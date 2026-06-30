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HSRP नंबर प्लेटची मुदत संपली! 1 जुलैपासून ठोठावला जाणार 1000 रुपयांचा दंड; जाणून घ्या तुमच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 30, 2026, 10:11 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:11 PM IST

"वाहनांची चोरी, बनावट नंबर प्लेट्स आणि गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये वाहनांचा होणारा गैरवापर रोखण्यासाठी HSRP ही अत्यंत महत्त्वाची यंत्रणा आहे," असं राज्याचे परिवहन मंत्री प्रतार सरनाईक यांनी अनेकदा सांगितलं आहे. 

 

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'हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स' (HSRP) लावण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने दिलेली मुदत 30 जून रोजी संपली आहे. HSRP न बसवलेल्या वाहनांवर महाराष्ट्र सरकार 1जुलैपासून कठोर कारवाई सुरू करणार आहे.

 

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HSRP न बसवणाऱ्या वाहनांवर परिवहन विभाग 1000 रुपयांपर्यंत दंड आकारणार आहे. ही सूचना प्रामुख्याने 1 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणीकृत असलेल्या वाहनांना लागू आहे. वाहतूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील 2.10 कोटी पात्र वाहनांपैकी आतापर्यंत केवळ 1.7 कोटी वाहनांवरच 'एचएसआरपी' बसवण्यात आले आहेत.

 

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राज्य सरकारने वाहन चालकांना अनेकदा मुदत वाढवून दिली होती. 14 मे रोजी वाहतूक विभागाने ही मुदत 30 जूनपर्यंत वाढवली होती. वाहनमालकांना या नियमाची पूर्तता करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळावा आणि त्यांची गैरसोय टाळली जावी, हा त्यामागचा उद्देश होता.

 

1 जुलैपासून कारवाई4/8

1 जुलैपासून कारवाई

मुदतवाढ देऊनही जवळपास निम्म्या पात्र वाहनांवर अजूनही एचएसआरपी बसवलेले नाहीत; त्यामुळे सरकारने 1 जुलैपासून अंमलबजावणीच्या कठोर उपाययोजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

परिवहन विभाग करणार कारवाई5/8

परिवहन विभाग करणार कारवाई

परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनुसार, ज्या वाहनांवर HSRP बसवलेले नाहीत, त्या वाहनांच्या मालकांना जोपर्यंत प्लेट बसवत नाही तोपर्यंत परवाना नूतनीकरण, पुनर्नोंदणी आणि मालकी हक्क हस्तांतरण यांसारख्या सेवांचा लाभ घेता येणार नाही.

HSRP काय आहे?6/8

HSRP काय आहे?

HSRPs या ॲल्युमिनियमच्या वाहन नोंदणी प्लेट्स आहेत, ज्या चोरी, बनावट आणि नक्कल रोखण्यासाठी तयार करण्यात आल्या आहेत. पारंपारिक नंबर प्लेट्सच्या विपरीत, ज्या तुलनेने सहजपणे काढल्या किंवा बदलल्या जाऊ शकतात. HSRPs न काढता येणाऱ्या स्नॅप-ऑन लॉकचा वापर करून बसवल्या जातात, ज्यामुळे त्यांच्याशी छेडछाड करणे किंवा त्या बदलणे कठीण होते. 

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वाहनांशी संबंधित फसवणूक रोखण्यासाठी रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने डिसेंबर 2018 मध्ये HSRP आणलं होतं. त्यानंतर केंद्र सरकारने 2019 मध्ये देशभरातील नवीन वाहनांसाठी ती अनिवार्य केली आणि नंतर जुन्या वाहनांसाठीही ती सक्तीची केली.

 

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महाराष्ट्रात HSRP बसवण्याचे शुल्क दुचाकींसाठी 450 रुपये, तीन-चाकी वाहनांसाठी 500 रुपये आणि हलक्या, मध्यम व अवजड मोटार वाहनांसाठी 745 रुपये इतके आहे.

 

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