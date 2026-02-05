English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  Interesting Stories: रेल्वे मार्ग की मृत्यूचा सापळा? काय आहे डेथ रेल्वेची थरकाप उडवणारी कथा?

Interesting Stories: रेल्वे मार्ग की मृत्यूचा सापळा? काय आहे 'डेथ रेल्वे'ची थरकाप उडवणारी कथा?

Death Railway: रेल्वे जाळे हे कोणत्याही देशाच्या प्रगतीचे महत्त्वाचे प्रतीक मानले जाते. दळणवळण जितके मजबूत, तितकी आर्थिक आणि सामाजिक वाढ जलद होते. आज आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे रेल्वे प्रकल्प वेगाने पूर्ण होतात, पण काही दशकांपूर्वी परिस्थिती खूपच वेगळी होती. त्या काळात रेल्वे ट्रॅक उभारणे म्हणजे मानवी कष्ट, वेदना आणि अनेकदा मृत्यू  होते. इतिहासात असा एक रेल्वे मार्ग आहे, ज्याच्या निर्मितीमागे हजारो नव्हे तर लाखो लोकांचे बलिदान दडलेले आहे. या मार्गाला जग आज ‘डेथ रेलवे’ म्हणून ओळखते.  

Priti Ved | Feb 05, 2026, 03:44 PM IST
डेथ रेलवे म्हणजे काय?

थायलंड आणि बर्मा (आताचे म्यानमार) यांना जोडणारा हा रेल्वे मार्ग सामान्य नव्हता. सुमारे 415 किमी लांबीच्या या मार्गाने इतिहासात भीषण छाप सोडली आहे. या ट्रॅकच्या निर्मितीत प्रचंड प्रमाणात जीवितहानी झाली.

द्वितीय महायुद्धाशी असलेला संबंध

हा रेल्वे मार्ग द्वितीय विश्व युद्धाच्या काळात उभारण्यात आला. 1942 साली जपानने हा प्रकल्प सुरू केला. युद्धासाठी सुरक्षित आणि जलद जमिनीवरील मार्ग मिळवणे हा त्यामागचा उद्देश होता.

जपानची रणनीती

जपानचा सिंगापूरपासून बर्मापर्यंत मोठ्या भागावर ताबा होता. समुद्रमार्ग धोकादायक असल्याने जमिनीवरील रेल्वे मार्ग आवश्यक वाटत होता. म्हणून थायलंडमधील नोंग प्लाडुक ते बर्मातील थानबुयाजत असा रूट ठरवण्यात आला.

कैदी आणि मजुरांचा वापर

या रेल्वेच्या कामासाठी विविध देशांतील युद्धकैदी आणि स्थानिक मजुरांना सक्तीने कामाला लावण्यात आले. थायलंड, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया आणि सिंगापूरमधील लोक या कामात गुंतले होते. त्यांना माणुसकीविरहित परिस्थितीत काम करावे लागले.

अमानवी वागणूक

कामगारांशी जपानी सैनिकांचे वर्तन अत्यंत क्रूर होते. अन्न, औषधे आणि विश्रांती यांचा अभाव होता. थोडीशी चूक झाली तरी कठोर शिक्षा दिली जात होती.

आजार आणि मृत्यू

हैजा, मलेरिया, पेचिश, उपासमार आणि प्रचंड थकवा यामुळे हजारो लोक दगावले. सुमारे 16,000 युद्धकैदी आणि जवळपास 90,000 मजुरांचा मृत्यू झाला. एकूण मृतांचा आकडा 1 लाखांपेक्षा जास्त होता.

युद्धानंतरची अवस्था

युद्धकाळात या रेल्वे मार्गाचे मोठे नुकसान झाले होते. नंतर काही भागांची दुरुस्ती करण्यात आली. आजही थायलंडमधील कंचनबुरी ते नाम टोक या भागात रेल्वे सेवा सुरू आहे.  

इतिहासातील काळा अध्याय

डेथ रेलवे हा केवळ एक रेल्वे मार्ग नाही, तर मानवी यातनांची आठवण आहे. या ट्रॅकने विकासाबरोबरच अमानुषतेची कथा जगासमोर आणली. लाखो लोकांच्या बलिदानाने उभा राहिलेला हा मार्ग इतिहासात कायमचा कोरला गेला आहे.

