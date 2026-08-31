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150 सामने, 171 विकेट्स अन् ऐतिहासिक विक्रम... टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये दिप्तीने गाठले पहिले स्थान

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 31, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 03:51 PM IST

भारतीय महिला संघाचा पहिला सामना थायलंडविरुद्ध आशिया कपचा सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये भारताची अष्टपैलू दिप्ती शर्माने टी20 क्रिकेटमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. 

Deepti Sharma Records1/8

टीम इंडियाची दिप्ती शर्मा ही मागील अनेक काळापासून भारतासाठी सातत्याने कामगिरी करत आहे. थायलंडविरुद्ध सामन्यामध्ये तिने अनेक रेकॅार्ड्स नावावर केले आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Deepti Sharma Bowling2/8

30 ऑगस्ट रोजी झालेल्या थायलंडविरुद्ध सामन्यामध्ये दिप्ती शर्माने 1.1 ओव्हर टाकले आणि एकही धाव न देता तिने या सामन्यामध्ये तीन विकेट्स नावावर केले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Deepti Sharma world record3/8

दिप्तीने थायलंडविरुद्ध सामन्यामध्ये तीन विकेटसह महिलांच्या टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वाधिक बळी घेणारी गोलंदाज ठरली आहे.  थायलंडच्या थिपाचा पुत्थावोंगला मागे टाकले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Deepti Sharma most wickets in Womens T20I4/8

दिप्ती शर्माने महिला टी20 क्रिकेटमध्ये तिने 150 सामन्यांमध्ये 171 बळी घेत पहिले स्थान पटकावले आहे, हा सामना दीप्ती शर्मासाठी अनेक अर्थांनी खास होता. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Deepti Sharma 171 wickets5/8

दिप्ती शर्मा ही 50 किंवा त्याहून अधिक टी20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणारी केवळ तिसरी भारतीय महिला क्रिकेटपटू ठरली आहे . तिच्या आधी, हरमनप्रीत कौर (२०३) आणि स्मृती मंधाना (१७२) यांनी हा पराक्रम केला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Womens Asia Cup 2026 Deepti Sharma6/8

दीप्ती ही 150 किंवा त्याहून अधिक टी20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणारी केवळ 12 वी महिला क्रिकेटपटू आहे. दीप्ती शर्माने थायलंडविरुद्ध आपल्या गोलंदाजीत उल्लेखनीय काटकसर दाखवली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Deepti Sharma 150th T20I match7/8

महिलांच्या टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात पहिल्यांदाच, एका भारतीय गोलंदाजाने एकही धाव न देता तीन बळी घेतले. तिच्या गोलंदाजीने थायलंडचा धावगती पूर्णपणे रोखली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

India Women vs Thailand Women8/8

इतिहास रचूनही, दीप्तीने आपल्या वैयक्तिक कामगिरीबद्दल अतिप्रशंसा करण्याऐवजी संघाच्या कामगिरीला प्राधान्य दिले. आपल्या गोलंदाजीत सातत्याने सुधारणा करणे आणि गोलंदाजी विभागाला पाठिंबा देणे हे तिचे ध्येय आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

TAGS:
deepti sharma
team india
Cricket News

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