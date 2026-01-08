English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Daily Tarot Card Horoscope : अनाफा योगामुळे या लोकांना मिळणार लाभ आणि भरपूर आनंद; तुमच्यासाठी कसा आहे शुक्रवार दिवस?

Daily Tarot Card Horoscope : अनाफा योगामुळे या लोकांना मिळणार लाभ आणि भरपूर आनंद; तुमच्यासाठी कसा आहे शुक्रवार दिवस?

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 9 January : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्रवारी 9 जानेवारीला अनाफा योग निर्माण होणार आहे. याचा परिणाम 12 राशीच्या लोकांवर होणार आहे. काही राशींसाठी हा योग सकारात्मक ठरणार आहे तर काहींसाठी तो नकारात्मक ठरणार आहे. टॅरो कार्डनुसार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार शुक्रवारचा दिवस जाणून घ्या टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझाकडून 

Neha Choudhary | Jan 08, 2026, 10:29 PM IST
twitter
1/12

मेष (Aries Zodiac)

तुम्हाला सल्ला आहे की, आधी समस्याचे मूळ समजून घ्या आणि नंतर त्यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करा. शत्रूंपासून सावधान रहा. वडिलोपार्जित मालमत्तेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये उशिर होणार आहे. आज आर्थिक व्यवहारात लक्ष द्या.   

twitter
2/12

वृषभ (Taurus Zodiac)

या लोकांनी आज त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी संयम बाळगणे आवश्यक असणार आहे. तर व्यावसायिकांनी आज त्यांच्या वर्तनाकडे लक्ष द्यावेत. आज कठोर परिश्रमाशिवाय यश शक्य नाही. 

twitter
3/12

मिथुन (Gemini Zodiac)

आज कामाच्या ठिकाणी यश मिळवण्यासाठी राजनैतिक डावपेचाचा वापर करावा लागणार आहे. तर मालमत्तेसंबंधित वादविवाद होणार आहे. आर्थिक व्यवहारात सावध राहा. तरदुसरीकडे जुन्या गुंतवणुकीतून मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.   

twitter
4/12

कर्क (Cancer Zodiac)

आज तुम्ही समस्यांवर उपाय शोधणार आहात. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना आज जुन्या प्रकल्पात पुन्हा नियुक्त करण्यात येणार आहे. तुम्हाला आदर मिळवण्यासाठी कठोर परिश्रम करण्याची गरज असणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस खूप चांगला असणार आहे.

twitter
5/12

सिंह (Leo Zodiac)

या लोकांना दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण करण्याची संधी प्राप्त मिळणार आहे. पण, आज तुम्हाला घरी राहावसं वाटणार नाही. तुम्ही सहलीचे नियोजन कराल. मेकॅनिकल नोकरी करणाऱ्यांनी त्यांची कामे काळजीपूर्वक करा.

twitter
6/12

कन्या (Virgo Zodiac)

आज तुम्ही नेटवर्क मजबूत करण्यावर भर द्या. आज तुमच्या जवळच्या लोकांच्या छोट्या छोट्या नकारात्मक टिप्पण्यांकडे दुर्लक्ष करा. आज तुमचे लक्ष शक्य तितके पैसे कमविण्यावर राहिल्यास फायद्याचे ठरेल. तुम्ही तुमचे उत्पन्न वाढवण्याचे नवीन मार्ग शोधणार आहात.

twitter
7/12

तूळ (Libra Zodiac)

कौटुंबिक बाबींमध्ये गुंतलेल्या आजचा दिवस फायदेशीर राहणार आहे. खाण्यापिण्याच्या कामात गुंतलेल्यांना आज नफा मिळणार आहे. तुमचे काम वेळेवर पूर्ण करण्याचा ताण असणार आहे. आर्थिक बाबी खाजगी ठेवणे हिताचे ठरेल.

twitter
8/12

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

तुम्ही आज पूर्वनियोजित सहल पुढे ढकलणार आहात. यामुळे तुम्हाला थोडी निराशा वाटणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमचे स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागणार आहे. व्यावसायिकांना चांगला आर्थिक फायदा होणार आहे.

twitter
9/12

धनु (Sagittarius Zodiac)

