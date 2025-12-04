Monthly Numerology Horoscope : पैसा..नोकरी..फ्लॅट..प्रेम..; जन्मतारखेनुसार डिसेंबर महिना तुमच्यासाठी कसा?
Monthly Numerology Prediction December 2025 : या वर्षातील शेवटचा महिना डिसेंबर म्हणजे 12 वा महिना अंकशास्त्रानुसार 1 + 2 = 3 होतो. अंकशास्त्रानुसार 3 ही गुरुची संख्या आहे. त्यामुळे या महिन्यात 1 ते 9 या मूलांकावर गुरूचा प्रभाव असणार आहे. गुरु हा ज्ञान, संपत्ती, समृद्धी, विवाह आणि बुद्धीचा कारक मानला गेला आहे. म्हणूनच, या महिन्यात 2, 5 आणि 9 या संख्येच्या अनेक लोकांसाठी ज्ञान आणि संपत्तीत वाढ पाहिला मिळणार आहे. त्यांच्या प्रेम जीवनातही प्रणय फुलणार आहे. तर 6 आणि 8 या संख्येच्या लोकांच्या आयुष्यात चढ-उतार येणार आहेत.