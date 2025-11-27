English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Monthly Horoscope : 2025 चा शेवटचा महिना डिसेंबर भाग्याचा की टेन्शनचा? पैसा, करिअर, प्रेम कसे असेल?

December 2025 Monthly Horoscope : यावर्षातील 2025 मधील शेवटचा महिना अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. यावर्षातील शेवटचा महिन्यात ज्योतिषशास्त्रानुसार अनेक ग्रहांची हालचाल होणार आहे. डिसेंबर महिन्यात सूर्य, मंगळ, शुक्र आणि बुध या ग्रहांचा प्रभाव राहणार आहे. हे वर्ष सरता सरता काही राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली ठरणार आहे. तर डिसेंबर महिना काही राशीच्या लोकांसाठी टेन्शनचा राहणार आहे. या वर्षातील शेवटचा महिना डिसेंबर मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे, ज्योतिषशास्त्र तज्त्र आनंद पिंपळकर यांच्याकडून जाणून घ्या. 

Neha Choudhary | Nov 27, 2025, 07:17 PM IST
मेष (Aries Zodiac)

  डिसेंबर महिना तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठांचे सहकार्य लाभणार आहे. तुमच्या आयुष्यात मोठे बदल होणार आहेत. तुमच्या भावंडांमध्ये सहकार्य राहणार असून नवीन काम सुरू होणार आहे. तुम्ही कामासाठी प्रवास करणार असून यश मिळणार आहे. घरी एखादा शुभ कार्यक्रमाचे आयोजन करणार आहात. तुमच्या आणि तुमच्या जोडीदारामध्ये काही मुद्द्यांवरून तणाव आणि मतभेद होऊ शकतात. ग्रहांच्या हालचाली तुमच्या व्यवसायात प्रगतीला चालना मिळणार आहे. जमीन/मालमत्ता खरेदी करण्याची चांगली संधी मिळणार आहेत. पण ही संधी तुमच्या सध्याच्या निवासस्थानापासून दूर राहणार आहे. 

वृषभ (Taurus Zodiac)

या लोकांसाठी डिसेंबर महिना चांगला यश देणारा ठरणार आहे. आर्थिक लाभासोबत तुमच्या जोडीदाराकडून तुम्हाला पैसेही मिळणार आहे. संततीची चाहुल लागणार आहे. जर तुम्हाला आधीच मुलं असतील तर त्यांच्यासाठी हा विकासाचा काळ राहणार आहे. त्यांना त्यांच्या शिक्षणात आणि करिअरमध्ये चांगले परिणाम दिसणार आहेत. जर तुमच्या मुलाला शिक्षणासाठी परदेशात जायचे असेल तर डिसेंबर चांगली बातमी घेऊन येणार आहे. तुमचे खर्च जास्त राहणार आहे, पण जंगम किंवा स्थावर मालमत्ता खरेदी केल्याने तुम्हाला फायदा होणार आहे. शनि महाराजांचे आशीर्वाद तुमच्यासोबत या महिन्यात राहणार आहे. या काळात, तुम्ही अनेक स्रोतांद्वारे पैसे कमवण्यात यशस्वी होणार आहेत. जर तुम्ही नोकरी करत असाल तर तुम्ही अर्धवेळ व्यवसायातही हात आजमावणार आहात, जो तुमचे उत्पन्न वाढवण्यात महत्त्वाचा ठरणार आहे.  

मिथुन (Gemini Zodiac)

डिसेंबरमध्ये, माध्यमे, लेखन आणि जनसंवादाशी संबंधित लोकांना केवळ नफ्याचाच फायदा होणार नाही तर प्रवासाचाही फायदा मिळणार आहे. डिसेंबरमधील संक्रमण तुमच्या आयुष्यात अनेक अद्भुत बदल घडवून आणणार आहे. सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्यांना यश मिळणार आहे. तुम्हाला पदोन्नती मिळणार आहेत. अधिकारी तुमच्या कामावर खूश राहणार आहे. तुमचा सन्मानही होणार आहे. या काळात अहंकार वाढण्याचे संकेत आहेत. कुटुंबात तणाव आणि राग निराशाजनक राहणार आहे. जमीन आणि इमारतीच्या व्यवहारात तुमचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

कर्क (Cancer Zodiac)

डिसेंबर महिना तुम्हाला परदेश प्रवास करण्याची संधी देणार आहे. जर तुम्ही आधीच प्रयत्न करत असाल तर या महिन्यात तुम्हाला भरघोस यश मिळणार आहे. खरंच, डिसेंबरमध्ये परदेशात नफ्याचे दरवाजे उघडणार आहेत. या काळात कामाशी संबंधित कोणताही प्रवास फायदेशीर ठरणार आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांसाठी हा काळ शुभ राहणार आहे. या महिन्यात तुमच्या सर्व पूर्वीच्या मेहनतीचे फळ मिळणार आहे. महिलांसाठी यशाचे दरवाजे उघडणार आहेत. या महिन्यात, तुम्हाला महिला सहकाऱ्याच्या मदतीने एखादा मोठा प्रकल्प मिळणार आहे. राजकारणात सहभागी असलेले लोक प्रभाव पाडण्यात यशस्वी होणार आहेत.

