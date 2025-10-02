English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुण्यातील देवीला नेसवलेली ₹190800000 ची साडी पाहिली का? या साडीचा इतिहास फारच रंजक

Pune Devi Gold Saree: दरवर्षी केवळ दोनच दिवशी या देवीला ही सोन्याची साडी नेसवली जाते. हे दोन खास दिवस कोणते आणि या साडीचा इतिहास काय आहे जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Oct 02, 2025, 11:49 AM IST
1/11

पुण्यातील देवीच्या सोन्याच्या साडीची वैशिष्ट्यांबद्दल जाणून व्हाल थक्क

mahalaxmimandirpune

कोणत्या दोन दिवशी ही साडी देवीला नेसवली जाते? ही साडी कोणी दान केली आहे? साडीचं वैशिष्ट्यं काय? साडीचं वजन किती?  किती दिवसांमध्ये ती तयार करण्यात आली? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तर जाणून घ्या...

2/11

16 किलो वजनाची सोन्याची साडी

mahalaxmimandirpune

श्री महालक्ष्मी मंदिर सारसबागच्या वतीने दरवर्षीप्रमाणे यंदाही दसऱ्याला श्री महालक्ष्मी देवीला 16 किलो वजनाची सोन्याची साडी परिधान करण्यात आली.  

3/11

मंदिर प्रशासनाच्या माध्यमातून

mahalaxmimandirpune

दक्षिण भारतातील कारागिरांनी ही सोन्याची साडी साकारली होती. मंदिर प्रशासनाच्या माध्यमातून देवीला ही साडी परिधान करण्याची परंपरा आहे.

4/11

वषार्तून दोनदा ही साडी नेसवली जाते

mahalaxmimandirpune

श्री महालक्ष्मी मंदिर सारसबाग, श्री बन्सीलाल रामनाथ अग्रवाल धार्मिक व सांस्कृतिक ट्रस्ट तर्फे वषार्तून दोनदा ही साडी नेसवली जाते.   

5/11

कोणी केलंय आयोजन?

mahalaxmimandirpune

मंदिराचे संस्थापक विश्वस्त राजकुमार अग्रवाल, प्रमुख विश्वस्त अमिता अग्रवाल, विश्वस्त अॅड. प्रताप परदेशी, डॉ. तृप्ती अग्रवाल, भरत अग्रवाल, प्रवीण चोरबेले, हेमंत अर्नाळकर, नारायण काबरा, निलेश लद्दड, मुरली चौधरी, राजेश सांकला आदींनी उत्सवाचे आयोजन केले आहे.   

6/11

या दोनच दिवशी नेसवली जाते साडी

mahalaxmimandirpune

डॉ. तृप्ती अग्रवाल म्हणाल्या, पुरातन काळापासून दस-याच्या दिवशी सोने लुटण्याची परंपरा आहे आणि त्या परंपरेनुसार सोन्याच्या साडीत श्री महालक्ष्मी देवीचे दर्शन भाविकांना व्हावे, याकरिता दसरा आणि लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी ही साडी देवीला नेसविण्यात येते.   

7/11

6 महिने साडीवर काम

mahalaxmimandirpune

सुमारे 6 महिने ही साडी तयार करण्याचे काम सुरु होते.   

8/11

कोणी दिलीये ही साडी?

mahalaxmimandirpune

देवीला एका भक्ताने ही साडी अर्पण केली आहे. ही साडी तब्बल 16 किलो वजनाची आहे.   

9/11

आकर्षक नक्षीकाम

mahalaxmimandirpune

आकर्षक नक्षीकाम करुन ही सोन्याची साडी साकारण्यात आली आहे.   

10/11

दरवर्षी गर्दी

mahalaxmimandirpune

त्यामुळे श्री महालक्ष्मी देवीचे हे सुवर्णवस्त्रातील रुप पाहण्याकरीता देवी भक्त दरवर्षी गर्दी करतात.

11/11

साडीची किंमत किती?

mahalaxmimandirpune

आज म्हणजेच 2 ऑक्टोबर 2025 च्या दरानुसार विचार केल्यास मुंबईत 24 कॅरेट सोन्याची अशी 16 किलोची साडी विकत घेतली तर त्याची किंमत 190 कोटी 80 लाख रुपये इतकी ठरले.

