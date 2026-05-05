गजरा, हातात आंबा अन् नीता अंबानींच्या दागिन्यांपासून बनवलेला ब्लाउज घालून Met Gala 2026 च्या रेड कार्पेटवर अवतरली ईशा

 Isha Ambani Met Gala 2026 look:  ईशा अंबानी नीता अंबानींच्या दागिन्यांपासून बनवलेला ब्लाउज आणि गजरा, मँगो बॅग परिधान करून मेट गाला 2026च्या रेड कार्पेटवर चालली. तिच्या या लूकडे सगळ्यांच्या नजारा लागलेल्या 

Tejashree Gaikwad | May 05, 2026, 03:29 PM IST
मेट गाला 2026

जगातील सर्वात ग्लॅमरस फॅशन इव्हेंट मानला जाणारा मेट गाला 2026 यंदाही आपल्या अनोख्या थीम आणि हटके स्टाइलसाठी चर्चेत आहे. ‘फॅशन इज आर्ट’ या थीमनुसार जगभरातील सेलिब्रिटींनी वेगवेगळे प्रयोग सादर केले, पण सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले ते ईशा अंबानी  हिने. ईशाने या वेळी फक्त एक ड्रेस घातला नव्हता, तर भारतीय परंपरा, कुटुंबीय वारसा आणि आधुनिक कलेचा सुंदर संगमच सादर केला. तिचा हा लुक ‘वेअरेबल आर्ट’चा उत्कृष्ट नमुना ठरला.  

पारंपरिक साडीला आधुनिक ट्विस्ट

ईशा अंबानीने प्रसिद्ध डिझायनर गौरव गुप्ता यांनी डिझाइन केलेली गोल्डन साडी परिधान केली होती. ही साडी सोन्याच्या धाग्यांनी विणलेली होती आणि त्यावर पिचवाई आर्टपासून प्रेरित हँड-पेंटेड डिझाइन्स होते. या साडीत फ्लोइंग ड्रेप्स आणि स्ट्रक्चर्ड डिझाइनचा सुंदर मिलाफ होता, ज्यामुळे पारंपरिक पोशाखाला एकदम आधुनिक आणि कलात्मक रूप मिळालं.

1200 तासांची मेहनत

या खास साडीच्या निर्मितीसाठी तब्बल 1200 तास मेहनत घेण्यात आली. अनेक कुशल कारागिरांनी एकत्र येऊन हा पोशाख तयार केला. त्यामुळे हा केवळ एक ड्रेस नसून भारतीय वस्त्रकलेचं जागतिक स्तरावर केलेलं सादरीकरण ठरलं.

आईच्या दागिन्यांपासून तयार ब्लाउज

ईशाच्या लुकमधील सर्वात खास गोष्ट म्हणजे तिचा ब्लाउज. हा साधा ब्लाउज नसून तो नीता अंबानी यांच्या वैयक्तिक ज्वेलरी कलेक्शनमधील दागिन्यांपासून तयार करण्यात आला होता. 

ज्वेलरी आणि स्टाइलिंगचा कमाल संगम

ईशाने या साडीला साजेसा 250 कॅरेटपेक्षा जास्त हिऱ्यांचा मल्टीलायर हार परिधान केला होता. हातांवर जाईच्या फुलांची माळ आणि केसांमध्ये पायापर्यंत पोहोचणारा गजरा असा तिचा संपूर्ण लुक अतिशय आकर्षक दिसत होता.

ब्लाउजमध्ये हिरे, पन्ना, पोल्की आणि कुंदन

ब्लाउजमध्ये हिरे, पन्ना, पोल्की आणि कुंदन अशा मौल्यवान रत्नांचा वापर करण्यात आला होता. मागील भागात निजामकालीन दागिन्यांची झलक दिसत होती. 1800 कॅरेटहून अधिक मौल्यवान रत्नांनी सजवलेला हा ब्लाउज ईशाच्या लुकला एक वेगळीच राजेशाही छटा देत होता.

गजरा

हा गजरा कागद, तांबे आणि पितळ वापरून सुमारे 150 तासांत तयार करण्यात आला होता, ज्यामुळे पारंपरिक फुलांच्या गजऱ्याला एक आर्टिस्टिक रूप मिळालं.  

‘मॅंगो बॅग’ने जिंकली सर्वांची मनं

ईशाच्या संपूर्ण लुकमधील सर्वात चर्चेचा विषय ठरला तो तिचा ‘मॅंगो-शेप्ड’ बॅग. हा बॅग साधा अॅक्सेसरी नसून एक कलाकृती होती. प्रसिद्ध कलाकार सुबोध गुप्ता यांनी तयार केलेल्या या आंब्याच्या आकाराच्या शिल्पाला ईशाने क्रोशे बॅगमध्ये कॅरी केलं होतं. सुमारे 20 वर्षं जुन्या या वस्तूने तिच्या लुकमध्ये वैयक्तिक आणि भावनिक स्पर्शही जोडला.

भारतीय कला, परंपरा आणि वारशाचं जागतिक स्तरावर केलेलं भव्य प्रदर्शन

ईशा अंबानीचा मेट गाला 2026 मधील लुक हा केवळ फॅशनपुरता मर्यादित नव्हता, तर तो भारतीय कला, परंपरा आणि वारशाचं जागतिक स्तरावर केलेलं भव्य प्रदर्शन होतं. आधुनिकतेसोबत परंपरेचा संगम कसा साधावा, याचं सुंदर उदाहरण तिने या माध्यमातून सादर केलं.

Vijay Thalapathy : आई हिंदू, वडील ख्रिश्चन...थालापती विजय कोणता धर्म मानतो?