सिंह (Leo Zodiac)

डिसेंबर महिन्यात तुम्ही गूढ विज्ञानांकडे आकर्षित होणार आहात. ग्रहांच्या संक्रमणामुळे तुमच्या जीवनात सकारात्मक बदल होणार आहेत. भाऊ आणि कुटुंबाकडून लाभ होणार आहेत. कुटुंबातील वातावरण आनंददायी असणार आहे. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून पाठिंबा मिळणार असून तुम्ही आनंदी राहणार आहात. तुमच्या जोडीदाराकडून तुम्हाला आर्थिक लाभ मिळणार आहे. प्रेमासाठीही हा चांगला काळ असणार आहे. बिघडणारे संबंध अधिक खराब करु नका. व्यवसायात अभूतपूर्व वाढ होणार आहे. तुमचे करिअर तेजस्वी होणार आहे. आरोग्याच्या काही चिंता राहणार आहे. तुमच्या मुलांकडून तुम्हाला चांगली बातमी मिळणार आहे. राजकारणात गुंतलेल्यांसाठी हा महिना नवीन बदलांचे संकेत मिळणार आहेत. हा महिना भरपूर खरेदी करण्याचे संकेत देणार आहे. आर्थिक शक्यता देखील अनुकूल राहणार आहे. तुमच्या आहाराकडे लक्ष द्या, अन्यथा तुम्हाला हंगामी आजाराचा त्रास होण्याची दाट शक्यता आहे. 

कन्या (Virgo Zodiac)

  या महिन्यात तुमच्या नेतृत्व क्षमता वाढणार आहे. तुम्हाला विविध कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्याच्या अनेक संधी मिळणार आहेत. या महिन्यात तुमची प्रतिमा उजळून निघणार आहे. तुम्ही तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा टिकवून ठेवण्यात यशस्वी होणार आहात. तुम्हाला सार्वत्रिक आदर आणि मान्यता मिळणार आहे. मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग किंवा कम्युनिकेशन्समध्ये काम करणाऱ्यांसाठी हा एक उत्तम काळ असणार आहे. या महिन्यात कोणतेही चालू असलेले मालमत्तेचे वाद सोडवले जाणार आहेत. न्यायालयीन निर्णय तुमच्या बाजूने लागणार आहे. प्रेमासाठी हा महिना मिश्र राहणार आहे. आर्थिक बाबतीत नक्षत्र सरासरी असणार आहे. पण तुमची लोकप्रियता इतकी जास्त असेल की या महिन्यात तुम्हाला इतर कोणत्याही आव्हानांचा सामना करावा लागणार नाही आणि तुम्ही आनंदी राहणार आहात. 

तूळ (Libra Zodiac)

डिसेंबर महिना अनेक आर्थिक अंतर्दृष्टी घेऊन येणार आहे. भाग्यस्थानात ग्रहांचे संक्रमण आर्थिक बचतीला देखील कारणीभूत ठरणार आहे. डिसेंबरमध्ये धनस्थानाचा स्वामी अनुकूल राहणार आहे. रिअल इस्टेट आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना लक्षणीय फायदे मिळणार आहेत. तुम्ही उच्चपदस्थ व्यक्तींना भेटणार आहात. शुक्राचे संक्रमण तुमच्या वैवाहिक जीवनात नवीन रंग, नवीन उत्साह आणणार आहे. जर तुम्ही अविवाहित असाल आणि अद्याप तुमच्या भावना कोणासमोर व्यक्त केल्या नाहीत, तर या महिन्यात धैर्य ठेवा; तुम्हाला नक्कीच यश प्राप्त होणार आहे. या काळात प्रेमविवाह देखील होण्याचे संकेत आहेत. तुम्हाला तुमच्या आरोग्याची खूप काळजी घ्यावी लागणार आहे. ग्रहांच्या हालचालीमुळे सरकारी नोकरीत यश मिळणार आहे.

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

डिसेंबर महिना नातेसंबंधांमध्ये तणाव आणणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला खूप काळजी घ्यावी लागणार आहे. या महिन्यात समस्या वाढू शकतात. दुखापती हे अपघातांचे लक्षण आहे. या काळात तुम्हाला कौटुंबिक खर्चाचा सामना करावा लागू शकतो. पैशाचा ओघ स्थिर असला तरी तुम्ही काहीही साध्य करू शकणार नाही. कुटुंबातील एखाद्याशी मतभेद होऊ शकतात. विद्यार्थ्यांना चांगले यश मिळणार आहे. प्रेमाचे तारे मंद होणार आहे पण पुढील महिन्यापासून त्यांची चमक वाढणार आहे. जर वाद झाला तर तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा, अन्यथा गोष्टी बिघडू शकतात. न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित राहणार आहेत. आरोग्याबाबत थोडीशीही निष्काळजीपणा मोठी हानी करणार आहे. जर तुम्हाला सूर्याकडून शुभ परिणाम हवे असतील तर तुमच्या वडिलांशी चांगले संबंध ठेवणे हिताचे ठरणार आहे. 

