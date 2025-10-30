'दाऊद इब्राहिम दहशतवादी नाही, मी त्याला कधी...', ममता कुलकर्णीचे धक्कादायक विधान
Mamta Kulkarni New Statement: ममता कुलकर्णी ही 90 च्या दशकातील एक प्रसिद्ध बॉलीवूड अभिनेत्री होती. तिने बॉलीवूडमधील अनेक प्रमुख कलाकारांसोबत चित्रपटांमध्ये काम केले. त्यानंतर अचानक ती गायब झाली. आता, तब्बल 25 वर्षांनी परतल्यानंतर कोणत्या ना कोणत्या करणाने वादाच्या भोवऱ्यात सापडत आहे. अभिनेत्रीने दाऊद इब्राहिम दहशतवादी नसल्याचे वादग्रस्त विधान केले आहे. नेमकं प्रकरण काय?
1/8
90 च्या दशकातील बॉलीवूड अभिनेत्री आणि आता साध्वी बनलेली ममता कुलकर्णी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. तिने पुन्हा एकदा एक वादग्रस्त विधान केले आहे ज्यामुळे देशभर खळबळ उडाली आहे. उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरमध्ये तिने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचा बचाव करत तो दहशतवादी नसल्याचे म्हटलं आहे. हे विधान सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे आणि त्यामुळे आता नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
2/8
'दाऊद इब्राहिम दहशतवादी नाही'
3/8
4/8
5/8
6/8
दाउदचा मुंबई बॉम्बस्फोटांचा मास्टरमाइंड म्हणून अधिकृतपणे नाव देण्यात आल्यानंतर तो भारतातील मोस्ट वॉन्टेड दहशतवाद्यांच्या यादीत असूनही तिने असे सुचक विधान केले. या वक्तव्यावर अनेक सोशल मीडिया युझर्सनी नाराजी व्यक्त केली आहे. काही नेटकऱ्यांच्या मते, ती स्वतःला साध्वी म्हणवते मात्र ती अजूनही मोठमोठ्या रॅकेटशी जोडलेली आहे.
7/8
कोण आहे ममता कुलकर्णी?
8/8