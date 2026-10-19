/Dasara Wishes in Marathi: सोने लुटूया प्रगत विचारांचे.., दसरा आणि विजयादशमीनिमित्त नातेवाईक प्रियजनांना द्या खास शुभेच्छा

Happy Dasara 2026 Wishes in Marathi : नवरात्रीचा सांगता ही विजयादशमीला होते. दसरा हा साडेतीन मुहूर्तापैकी एक शुभ दिवस मानला जातो. आपट्याची पानं देऊन हा दिवस देशभरात मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येतो. यादिवशी शस्त्रांची पूजा करण्यात येते. नवीन काम असो किंवा नवीन वस्तू खरेदीसाठी हा उत्तम दिवस मानला जातो. अशा या दिवसाच्या आपल्या प्रियजन आणि नातेवाईकांना खास मराठीतून शुभेच्छा द्या.
सीमा ओलांडून आव्हानांच्या गाठू शिखर यशाचे प्रगतीचे सोने लुटून सर्वांमध्ये हे वाटायचे दसरा शुभेच्छा...
लाखो किरणी उजळल्या दिशा, घेऊनी नवी उमेद, नवी आशा, होतील पूर्ण मनातील सर्व इच्छा दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा...
बांधू तोरण दारी काढू रांगोळी अंगणी उत्सव सोने लुटण्याचा करुनी उधळण सोन्याची जपून नाती मनाची दसर्याच्या शुभेच्छा...
जाळूनी रावणरुपी अन्याय, अहंकार आणि भेदभाव सोने लुटूया प्रगत विचारांचे.. करुन सिमोल्लंघन, साधूया लक्ष विकासाचे… विजयादशमीच्या हार्दिक शुभेच्छा...
वाईटावर चांगल्याची मात महत्व या दिनाचे असे खास जाळोनिया द्वेष- मत्सराची कात मनोमनी वसवी प्रेमाची आस विजयादशमीच्या हार्दिक शुभेच्छा...
सदिच्छांची ही सोनेरी किरणे पसरो तुमच्या आयुष्यात दसऱ्याचा हा सुवर्णक्षण अखंड नांदो तुमच्या जीवनात विजयादशमीच्या हार्दिक शुभेच्छा...
शुभमुहूर्ताचा हा दसरा होवो आपणांस लाभाचा आपल्या जीवनात बरसो पाऊस सुवर्णांचा.. विजयादशमीच्या हार्दिक शुभेच्छा...
सोनेरी सूर्याची सोनेरी किरणे.. सोनेरी किरणांचा सोनेरी दिवस.. सोनेरी दिवसाच्या सोनेरी शुभेच्छा सोन्यासारख्या लोकांना विजयादशमीच्या हार्दिक शुभेच्छा...