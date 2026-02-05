Interesting Stories: रेल्वे मार्ग की मृत्यूचा सापळा? काय आहे 'डेथ रेल्वे'ची थरकाप उडवणारी कथा?
Death Railway: रेल्वे जाळे हे कोणत्याही देशाच्या प्रगतीचे महत्त्वाचे प्रतीक मानले जाते. दळणवळण जितके मजबूत, तितकी आर्थिक आणि सामाजिक वाढ जलद होते. आज आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे रेल्वे प्रकल्प वेगाने पूर्ण होतात, पण काही दशकांपूर्वी परिस्थिती खूपच वेगळी होती. त्या काळात रेल्वे ट्रॅक उभारणे म्हणजे मानवी कष्ट, वेदना आणि अनेकदा मृत्यू होते. इतिहासात असा एक रेल्वे मार्ग आहे, ज्याच्या निर्मितीमागे हजारो नव्हे तर लाखो लोकांचे बलिदान दडलेले आहे. या मार्गाला जग आज ‘डेथ रेलवे’ म्हणून ओळखते.