Dargavs Most Mysterious City: मृतांचे शहर! पुतिन यांच्या देशातील सर्वात रहस्यमय सिटी, फक्त धाडसी लोकच देऊ शकतात भेट

Russia's mystery city Dargavs: पुतिनच्या देशातील सर्वात रहस्यमय शहर! ‘सिटी ऑफ द डेड’ म्हणून जगभर ओळख जिथे जाण्याची हिम्मत फक्त धाडसी लोकच करतात.. तुम्हाला माहिती आहे का या शहराबद्दल....  

Tejashree Gaikwad | Dec 07, 2025, 02:19 PM IST
जगात अनेक ठिकाणे आपल्या नैसर्गिक सौंदर्यामुळे प्रसिद्ध आहेत, तर काही ठिकाणे आपल्या रहस्य, भीती आणि दंतकथांमुळे. त्यातच रशियातील एक गाव आहे, ज्याला लोक “सिटी ऑफ द डेड” म्हणजेच मृतांचे शहर या नावाने ओळखतात. असे म्हटले जाते की येथे गेल्यावर लोक परत येत नाहीत! या भीतीदायक आणि गूढ जागेचे खरे नाव आहेदारगाव्स (Dargavs).  

रशियातील हे गाव आहे रहस्यांनी भरलेले

भारताचा मित्रदेश असलेल्या रशियात असे एक ठिकाण आहे जिथे जाण्यासाठी माणसाला मोठी हिम्मत लागते. दूरवरून पाहताच हे ठिकाण एखाद्या जुन्या शहरासारखे वाटते, परंतु येथे जिवंत माणूस नसतो फक्त मृतांची समाधी आणि त्यांच्या आठवणी.

दारगाव्स म्हणजे नेमकं काय?

दारगाव्स हे रशियाच्या नॉर्थ ओसेटिया-अलानिया प्रांतातील एक छोटे गाव आहे. हे गाव काकेशस पर्वतरांगांमध्ये वसलेले असून, येथे १२व्या ते १७व्या शतकादरम्यान तयार झालेल्या शेकडो समाध्या आहेत. पूर्वी लोक आपल्या नातेवाईकांना कपडे आणि त्यांचे सामानासह या दगडी घरांसारख्या दिसणाऱ्या क्रिप्टमध्ये दफन करत.

ठिकाणाची लोकेशनच देते थरकाप

दारगाव्स हे प्रिगोरोडनी जिल्ह्यात गिझेल्डन नदीच्या काठावर वसलेले आहे. जॉर्जियाच्या सीमेपासून जवळ असलेल्या या गावाभोवती तब्बल ४,००० मीटरच्या उंचीवरचे पर्वत आहेत. इतका दुर्गम आणि कठीण प्रदेश असल्याने येथे पोहोचणेही आव्हानात्मक आहे, त्यामुळे पर्यटक फारसे येत नाहीत.

दारगाव्स प्रसिद्ध कशासाठी?

जगातील सर्वात भयानक जागांपैकी ही एक मानली जाते. येथे १०० च्या आसपास दगडी क्रिप्ट्स आहेत आणि त्या सर्व मृतांच्या अवशेषांनी भरलेल्या आहेत. असे मानले जाते की येथे १०,००० हून अधिक लोकांचे अवशेष दफन केले गेले आहेत.

तरीही येथे येतात साहसी पर्यटक

भीतीदायक इतिहास आणि गूढ वातावरणामुळे हे ठिकाण इतिहासकार, संशोधक आणि साहसी प्रवाशांना आकर्षित करते. सोव्हिएत काळात येथे पर्यटकांची मोठी वर्दळ होती, मात्र आता हे गाव जवळजवळ सुनसान पडलेले आहे.

‘सिटी ऑफ द डेड’ हे नाव का पडलं?

दूरवरून पाहिल्यास हे छोटे पांढरे घरांचे गाव वाटते. मात्र वास्तवात ही घरे नसून मृतांसाठी बनवलेल्या समाध्या आहेत. येथे कोणतीही मानवी वस्ती नाही फक्त शांतता, समाध्या आणि मृतांच्या आठवणी. म्हणूनच या ठिकाणाला ‘सिटी ऑफ द डेड’ हे नाव मिळाले.

स्थानिक लोकांच्या मते हे ठिकाण भूतिया

१४व्या शतकापासून येथे दफनविधी सुरू होता. १७व्या-१८व्या शतकात जेव्हा प्लेगचा प्रकोप झाला, तेव्हा संक्रमित लोक स्वतःहून या ठिकाणी येऊन अलग राहत आणि येथेच मृत्यूस सामोरे जात. त्यांच्या मृतदेहांवर कोणी अंत्यसंस्कार करत नसे—they would simply rot in the crypts. त्यामुळे स्थानिक लोक दारगाव्सला भयावह आणि आत्म्यांनी भरलेले गाव असे मानतात.

