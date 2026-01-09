English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • घरात पत्नीला जिवंत गाडलं, तिच्या थडक्यापाशी करायचा थयथयाट... मन पिळवटून टाकणारी खरी कहाणी, रात्रीची झोप उडवतील या सीरिजचे 4 एपिसोड

घरात पत्नीला जिवंत गाडलं, तिच्या थडक्यापाशी करायचा थयथयाट... मन पिळवटून टाकणारी खरी कहाणी, रात्रीची झोप उडवतील 'या' सीरिजचे 4 एपिसोड

1990 च्या दशकात, म्हैसूरच्या राजघराण्यातील सदस्य शकीरा खलीली हिला तिच्या पतीने मालमत्तेच्या लोभापोटी जिवंत गाडले होते. शिवाय, तो तीन वर्षे तिच्या कबरीवर नाचत आणि पार्टी करत होता. या घटनेने सर्वांना हादरवून टाकले. आता, "डान्सिंग ऑन द ग्रेव्ह" ही माहितीपट मालिका अमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर प्रदर्शित होत आहे.

Dakshata Thasale | Jan 09, 2026, 05:47 PM IST
twitter
1/8

"डान्सिंग ऑन द ग्रेव्ह" हा चित्रपट अमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर प्रसारित केला जाईल. ही मालिका 1990 च्या दशकात म्हैसूर राजघराण्यातील माजी दिवाण यांची नात शकीरा खलीली हिच्या हत्येवर आधारित आहे. 32 वर्षांपूर्वी (1991) घडलेल्या या हत्येने त्यावेळी ठळक बातम्या दिल्या. ज्यांनी याबद्दल ऐकले ते सर्वजण घाबरले. पतीने आपल्या पत्नीला जिवंत गाडले आणि नंतर तिच्या कबरीवर नाच करत पार्टी केली.

twitter
2/8

True Crime Documentary OTT: आजकाल ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर खऱ्या गुन्हेगारी माहितीपटांची लोकप्रियता झपाट्याने वाढत आहे. अनेक ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर वास्तविक जीवनातील गुन्हेगारी घटनांवर आधारित सत्यकथा दाखवल्या जातात, ज्या प्रेक्षकांना धक्कादायक आणि विचार करायला लावणाऱ्या असतात.

twitter
3/8

 हे माहितीपट गुन्ह्यांचे थर, नातेसंबंध आणि समाजातील वास्तव उलगडतात. कधीकधी, या कथा इतक्या भयानक असतात की त्यांचा मनावर विनाशकारी परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे लोकांना त्यांच्यापासून दूर राहणे कठीण होते.

twitter
4/8

लोकांमध्ये वाढतोय या डॉक्युमेंट्रीची क्रेज

प्राइम व्हिडिओ, नेटफ्लिक्स आणि डिस्कव्हरी+ सारख्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित होणाऱ्या या मालिकांमध्ये संशोधन आणि सादरीकरणाचा समावेश आहे. पोलिस रेकॉर्ड, न्यायालयीन कागदपत्रे, जुने व्हिडिओ, छायाचित्रे आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या मुलाखती या मालिका अधिक प्रभावी बनवतात. कथेची सुरुवात अनेकदा एका गूढतेने होते, हळूहळू सत्य उलगडते. फॉरेन्सिक पुरावे आणि साक्षीदारांचे जबाब प्रेक्षकांना केसमध्ये खोलवर घेऊन जातात. म्हणूनच लोकांना हे माहितीपट पाहणे आवडते.

twitter
5/8

2023 मध्ये झाली प्रसारीत

चित्रपट आणि मालिकांसह, खऱ्या गुन्हेगारी कंटेंटची क्रेझ देखील लोकांमध्ये झपाट्याने वाढत आहे. आज आम्ही तुम्हाला अशाच एका खऱ्या गुन्हेगारी माहितीपटाबद्दल सांगणार आहोत, जो तुमच्या मणक्याला थरथर कापेल. 2023 मध्ये प्रदर्शित झालेला हा माहितीपट खरोखरच हृदयद्रावक कथा सांगतो. चार भागांची ही मालिका ब्रिटिश-भारतीय दिग्दर्शक पॅट्रिक ग्राहम यांनी दिग्दर्शित केली होती. इंडिया टुडे ओरिजिनल्सच्या बॅनरखाली निर्मित, ही माहितीपट बराच काळ ट्रेंडिंगमध्ये राहिली.

twitter
6/8

पत्नीला बागेत जिवंत गाडलं

या माहितीपटाचे संगीत तुषार लाल यांनी दिले आहे. "डान्सिंग ऑन द ग्रेव्ह" नावाचा हा माहितीपट शकेरा खलीली हत्याकांडावर आधारित एक भारतीय खऱ्या गुन्हेगारी लघु मालिका आहे. बेंगळुरूमधील एका श्रीमंत कुटुंबात जन्मलेली शकेरा खलीली 1991 मध्ये अचानक गायब झाली. जवळजवळ तीन वर्षांनंतर 1994 मध्ये तिचा मृतदेह तिच्या घराच्या बागेतून सापडला. तपासात असे दिसून आले की तिचा दुसरा पती स्वामी श्रद्धानंदने तिला जिवंत गाडले होते.

twitter
7/8

पत्नीच्या थडग्यावर रोज करायचा डान्स

स्वामी श्रद्धानंद यांनी लोभ आणि मालमत्तेसाठी ही हत्या केली. सर्वात धक्कादायक म्हणजे, तो दररोज रात्री शकेरेह खलीलीच्या कबरीवर त्याच्या मित्रांसोबत पार्टी करायचा आणि नाचायचा. हा खुलासा तिच्या कुटुंबासह, तिच्या मुली आणि तिच्या माजी पतीसह सर्वांना धक्का देणारा होता. चार भागांमध्ये संक्षिप्त केलेली ही मालिका प्रत्येक भाग अंदाजे 30 ते 50 मिनिटे लांब आहे. त्यात पोलिस अधिकारी, वकील, फॉरेन्सिक तज्ञ आणि या प्रकरणात सहभागी असलेल्या लोकांच्या मुलाखतींचा समावेश आहे.

twitter
8/8

2 वर्ष OTT वर मिळतोय भरघोस प्रोत्साहन

हा माहितीपट केवळ एका हत्येची कहाणी सांगत नाही तर मानवी विचार, शक्ती, कपट आणि लोभ यांचे धोकादायक स्वरूप देखील उघड करतो. म्हणूनच ही कथा प्रेक्षकांना त्यांच्या गाभ्याला हादरवून टाकते. गेल्या दोन वर्षांपासून ट्रेंडिंग असलेल्या "डान्सिंग ऑन द ग्रेव्ह" ला IMDb वर 7 रेटिंग मिळाले आहे आणि अनेकांनी त्याला "शक्तिशाली आणि धक्कादायक माहितीपट" म्हटले आहे. जर तुम्हाला अशा माहितीपट पाहण्याचा आनंद वाटत असेल, तर तुम्ही ते प्राइम व्हिडिओ आणि डिस्कव्हरी+ वर हिंदीमध्ये पाहू शकता.

twitter
