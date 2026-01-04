English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • 6 मिनिट 33 सेकंदांचं ते गाणं, ज्यात किसिंग सीन देताना भान हरपून बसला हा अभिनेता, 38 वर्षांपूर्वी रिलीज झाला सिनेमा

6 मिनिट 33 सेकंदांचं ते गाणं, ज्यात किसिंग सीन देताना भान हरपून बसला 'हा' अभिनेता, 38 वर्षांपूर्वी रिलीज झाला सिनेमा

सध्या अनेक चित्रपटांमध्ये किसिंग सीन्स असतात. अनेकदा असे इंटिमेट सीन्स स्क्रिप्टच्या डिमांडमुळे चित्रपटात दाखवले जातात. मात्र बऱ्याचदा काही कलाकार हे सीन्स देताना भान हरपून बसतात. चित्रपटांच्या सेट्सवर असे अनेक किस्से समोर येतात, 38 वर्षांपूर्वी रिलीज झालेल्या अशाच एका सिनेमातील एक किस्सा तुम्हाला सांगणार आहोत. 

Pooja Pawar | Jan 04, 2026, 05:00 PM IST
सध्या बॉलिवूड चित्रपटांमध्ये इंटीमेट सीन किंवा किसिंग सीन असणं हे खूप सामान्य झालं आहे. अनेकदा असे सीन्स स्क्रिप्टच्या डिमांडनुसार चित्रपटांमध्ये शूट केले जातात. आज तुम्हाला अशाच एका चित्रपटाविषयी सांगणार आहोत जी त्यातील इंटीमेट सीन मुळे चर्चेत आली आहे. या चित्रपटातील लीड हिरो हा किसिंग सीन देताना भान हरपून बसला. किसिंग सीन दरम्यान डायरेक्टरने कट म्हंटल्यावर देखील तो त्याला किस करतच राहिला.   

1988 मध्ये प्रदर्शित झालेला चित्रपट 'दयावान' याच्या शूटिंग दरम्यानची ही घटना आहे. या चित्रपटात विनोद खन्ना आणि माधुरी दीक्षित यांनी मुख्य भूमिका साकारल्या होत्या.   

माधुरी दीक्षित ही या चित्रपटातील मुख्य अभिनेत्री होती आणि त्या काळातील ज्येष्ठ अभिनेते दिग्दर्शक फिरोज खान यांनी माधुरी दीक्षितला १ कोटी रुपयांच्या मोठ्या मानधनावर साइन केले होते. मात्र यावेळी डायरेक्टरला माहित नव्हते की माधुरी दीक्षित ही लिप लॉक सीन देण्यास नकार देईल.   

चित्रपटातील किसिंग सीनच्या चित्रीकरणादरम्यान अभिनेते विनोद खन्ना यांचा स्वतःवरील ताबा सुटला आणि त्यांचा हा किसिंग सीन बराच वेळ चालला.  

अभिनेत्याने हा किसिंग सीन देताना माधुरी दीक्षितचे ओठ चावले. चित्रपटातील त्यांच्या इंटिमेट सीनसाठी अभिनेता आणि अभिनेत्रीला मोठ्या प्रमाणात ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला.  

मात्र तरीही 'दयावान' या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई केली आणि हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला. ‘दयावान’ चित्रपटातील ‘आज फिर तुमपे प्यार आया है’ हे गाणे याच काळात खूप प्रसिद्ध झालं होतं. या गाण्यात विनोद आणि माधुरी दीक्षित यांचे इंटिमेट सीन होते.   

दयावान चित्रपट आणि त्यातील गाण्याबद्दल माधुरी दीक्षितने तिच्या एका जुन्या मुलाखतीत म्हटले होते की, आता जेव्हा जेव्हा मी मागे वळून पाहते तेव्हा मला वाटते की मी 'नाही' म्हणायला हवे होते.  

चित्रपटातील इंटिमेट सीन करताना मला कदाचित थोडी भीती वाटली असेल. दिग्दर्शकाने या सीनची एका विशिष्ठ पद्धतीने कल्पना केली होती. मी एक अभिनेत्री आहे, म्हणून जर मी तो सीन केला नसता तर चित्रपटातील ती कथा सर्वांसाठी खराब झाली असती.

