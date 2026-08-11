/Deep Amavasya Wishes in Marathi : कुटुंबात सुख-समाधान नांदो! तिमिराकडून तेजाकडे नेणारा दीप अमावस्येचा आपल्या माणसांना द्या खास मराठीतून शुभेच्छा

Deep Amavasya 2026 Shubhechcha wishes in Marathi : बुधवारी 12 ऑगस्ट 2026 आषाढ अमावस्या आखाड अमावस्या किंवा दीप अमावस्या साजरी करण्यात येणार आहे. दिवा म्हणजे अंधारातून प्रकाशाकडे जाण्याचे प्रतिक, नकारात्मक गोष्टीतून सकारात्मककडे जाण्याचा मार्ग...अशा प्रकाशमय दिवसाच्या दीप अमावस्येच्या आपल्या माणसांना शुभेच्छा देऊन नात्यांमध्ये गोडवा वाढवा.
दिव्यांचा प्रकाश पडला अंगणी लक्ष्मी आली दारी स्वागतास तिच्या फुले रांगोळी टाकली दारी दीप अमावस्येला सजल्या साऱ्याजणी दीप अमावस्येच्या हार्दिक शुभेच्छा !
आषाढ अमावस्येच्या मंगलमय शुभेच्छा! ईश्वराच्या कृपेने सर्व संकटे दूर होवोत, मनोकामना पूर्ण होवोत.. कुटुंबात सुख-समाधान नांदो...
जिथे दीप प्रज्वलतो, तिथे अंधाराला स्थान नसते. या दीप अमावस्येला तुमच्या आयुष्यातील सर्व चिंता, अडचणी दूर होऊन नव्या आशेचा प्रकाश निर्माण होवो. दीप अमावस्येच्या शुभेच्छा!