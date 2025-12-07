Dargavs Most Mysterious City: मृतांचे शहर! पुतिन यांच्या देशातील सर्वात रहस्यमय सिटी, फक्त धाडसी लोकच देऊ शकतात भेट
Russia's mystery city Dargavs: पुतिनच्या देशातील सर्वात रहस्यमय शहर! ‘सिटी ऑफ द डेड’ म्हणून जगभर ओळख जिथे जाण्याची हिम्मत फक्त धाडसी लोकच करतात.. तुम्हाला माहिती आहे का या शहराबद्दल....
Tejashree Gaikwad | Dec 07, 2025, 02:19 PM IST
1/8
जगात अनेक ठिकाणे आपल्या नैसर्गिक सौंदर्यामुळे प्रसिद्ध आहेत, तर काही ठिकाणे आपल्या रहस्य, भीती आणि दंतकथांमुळे. त्यातच रशियातील एक गाव आहे, ज्याला लोक “सिटी ऑफ द डेड” म्हणजेच मृतांचे शहर या नावाने ओळखतात. असे म्हटले जाते की येथे गेल्यावर लोक परत येत नाहीत! या भीतीदायक आणि गूढ जागेचे खरे नाव आहेदारगाव्स (Dargavs).
2/8
रशियातील हे गाव आहे रहस्यांनी भरलेले
3/8
दारगाव्स म्हणजे नेमकं काय?
4/8
ठिकाणाची लोकेशनच देते थरकाप
5/8
दारगाव्स प्रसिद्ध कशासाठी?
6/8
तरीही येथे येतात साहसी पर्यटक
7/8
‘सिटी ऑफ द डेड’ हे नाव का पडलं?
8/8