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दीपिकाचं रणवीर आणि मुलगी दुआसोबत प्रेग्नन्सी शूट; दुसऱ्यांदा होणार आई-बाबा; पाहा कुटुंबाचे Cute फोटो

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 08, 2026, 10:36 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:37 PM IST

दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंग यांनी आपली मुलगी 'दुआ'चा दुसरा वाढदिवस साजरा केला आहे. 

 

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दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंग यांचं छोटं कुटुंब आता मोठे होत आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला दीपिका दुसऱ्यांदा गरोदर असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं होतं. 

 

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दुसऱ्यांदा आई-वडील होण्याच्या तयारीत असणाऱ्या रणवीर-दीपिका यांनी सोशल मीडियावर फोटो शेअर केला आहेत. 

 

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मुलगी दुआच्या दुसऱ्या वाढदिवसानिमित्त त्यांनी हे कृष्णधवल फोटो शेअर केले आहेत. 

 

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दीपिका-रणवीरने दुआच्या वाढदिवसानिमित्त तिच्यासोबत प्रेग्नन्सी फोटोशूट केलं आहे. 

 

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फोटोमध्ये तिघांचंही आनंद कुटुंब सर्वांचं लक्ष वेधून घेत आहे. 

 

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दीपिकाने फिटिंगचा लेसचा ड्रेस घातला असून रणवीरने पांढरा शर्ट आणि पॅन्ट असा लूक ठेवला आहे.

 

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हे फोटो शेअर करताना रणवीरने लिहिले, "बेबी दुआ आणि आमची मने अधिक समृद्ध होत आहेत! तुमच्या आशीर्वादांबद्दल धन्यवाद." खालील पोस्ट पहा:

 

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दीपिका आणि रणवीर यांनी ८ सप्टेंबर २०२४ रोजी आपल्या पहिल्या अपत्याचे, म्हणजेच कन्या 'दुआ पदुकोण सिंग'चे स्वागत केले. तेव्हापासून या कलाकारांनी आपल्या मुलीचे आयुष्य बऱ्याच अंशी खाजगी ठेवले आहे.

 

TAGS:
deepika padukone
Ranveer singh
bollywood

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