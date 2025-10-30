English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'दाऊद इब्राहिम दहशतवादी नाही, मी त्याला कधी...', ममता कुलकर्णीचे धक्कादायक विधान

Mamta Kulkarni Shocking Statement: ममता कुलकर्णी ही 90 च्या दशकातील एक प्रसिद्ध बॉलीवूड अभिनेत्री होती. तिने बॉलीवूडमधील अनेक प्रमुख कलाकारांसोबत चित्रपटांमध्ये काम केले. त्यानंतर अचानक ती गायब झाली. आता, तब्बल 25 वर्षांनी परतल्यानंतर कोणत्या ना कोणत्या  करणाने वादाच्या भोवऱ्यात सापडत आहे. अभिनेत्रीने दाऊद इब्राहिम दहशतवादी नसल्याचे वादग्रस्त विधान केले आहे. नेमकं प्रकरण काय?  

Oct 30, 2025, 03:41 PM IST
90 च्या दशकातील बॉलीवूड अभिनेत्री आणि आता साध्वी बनलेली ममता कुलकर्णी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. तिने पुन्हा एकदा एक वादग्रस्त विधान केले आहे ज्यामुळे देशभर खळबळ उडाली आहे. उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरमध्ये तिने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचा बचाव करत तो दहशतवादी नसल्याचे म्हटलं आहे. हे विधान सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे आणि त्यामुळे आता नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.  

'दाऊद इब्राहिम दहशतवादी नाही'

ममता कुलकर्णीने माध्यमांशी बोलताना हे धक्कादायक विधान केले. ती म्हणाल्या, "दाऊद इब्राहिम दहशतवादी नव्हता आणि त्याने बॉम्बस्फोट घडवले नाहीत. असे त्याने म्हटले आहे. तो दहशतवादी नाही. त्याने कधीही मुंबईत बॉम्बस्फोट घडवले नाहीत, असं सांगितल्यावर ममताने असेही स्पष्ट केले की ती कधीही दाऊदला भेटली नाही."

भारतातील 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटात 257  लोकांनी जीव गमावला आणि सीबीआय आणि एनआयएच्या अहवालांनुसार, दाऊद इब्राहिम हा या दहशतवादी हल्ल्यामागचा मास्टरमाइंड होता. तो बऱ्याच काळापासून फरार आहे तरी ममता कुलकर्णीने त्याचा बचाव करत वादग्रस्त विधान केले.   

अभिनेत्री आणि साध्वी ममता कुलकर्णीचे हे विधान भारतीय न्यायव्यवस्था आणि एजन्सींनी सादर केलेल्या शेकडो पुराव्यांना थेट आव्हान देते ज्यांनी 1993 च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटांचा मास्टरमाइंड म्हणून दाऊद इब्राहिमला आरोपी  घोषित केले.   

या खळबळजनक विधानानंतर ममता कुलकर्णीने पुढे म्हटले की ती आता पूर्णपणे अध्यात्माच्या मार्गावर आहेत आणि तिचं राजकारण किंवा चित्रपट उद्योगाशी कोणताही संबंध नाही. तथापि, त्यांचे विधान राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चेचा विषय बनले आहे.  

दाउदचा मुंबई बॉम्बस्फोटांचा मास्टरमाइंड म्हणून अधिकृतपणे नाव देण्यात आल्यानंतर तो भारतातील मोस्ट वॉन्टेड दहशतवाद्यांच्या यादीत असूनही तिने असे सुचक विधान केले. या वक्तव्यावर अनेक सोशल मीडिया युझर्सनी नाराजी व्यक्त केली आहे. काही नेटकऱ्यांच्या मते, ती स्वतःला साध्वी म्हणवते मात्र ती अजूनही मोठमोठ्या रॅकेटशी जोडलेली आहे.  

कोण आहे ममता कुलकर्णी?

1990 च्या दशकात 'करण अर्जुन', 'कृष्णा', 'बाजी', आणि 'क्रांतिवीर' सारख्या सुपरहिट चित्रपटांमधून स्टारडम मिळवले. तिचं नाव कित्येक तस्करी रॅकेटशी जोडले गेले. एकेकाळी तिचे नाव अंडरवल्डचा डॉन छोटा राजनशीदेखील जोडले गेले. कालांतराने अभिनेत्री अचानक गायब झाली. 

2016 मध्ये, केनियामध्ये तिच्या नवऱ्याला विक्रम गोस्वामी (विकी) याला अटक करण्यात आली तेव्हा तिचे नाव ड्रग्ज तस्करी प्रकरणात समोर आले. छोटा राजन आणि दाऊद टोळीतील सहभागी असल्याचा आरोप विकीवर असल्याचे सांगितले जाते. ममताने नेहमीच हे आरोप फेटाळले आहेत. 2025 च्या कुंभमेळ्यापूर्वी ती भारतात परतली. तिच्या मते, तिने 12 वर्षे तपश्चर्या केली. कुंभमेळ्यात तिने संन्यास घेतला आणि "माई ममता नंद गिरी" या नावाने आध्यात्मिक जीवन स्वीकारले.

