खूप चांगला राहणार आहे. जुन्या गुंतवणुकीतून तुम्हाला चांगला नफा मिळणार आहे.

सिंह (Leo Zodiac)

या लोकांनी परिस्थितीचे गांभीर्य समजून घेऊन सर्व निर्णय काळजीपूर्वक घ्यावेत. तुमचे पैसे सुज्ञपणे वापरणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तुम्हाला आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे. कामाचे वातावरण सुसंवादी राहणार आहे. तुमचे उत्पन्न चांगले असेल. एकंदरीत, तुम्ही तुमचा दिवस पूर्ण आनंदात घालवणार आहात.

कन्या (Virgo Zodiac)

या लोकांचा दिवस खूप चांगला जाणार आहे. कोणताही नवीन प्रकल्प हाती घेण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करा. नोकरी करणाऱ्यांना त्यांच्या वरिष्ठांकडून प्रशंसा होणार आहे. तुमचे सर्व काम गांभीर्याने घ्या. आर्थिकदृष्ट्या दिवस खूप चांगला असणार आहे. 

तूळ (Libra Zodiac)

या लोकांना त्यांच्या कार्यक्षमतेमुळे आणि क्षमतेमुळे यश प्राप्त होणार आहे. व्यावसायिक त्यांच्या उत्पादनांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत. कामात गुंतणे आनंददायी असणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, आज तुम्हाला लक्षणीय आर्थिक नफा मिळणार आहे.

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

ही लोक त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या इच्छेनुसार बदल करणार आहात. तुमच्यावर खूप कामाचा भार असणार आहे. म्हणून, कामाची शहाणपणाने विभागणी करण्याचा प्रयत्न करा. तुम्हाला मिळणारे पैसे हुशारीने खर्च करा. आज तुम्ही मोठ्या प्रमाणात पैसे जमा करणार आहात. मोठ्या नफ्याच्या मागे लागण्यासाठी छोट्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नका.

धनु (Sagittarius Zodiac)

या लोकांसाठी करिअरची परिस्थिती बदलणार नाही. मार्केटिंगशी संबंधित कामामुळे काही महत्त्वाचे आदेश तुम्हाला मिळणार आहेत. अयोग्य भाषा वापरून तुमच्या वरिष्ठांशी असलेले संबंध बिघडवू नका. लहान कामांमुळेही लक्षणीय आर्थिक फायदा मिळणार आहे.

मकर (Capricorn Zodiac)

या लोकांना त्यांच्या पात्रतेचे परिणाम दिसणार नाहीत. त्यांच्यावर कामाचा ताण असणार आहे. तुम्हाला तुमच्या बॉसची नाराजी सहन करावी लागणार आहे. तुम्ही धीर धरा, तुमची कामे पूर्ण करत राहा आणि योग्य वेळ आल्यावर तुम्हाला नक्कीच फायदा मिळणार आहे. 

कुंभ (Aquarius Zodiac)

या लोकांना खूप मेहनत करावी लागणार आहे. विरोधक तुमच्या कामात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. योग्य निर्णयक्षमतेने तुम्ही त्यांना पराभूत करण्यात यशस्वी होणार आहात. व्यावसायिक त्यांचा व्यवसाय वाढवणार आहेत. आर्थिक परिस्थिती सामान्य राहणार आहे.  

मीन (Pisces Zodiac)

ही लोक आरामदायी मूडमध्ये असणार आहे. तुम्ही मनोरंजनावर खूप पैसे खर्च करणार आहेत. तुमच्या उत्पादनांचे बाजार मूल्य वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करा. जाहिरात एजन्सींमध्ये काम करणाऱ्यांना त्यांचे काम वाढताना पाहिला मिळणार आहे. आर्थिक बाबींसाठी दिवस चांगला असणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

