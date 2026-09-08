/दीपिकाचं रणवीर आणि मुलगी दुआसोबत प्रेग्नन्सी शूट; दुसऱ्यांदा होणार आई-बाबा; पाहा कुटुंबाचे Cute फोटो

दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंग यांनी आपली मुलगी 'दुआ'चा दुसरा वाढदिवस साजरा केला आहे.
दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंग यांचं छोटं कुटुंब आता मोठे होत आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला दीपिका दुसऱ्यांदा गरोदर असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं होतं.
दुसऱ्यांदा आई-वडील होण्याच्या तयारीत असणाऱ्या रणवीर-दीपिका यांनी सोशल मीडियावर फोटो शेअर केला आहेत.
मुलगी दुआच्या दुसऱ्या वाढदिवसानिमित्त त्यांनी हे कृष्णधवल फोटो शेअर केले आहेत.
दीपिका-रणवीरने दुआच्या वाढदिवसानिमित्त तिच्यासोबत प्रेग्नन्सी फोटोशूट केलं आहे.
फोटोमध्ये तिघांचंही आनंद कुटुंब सर्वांचं लक्ष वेधून घेत आहे.
दीपिकाने फिटिंगचा लेसचा ड्रेस घातला असून रणवीरने पांढरा शर्ट आणि पॅन्ट असा लूक ठेवला आहे.
हे फोटो शेअर करताना रणवीरने लिहिले, "बेबी दुआ आणि आमची मने अधिक समृद्ध होत आहेत! तुमच्या आशीर्वादांबद्दल धन्यवाद." खालील पोस्ट पहा:
दीपिका आणि रणवीर यांनी ८ सप्टेंबर २०२४ रोजी आपल्या पहिल्या अपत्याचे, म्हणजेच कन्या 'दुआ पदुकोण सिंग'चे स्वागत केले. तेव्हापासून या कलाकारांनी आपल्या मुलीचे आयुष्य बऱ्याच अंशी खाजगी ठेवले आहे.