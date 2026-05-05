गजरा, हातात आंबा अन् नीता अंबानींच्या दागिन्यांपासून बनवलेला ब्लाउज घालून Met Gala 2026 च्या रेड कार्पेटवर अवतरली ईशा

Isha Ambani Met Gala 2026 look: ईशा अंबानी नीता अंबानींच्या दागिन्यांपासून बनवलेला ब्लाउज आणि गजरा, मँगो बॅग परिधान करून मेट गाला 2026च्या रेड कार्पेटवर चालली. तिच्या या लूकडे सगळ्यांच्या नजारा लागलेल्या
Tejashree Gaikwad | May 05, 2026, 03:29 PM IST
मेट गाला 2026
जगातील सर्वात ग्लॅमरस फॅशन इव्हेंट मानला जाणारा मेट गाला 2026 यंदाही आपल्या अनोख्या थीम आणि हटके स्टाइलसाठी चर्चेत आहे. ‘फॅशन इज आर्ट’ या थीमनुसार जगभरातील सेलिब्रिटींनी वेगवेगळे प्रयोग सादर केले, पण सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले ते ईशा अंबानी हिने. ईशाने या वेळी फक्त एक ड्रेस घातला नव्हता, तर भारतीय परंपरा, कुटुंबीय वारसा आणि आधुनिक कलेचा सुंदर संगमच सादर केला. तिचा हा लुक ‘वेअरेबल आर्ट’चा उत्कृष्ट नमुना ठरला.
पारंपरिक साडीला आधुनिक ट्विस्ट
ईशा अंबानीने प्रसिद्ध डिझायनर गौरव गुप्ता यांनी डिझाइन केलेली गोल्डन साडी परिधान केली होती. ही साडी सोन्याच्या धाग्यांनी विणलेली होती आणि त्यावर पिचवाई आर्टपासून प्रेरित हँड-पेंटेड डिझाइन्स होते. या साडीत फ्लोइंग ड्रेप्स आणि स्ट्रक्चर्ड डिझाइनचा सुंदर मिलाफ होता, ज्यामुळे पारंपरिक पोशाखाला एकदम आधुनिक आणि कलात्मक रूप मिळालं.
1200 तासांची मेहनत
आईच्या दागिन्यांपासून तयार ब्लाउज
ज्वेलरी आणि स्टाइलिंगचा कमाल संगम
ब्लाउजमध्ये हिरे, पन्ना, पोल्की आणि कुंदन
गजरा
‘मॅंगो बॅग’ने जिंकली सर्वांची मनं
ईशाच्या संपूर्ण लुकमधील सर्वात चर्चेचा विषय ठरला तो तिचा ‘मॅंगो-शेप्ड’ बॅग. हा बॅग साधा अॅक्सेसरी नसून एक कलाकृती होती. प्रसिद्ध कलाकार सुबोध गुप्ता यांनी तयार केलेल्या या आंब्याच्या आकाराच्या शिल्पाला ईशाने क्रोशे बॅगमध्ये कॅरी केलं होतं. सुमारे 20 वर्षं जुन्या या वस्तूने तिच्या लुकमध्ये वैयक्तिक आणि भावनिक स्पर्शही जोडला.
