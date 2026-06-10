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कपभर चहा आणि अर्धा तास...22 जणांचा होरपळून मृत्यू होण्यामागील खरं कारण समोर! दिल्ली अग्निकांडात अटक झालेली 'ती' व्यक्ती कोण?

Written ByNeha Choudhary
Published: Jun 10, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:59 PM IST

Delhi Hotel Fire : दिल्लीच्या मालवीय नगरमधील एका हॉलेटमध्ये लागलेल्या आगीत 22 जणांचा होरपळून मृत्यू होण्यामागील खरं कारण समोर आलं आहे. या प्रकरणात हॉटेल मालकसोबत अजून एका व्यक्तीला अटक करण्यात आले आहे. 

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दिल्ली हॉटेल आगीचे खरं कारण समोर

फ्लोरीश स्टे हॉटेलमध्ये लागलेल्या भीषण आगीच्या तपासात अनेक गंभीर निष्काळजीपणा उघड झालाय. या भीषण आग लागल्यामागे एक कपभर चहाचा ब्रेक, तेलाचा फ्रायर सुरु ठेवणे आणि आग लागल्यानंतर झालेल्या 30 मिनिटांचा विलंब हा 22 जणांचा मृत्यूस कारणीभूत ठरला आहे. 

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दिल्ली हॉटेल आगीचे खरं कारण समोर

पोलिसांनी केलेल्या तपासामध्ये शेफचा निष्क्रियपणा या भीषण आगीसाठी जबाबदार असल्याचे समोर आलं आहे. शेफ केशव नेगी या पोलिसांनी अटक केली आहे. 

Delhi Hotel Fire3/10

दिल्ली हॉटेल आगीचे खरं कारण समोर

तपासात असं समोर आलं की, केशव एक कप चहाच्या ब्रेक घेण्यासाठी गेला आणि हॉटेलच्या स्वयंपाकघराला आग लागली. चहा पिताना केशव नेगीने तेलाने भरलेला डीप फ्रायर चालू ठेवला होता. गंभीर बाब म्हणजे शेफ चहा पिताना तो विसरून गेला. 

Delhi Hotel Fire4/10

दिल्ली हॉटेल आगीचे खरं कारण समोर

यामुळे तेलाचे स्वयंदहनाच्या पातळीवर पोहोचताच त्याला अचानक आग लागली. ज्यामुळे छताला आग लागली आणि ती संपूर्ण हॉटेलमध्ये ती आग वेगाने पसरली. 

Delhi Hotel Fire5/10

दिल्ली हॉटेल आगीचे खरं कारण समोर

 दिल्ली हॉटेलला लागलेल्या आगीमागील खरं कारण शोधण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी आयआयटी दिल्लीची मदत घेतली. घटनाक्रम समजून घेण्यासाठी आणि लोकांना आत अडकवणाऱ्या घटकांची ओळख पटवण्यासाठी, ही संस्था आगीच्या प्रसाराचा वेग, संरचनात्मक अभ्यास आणि 3 डी मॅपिंग यांसारखे विश्लेषण करण्यात हातखंड आहे. 

Delhi Hotel Fire6/10

दिल्ली हॉटेल आगीचे खरं कारण समोर

तपासात असं समोर आलं की, आग लागली तेव्हा हॉटेलमध्ये तीन कर्मचारी उपस्थितीत होते. त्यात किचनमध्ये शेफ केशव नेगी, वरच्या मजल्यावर एक मदतनीस होता, जो झोपला होता. तिसरा व्यवस्थापक रूपेश उर्फ राकेश. 

 

Delhi Hotel Fire7/10

दिल्ली हॉटेल आगीचे खरं कारण समोर

पोलिसांनी शेफची चौकशी केली तेव्हा त्याने सांगितलं की, त्याने फ्रायर चालूच ठेवला होता आणि आग लागल्यानंतर ती विझवण्याचा प्रयत्न केला, पण आग नियंत्रणाबाहेर गेल्यावर तो पळून गेला.

Delhi Hotel Fire8/10

दिल्ली हॉटेल आगीचे खरं कारण समोर

शेफने फायर अलार्म वाजवण्यास, शेजाऱ्यांना कळवण्यास किंवा आपत्कालीन सेवांना बोलवण्यास विलंब केल्याचा आरोप आहे. तसंच आग लागल्याची पहिली चिन्हे ते पोलिसांना फोन करण्यापर्यंत सुमारे अर्धा तास विलंब झाला, असही तपासात समोर आलं आहे.

Delhi Hotel Fire9/10

दिल्ली हॉटेल आगीचे खरं कारण समोर

तसंच आग लागल्यानंतर मदतनीस छतावरून उडी मारून निसटला, तर व्यवस्थापक रुपेश स्वागत कक्षातून पळून गेला. पोलीस त्यांच्या शोध घेत आहेत. 

Delhi Hotel Fire10/10

दिल्ली हॉटेल आगीचे खरं कारण समोर

पोलिसांना असा संशय आहे की, आग आणि धुरामुळे इमारतीचा एकमेव प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचा मार्ग मृत्यूचा सापळा बनला होता. ज्यामुळे वरच्या मजल्यांवर अडकलेल्या पाहुण्यांना बाहेर पडणे कठीण झालं होतं. आगीत सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि फुटेज नष्ट झाल्यामुळे तपास अधिकच गुंतागुंतीचा झालाय, असं पोलिसांनी सांगितलं आहे. 

TAGS:
delhi
crime
Hotel

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