धनु (Sagittarius Zodiac)

डिसेंबरमध्ये नातेसंबंधांमध्ये संघर्ष किंवा दुरावा येण्याची दाट शक्यता आहे. म्हणून, शक्य तितके तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा आणि अनावश्यक संघर्ष टाळणे हिताचे ठरणार आहे. या महिन्यात तुम्ही मालमत्ता खरेदी करू शकता. सरकारी नोकरी शोधणाऱ्यांना चांगली बातमी मिळणार आहे. या महिन्यात तुमची कौटुंबिक प्रतिष्ठा वाढणार आहे. तुमचे उत्पन्न वाढणार आहेत. तुमचे तारे आणि प्रयत्न तुमच्या भावंडांना आनंद देणारे असणार आहे. आर्थिक आवक सुधारणार आहे. हंगामी आजारांमुळे समस्या निर्माण होऊ शकतात, म्हणून सावधगिरी बाळगा. या महिन्यात पिकनिक देखील शक्य आहे. तुमचा हट्टी स्वभाव तुम्हाला हानी पोहोचवू शकतो. तुम्ही तुमच्या सभोवतालच्या लोकांवर पूर्णपणे विश्वास ठेवू नये. तुम्ही एखाद्या कटाचे बळी होऊ शकता, म्हणून अत्यंत सावधगिरी बाळगा.

मकर (Capricorn Zodiac)

डिसेंबर महिना म्हणजे तुमचे चांगले दिवस सुरू झाले आहेत. तुमचे संघर्ष आता दूर होणार असून जर तुम्ही तुमच्या कुटुंबापासून दूर असाल तर तुम्ही त्यांच्यासोबत वेळ घालवणार आहात. या महिन्याचे संक्रमण तुमच्यासाठी अनुकूल ठरणार आहे. डिसेंबरमध्ये ग्रहांचे संक्रमण होईल, जे तुमच्या शत्रूंचा नाश करणार आहे. या महिन्यात तुम्ही वाहन खरेदी करण्यात रस दाखवणार आहात. काही नवीन जबाबदाऱ्या येणार आहेत. ज्या तुम्ही पूर्ण करण्यात यशस्वी होणार आहात. हा महिना आर्थिकदृष्ट्याही उत्तम राहणार आहे. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या आणि उर्वरित महिना आनंदाने भरलेला राहणार आहे. प्रेमसंबंधांबद्दलही चांगले संकेत मिळणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला जे हवे ते खरेदी करू शकता. जर तुमचे तुमच्या आईशी मतभेद असतील तर शांततेला प्राधान्य देणे हिताचे ठरणार आहे. 

कुंभ (Aquarius Zodiac)

डिसेंबर महिन्यात तुम्हाला पुरस्कार मिळवून देणारा ठरणार आहे. डिसेंबरमध्ये कुंभ राशीचे लोक नेतृत्वाची पुनर्परिभाषा करतील. कामावर असलेले सर्वजण तुमच्यावर खूश राहणार आहे. तुमची प्रतिष्ठा वाढणार आहे. तुम्हाला यश मिळेल, नफा होणार आहे. तुमचे जीवन आनंददायी राहणार आहे. तुम्हाला परदेश प्रवास करण्याची संधी मिळणार आहे. पाचव्या घरात ग्रहांचे संक्रमण फायदेशीर आणि अद्भुत ठरणार आहे. तुम्हाला समुद्र प्रवास करण्याची संधी मिळणार आहे. माध्यमांमध्ये काम करणारे मित्र खूप प्रसिद्धी मिळणार आहे. राजकारणात गुंतलेल्या लोकांना चांगले यश मिळणार आहे. हा महिना चांगल्या संधींचा देखील संकेत देणारा ठरणार आहे. तुम्ही तुमची नोकरी बदलणार आहात. विद्यार्थ्यांना चांगल्या बातम्या मिळणार आहेत. हा महिना संपत्तीसाठी देखील शुभ राहणार आहे. वैवाहिक जीवनात आनंद आणि समृद्धी नांदणार आहे.

मीन (Pisces Zodiac)

  डिसेंबरमध्ये वैद्यकीय खर्चाचे संकेत देणारा ठरणार आहे. नोकरी शोधणाऱ्यांना चांगले दिवस मिळणार आहे. त्यांचे परदेश प्रवासाचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. या महिन्यात महिलांना त्यांच्या जोडीदाराकडून मौल्यवान भेटवस्तू मिळणार आहे. त्यांच्या सासरच्या लोकांकडून अनपेक्षित आर्थिक लाभाचे संकेत मिळणार आहेत. सरकारी नोकरी करणाऱ्यांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या मिळणार आहेत. पण कामात निष्काळजीपणा आणि चातुर्य महागात पडणार आहे. या महिन्यात तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाकडून पाठिंबा मिळणार आहे. जर तुम्हाला रक्ताचा विकार असेल तर तुम्हाला तुमच्या आरोग्याची अतिरिक्त काळजी घ्यावी लागणार आहे. बाहेर खाणे तुमच्या आरोग्याला हानी पोहोचवू शकते. गुंतवणूक फायदेशीर ठरणार आहे. तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा. (Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

