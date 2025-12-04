English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Monthly Numerology Horoscope : पैसा..नोकरी..फ्लॅट..प्रेम..; जन्मतारखेनुसार डिसेंबर महिना तुमच्यासाठी कसा?

Monthly Numerology Prediction December 2025 : या वर्षातील शेवटचा महिना डिसेंबर म्हणजे 12 वा महिना अंकशास्त्रानुसार 1 + 2 = 3 होतो.  अंकशास्त्रानुसार 3 ही गुरुची संख्या आहे. त्यामुळे या महिन्यात 1 ते 9 या मूलांकावर गुरूचा प्रभाव असणार आहे. गुरु हा ज्ञान, संपत्ती, समृद्धी, विवाह आणि बुद्धीचा कारक मानला गेला आहे. म्हणूनच, या महिन्यात 2, 5 आणि  9 या संख्येच्या अनेक लोकांसाठी ज्ञान आणि संपत्तीत वाढ पाहिला मिळणार आहे. त्यांच्या प्रेम जीवनातही प्रणय फुलणार आहे. तर 6 आणि 8 या संख्येच्या लोकांच्या आयुष्यात चढ-उतार येणार आहेत.

Neha Choudhary | Dec 04, 2025, 08:29 PM IST
1/9

मूलांक 1

वर्षाचा शेवटचा महिना कामासाठी फार चांगला राहणार आहे. कामात तुमची प्रगती होणार असून तुमची प्रतिष्ठेत वाढ होणार आहे. या महिन्यात तुमचे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणार आहे. ज्यामुळे तुमच्या हृदयाला आनंद प्राप्त होणार आहे. आर्थिक बाबतीतही नशीब तुमची साथ देणार आहे. आर्थिक लाभाच्या अनेक संधी निर्माण होणार आहेत. पण तुमच्या प्रेम जीवनाबाबत अचानक निर्णय घेऊ नका. कारण यामुळे समस्या उद्भवू शकतात. डिसेंबरचा शेवट तुमच्यासाठी आनंददायी राहणार असून तुम्ही मित्रांसोबत वर्षाचा शेवट आनंदात घालवणार आहात. 

2/9

मूलांक 2

आर्थिक बाबतीत या लोकांसाठी डिसेंबरचा महिना अतिशय उत्तम असणार आहे. जर पैसे बऱ्याच काळापासून कुठेतरी अडकले असतील तर ते तुम्हाला परत मिळणार आहे. तुम्हाला न्यायालयीन किंवा कायदेशीर बाबींमधूनही दिलासा मिळू शकतो आणि आर्थिक लाभाच्या शुभ संधीही निर्माण होतील. तुमच्या प्रेम जीवनात, तुमच्या जोडीदारासोबतचे तुमचे प्रेम दृढ होईल. प्रणय देखील वाढेल. वर्षाच्या शेवटी तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत सहलीची योजना देखील आखू शकता. कामावरील तुमची सर्व कामे वेळेवर पूर्ण होतील आणि डिसेंबरचा शेवट आनंददायी अनुभव घेऊन येईल.

3/9

मूलांक 3

वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात, या लोकांसाठी व्यवसाय आणि आर्थिक व्यवहारासाठी अनुकूल राहणार आहे. आर्थिक लाभाच्या मजबूत संधी उपलब्ध होणार असून ज्यामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारणार आहे. प्रियजनांच्या मदतीने तुम्हाला आर्थिक फायदा होणार आहे. पण, तुमच्या प्रेम जीवनात, तुम्ही एकमेकांच्या भावना समजून घेतल्यास उत्तम होईल. अन्यथा तुम्हाला काही समस्यांना तोंड द्यावे लागेल. पण, वर्षाच्या अखेरीस, परिस्थिती सुधारणार असून परस्पर प्रेम वाढणार आहे.

4/9

मूलांक 4

या महिन्यात, तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी अनुकूल परिस्थिती मिळणार आहे. तुमचे सर्व प्रकल्प यशस्वी होणार आहेत. यामुळे आनंदी मनःस्थिती राहणार आहे. आर्थिक लाभाचे दाट संकेत आहेत. याव्यतिरिक्त, तुम्हाला गुंतवणुकीतून चांगले उत्पन्न प्राप्त होणार आहे. परिणामी, तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनातील समस्या कमी होणार असून तुमच्यातील प्रेम द्विगुणीत होणार आहे. वर्षाच्या अखेरीस, तुम्ही आनंदी व्हाल आणि शांतीची एक अनोखी भावना अनुभवायला मिळणार आहे. 

