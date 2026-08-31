/150 सामने, 171 विकेट्स अन् ऐतिहासिक विक्रम... टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये दिप्तीने गाठले पहिले स्थान

भारतीय महिला संघाचा पहिला सामना थायलंडविरुद्ध आशिया कपचा सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये भारताची अष्टपैलू दिप्ती शर्माने टी20 क्रिकेटमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे.
टीम इंडियाची दिप्ती शर्मा ही मागील अनेक काळापासून भारतासाठी सातत्याने कामगिरी करत आहे. थायलंडविरुद्ध सामन्यामध्ये तिने अनेक रेकॅार्ड्स नावावर केले आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
30 ऑगस्ट रोजी झालेल्या थायलंडविरुद्ध सामन्यामध्ये दिप्ती शर्माने 1.1 ओव्हर टाकले आणि एकही धाव न देता तिने या सामन्यामध्ये तीन विकेट्स नावावर केले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
दिप्तीने थायलंडविरुद्ध सामन्यामध्ये तीन विकेटसह महिलांच्या टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वाधिक बळी घेणारी गोलंदाज ठरली आहे. थायलंडच्या थिपाचा पुत्थावोंगला मागे टाकले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
दिप्ती शर्माने महिला टी20 क्रिकेटमध्ये तिने 150 सामन्यांमध्ये 171 बळी घेत पहिले स्थान पटकावले आहे, हा सामना दीप्ती शर्मासाठी अनेक अर्थांनी खास होता. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
दिप्ती शर्मा ही 50 किंवा त्याहून अधिक टी20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणारी केवळ तिसरी भारतीय महिला क्रिकेटपटू ठरली आहे . तिच्या आधी, हरमनप्रीत कौर (२०३) आणि स्मृती मंधाना (१७२) यांनी हा पराक्रम केला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
दीप्ती ही 150 किंवा त्याहून अधिक टी20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणारी केवळ 12 वी महिला क्रिकेटपटू आहे. दीप्ती शर्माने थायलंडविरुद्ध आपल्या गोलंदाजीत उल्लेखनीय काटकसर दाखवली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
महिलांच्या टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात पहिल्यांदाच, एका भारतीय गोलंदाजाने एकही धाव न देता तीन बळी घेतले. तिच्या गोलंदाजीने थायलंडचा धावगती पूर्णपणे रोखली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
इतिहास रचूनही, दीप्तीने आपल्या वैयक्तिक कामगिरीबद्दल अतिप्रशंसा करण्याऐवजी संघाच्या कामगिरीला प्राधान्य दिले. आपल्या गोलंदाजीत सातत्याने सुधारणा करणे आणि गोलंदाजी विभागाला पाठिंबा देणे हे तिचे ध्येय आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया