/गणेशोत्सव काळात मुंबई मेट्रो 3 मध्यरात्रीपर्यंत धावणार! गणेश भक्तांसाठी विशेष सोय

Ganeshotsav 2026 Metro 3 Time Table : मुंबई आणि उपनगरात गणेशोत्सवाची धूम पाहायला मिळते. हजारोंच्या संख्येने गणेशभक्त हे सार्वजनिक गणेशमंडळांमधील बाप्पांच्या दर्शनासाठी आणि देखावे पाहण्यासाठी येत असतात. तेव्हा त्यांना त्यांच्या सोयीसाठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
गणरायाचे दर्शन आणि गणेश मंडळांचे देखावे पाहण्यासाठी रात्री उशिरापर्यंत मुंबईकर बाहेर असतात. तेव्हा गणेशोत्सव काळात बाहेर पडणाऱ्या मुंबईकरांना यंदा परतीच्या प्रवासाची चिंता काहीशी कमी होणार आहे. (Photo Credit - Social Media)
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने गणेशोत्सवाच्या काळात मेट्रो 3 अर्थात अॅक्वा लाइनची सेवा 14 ते 25 सप्टेंबरदरम्यान मध्यरात्री 12 वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Photo Credit - Social Media)
सध्या कफ परेड आणि आरे जेव्हीएलआर या दोन्ही टर्मिनल स्थानकांवरून शेवटची मेट्रो रात्री 10 : 30 वाजता सुटते. गणेशोत्सवाच्या काळात शेवटच्या फेऱ्यांची वेळ दीड तासाने वाढवण्यात आली आहे. (Photo Credit - Social Media)
त्यामुळे रात्री उशिरापर्यंत बाप्पाचे दर्शन घेणाऱ्या भाविकांना परतीच्या प्रवासासाठी मेट्रोचा पर्याय उपलब्ध राहणार आहे. दादर, वरळी, महालक्ष्मी, गिरगाव यांसह दक्षिण मुंबईतील प्रसिद्ध गणेश मंडळांना भेट देण्यासाठी मोठ्या संख्येने भाविक येतात.(Photo Credit - Social Media)
कफ परेड आणि आरे जेव्हीएलआर स्थानकांवरून शेवटची मेट्रो रात्री 12 वाजता सुटणार असून 14 ते 25 सप्टेंबरदरम्यान मेट्रो 3 च्या शेवटच्या फेऱ्यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. (Photo Credit - Social Media)
रात्री उशिरापर्यंत दर्शन घेणाऱ्या भाविकांना परतीच्या प्रवासासाठी पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. गणेशोत्सवातील गर्दी आणि वाहतूककोंडीच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय घेण्यात आला असून रिक्षा-टॅक्सीच्या वाढलेल्या भाड्याच्या पार्श्वभूमीवर मेट्रोचा पर्याय हा मुंबईकरांसाठी उत्तम ठरू शकतो. (Photo Credit - Social Media)
14 सप्टेंबर रोजी घरोघरी तसेच सार्वजनिक गणेश मंडळांमध्ये गणरायाचे आगमन होणार आहे. तर 25 सप्टेंबर रोजी अनंतचतुर्दशीला विसर्जन असेल. गणेशोत्सव काळात भाविकांनी प्रशासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करावे असे आव्हान मुंबई पोलिसांनी केलं आहे. (Photo Credit - Social Media)