5/9

मूलांक 5

वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात, तुम्हाला नशीबाची साथ मिळणार आहे. आर्थिक बाबी अनुकूल राहणार असून गुंतवणुकीतून चांगले उत्पन्न प्राप्त होणार आहे. व्यवसायात योग्य निर्णय घेतल्याने तुम्ही यशाच्या मार्गावर वाटचाल करणार आहात. प्रेमात, तुमचे प्रेम जीवन मजबूत होणार असून प्रणय हळूहळू वाढणार आहे. डिसेंबरच्या अखेरीस तुम्ही प्रियजन आणि मित्रांसोबत पार्टी करण्याच्या मूडमध्ये राहणार आहात.

6/9

मूलांक 6

या महिन्यात, तुम्हाला त्यांच्या कामाच्या आयुष्यात प्रगतीचा अनुभव येणार आहे. तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा देखील वाढणार आहे. व्यवसायातील गुंतवणूक सकारात्मक परिणाम देणार आहे. आर्थिक बाबी अनुकूल राहणार आहे. तुमच्या आर्थिक लाभाची शक्यता वाढणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात, तुम्हा दोघांनाही एकमेकांच्या भावना समजून घ्याव्या लागणार आहेत. परस्पर सौहार्द राखल्याने आनंददायी अनुभव येणार आहे. डिसेंबरच्या अखेरीस, परिस्थिती सुधारणार असून तुमच्या आयुष्यात आनंद आणि समृद्धी येणार आहे. 

7/9

मूलांक 7

वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात, त्यांच्या आर्थिक बाबींमध्ये चांगला नफा मिळणार आहे. आर्थिक लाभाच्या संधी देखील निर्माण होणार आहे. जर तुम्ही न्यायालयीन प्रकरणात अडकला असाल तर निर्णय तुमच्या बाजूने येणार आहे. यामुळे आर्थिक लाभ देखील वाढणार आहे. तुमचे सर्व काम यशस्वीरित्या पूर्ण होणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात, तुम्हाला तुमच्या भविष्याचा विचार करून निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. पण वर्षाचा शेवट तुमच्यासाठी थोडा कठीण असणार आहे. चर्चेद्वारे प्रकरणे सोडवणे चांगले होणार आहे. 

8/9

मूलांक 8

या महिन्यात, तुम्हाला आर्थिकदृष्ट्या भाग्य लाभदायक ठरणार आहे. आर्थिक लाभाच्या संधी उपलब्ध होणार आहे. पण, तुम्हाला कामात अडथळे येणार आहेत. परिणामी, प्रकल्प पूर्ण होण्यास नेहमीपेक्षा जास्त वेळ लागणिार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात, तुमच्या जोडीदाराशी मतभेद होणार आहेत. अशा परिस्थितीत, चर्चेद्वारे प्रकरण सोडवणे चांगले राहणार असून यामुळे परिस्थिती सुधारणार आहे. डिसेंबरच्या अखेरीस शहाणपणाने आणि योग्य निर्णय घेतल्यास सकारात्मक परिणाम मिळणार आहे.

9/9

मूलांक 9

वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात, तुमचा आदर आणि सन्मान वाढवणारा ठरणार आहे. तुमची भेट एखाद्या खास व्यक्तीशी होणार असून हे भविष्यात उपयुक्त ठरणार आहे. या काळात आर्थिक बाबींमध्ये ऊर्जा भरलेली असणार आहे. जर तुम्ही टीमवर्कद्वारे आर्थिक निर्णय घेतले तर तुम्हाला मोठा नफा मिळणार आहे. शिवाय, तुम्हाला व्यवसायात चांगले परिणाम मिळणार असून ज्यामुळे जीवनात यश गवसणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात प्रणय वाढणार असून तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत रोमँटिक क्षण घालवणार आहात. पण, डिसेंबरच्या अखेरीस परिस्थिती आणखी सुधारणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)  