आजपासून व्यावसायिकांसाठी अनुकूल काळ सुरु होणार आहे. ते प्रतिकूल परिस्थितीला त्यांच्या अनुकूलतेत बदलण्यास सक्षम राहणार आहेत. आज तुम्ही तुमच्या आरोग्याबद्दल निष्काळजी राहणार आहात. आज आरोग्याशी संबंधित बाबींकडे दुर्लक्ष केल्यास, अन्यथा तुम्हाला खूप पैसे खर्च करावे लागणार आहे.

twitter
10/12

मकर (Capricorn Zodiac)

ही लोक आज कामात इतके व्यस्त असतील की ते सामाजिक कार्यात सहभागी होणार नाहीत. कामाच्या व्याप्तीमुळे व्यवस्थापनात अडथळे आणि विलंब होणार आहे. आज तुम्हाला तुमच्या कुटुंबावर खूप पैसे खर्च करावे लागणार आहे.

twitter
11/12

कुंभ (Aquarius Zodiac)

ही लोक आज काहीतरी वेगळे करणार आहेत. आर्थिकदृष्ट्या, हा काळ खूप अनुकूल असणार आहे. आज धार्मिक कार्यांवर तुमचा दृढ विश्वास बसणार आहे. तुम्हाला सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याचा आनंद मिळणार आहे.  

twitter
12/12

मीन (Pisces Zodiac)

या लोकांना आज कामाच्या ठिकाणी नेतृत्वाची भूमिका घेण्याची संधी मिळणार असून ज्यामुळे त्यांना यश प्राप्त होणार आहे. आज गट प्रकल्पांची आवश्यकता राहणार आहे. स्वतःची पर्वा न करता, ते इतरांना मदत करण्यासाठी पुढे वाटचाल करणार आहेत. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस बराच चांगला असणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

twitter
पुढील
अल्बम

भारतात धावणार हायड्रोजनवरील पहिली ट्रेन; असा असेल Route अन् Schedule; 2500 जण करु शकतात प्रवास, तिकिटाची किंमत...

पुढील अल्बम

भारतात धावणार हायड्रोजनवरील पहिली ट्रेन; असा असेल Route अन् Schedule; 2500 जण करु शकतात प्रवास, तिकिटाची किंमत...

भारतात धावणार हायड्रोजनवरील पहिली ट्रेन; असा असेल Route अन् Schedule; 2500 जण करु शकतात प्रवास, तिकिटाची किंमत...

भारतात धावणार हायड्रोजनवरील पहिली ट्रेन; असा असेल Route अन् Schedule; 2500 जण करु शकतात प्रवास, तिकिटाची किंमत... 10
चुकीच्या नोकरीत अडकलात? दुसरी नोकरी कशी शोधायची? 30-30-30 चा नियम तुमच्या खूप कामाचा!

चुकीच्या नोकरीत अडकलात? दुसरी नोकरी कशी शोधायची? 30-30-30 चा नियम तुमच्या खूप कामाचा!

चुकीच्या नोकरीत अडकलात? दुसरी नोकरी कशी शोधायची? 30-30-30 चा नियम तुमच्या खूप कामाचा! 8
मोठी बातमी! 15 जानेवारीला सार्वजनिक सुट्टी जाहीर, मुंबईसह &#039;या&#039; जिल्ह्यांमध्ये असणार सुट्टी, अधिसूचना जारी

मोठी बातमी! 15 जानेवारीला सार्वजनिक सुट्टी जाहीर, मुंबईसह 'या' जिल्ह्यांमध्ये असणार सुट्टी, अधिसूचना जारी

मोठी बातमी! 15 जानेवारीला सार्वजनिक सुट्टी जाहीर, मुंबईसह 'या' जिल्ह्यांमध्ये असणार सुट्टी, अधिसूचना जारी 8
Makar Sankranti 2026 : हिंदू धर्मात काळा रंग अशुभ; मग मकर संक्रांतीला का परिधान केले जातात काळ्या रंगाचे कपडे?

Makar Sankranti 2026 : हिंदू धर्मात काळा रंग अशुभ; मग मकर संक्रांतीला का परिधान केले जातात काळ्या रंगाचे कपडे?

Makar Sankranti 2026 : हिंदू धर्मात काळा रंग अशुभ; मग मकर संक्रांतीला का परिधान केले जातात काळ्या रंगाचे कपडे? 8