Monthly Horoscope : 2025 चा शेवटचा महिना डिसेंबर भाग्याचा की टेन्शनचा? पैसा, करिअर, प्रेम कसे असेल?
December 2025 Monthly Horoscope : यावर्षातील 2025 मधील शेवटचा महिना अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. यावर्षातील शेवटचा महिन्यात ज्योतिषशास्त्रानुसार अनेक ग्रहांची हालचाल होणार आहे. डिसेंबर महिन्यात सूर्य, मंगळ, शुक्र आणि बुध या ग्रहांचा प्रभाव राहणार आहे. हे वर्ष सरता सरता काही राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली ठरणार आहे. तर डिसेंबर महिना काही राशीच्या लोकांसाठी टेन्शनचा राहणार आहे. या वर्षातील शेवटचा महिना डिसेंबर मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे, ज्योतिषशास्त्र तज्त्र आनंद पिंपळकर यांच्याकडून जाणून घ्या.