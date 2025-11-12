English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Delhi Red Fort Blast: स्फोटानंतर सापडलेले ते दोन मृतदेह दहशतवाद्यांचे? मुंडक्याविना सापडलेलं धड कोणाचं? आईचा DNA करणार उघड

Delhi Red Fort Blast Dead Bodies: दिल्ली स्फोटात मृत्यूमुखी पडलेल्या 8 जणांची ओळख पटली आहे. पण दोन मृतदेहांची अवस्था अशी आहे की त्यांची ओळख पटवणं कठीण आहे. यामधील एका मृतदेहाचं तर मुंडकंच नाही.   

Shivraj Yadav | Nov 12, 2025, 12:57 PM IST
twitter
1/10

Delhi Red Fort Blast Dead Bodies: दिल्लीमधील स्फोटात मृत्यूमुखी पडलेल्या 10 पैकी 8 मृतदेहांची ओळख पटली आहे. मात्र दिल्ली पोलीस, एनआयएसह इतर यंत्रणांसमोर इतर दोन मृतदेहांचं ओळख पटवण्याचं आव्हान आहे. या मृतदेहाची अवस्था अशी आहे की पारंपरिक पद्धतींनुसार तिची ओळख पटवणं कठीण आहे. एका मृतदेहाचं तर मुंडकंच नाही. फक्त शरिराचे दोन भाग आहेत. यामधील एक पोटाचा भाग आहे तर दुसऱ्यात बोटं आहेत.  

twitter
2/10

याच्या आधारे या दोन मृतदेहांची ओळख पटणं जवळपास अशक्य झालं आहे. तपास यंत्रणांसमोर आता फक्त डीएनएचा पर्याय आहे. जेणेकरुन या मृतदेहांची योग्य आणि वैज्ञानिक ओळख पटू शकेल.   

twitter
3/10

तपास यंत्रणांनी स्फोटात मुख्य भूमिका बजावणारा डॉ. उमर मोहम्मदच्या आईचा डीएनए नमुना घेतला आहे. जेणेकरुन घटनास्थळी सापडलेल्या मृतदेहाच्या तुकड्यांशी ओळख पटवता यावी. पण यामुळे दिल्ली स्फोटात दहशतवादी डॉ. उमर मोहम्मदही मारला गेला का असा प्रश्नही उपस्थित होतो.   

twitter
4/10

स्फोटाच्या वेळी i20 मध्ये तीन लोक होते असा दावा पूर्वी करण्यात आला होता. तथापि, सीसीटीव्ही फुटेजवरून स्फोटादरम्यान डॉ. उमर मोहम्मद कारमध्ये होता आणि तो ती चालवत होता हे स्पष्ट झालं आहे.   

twitter
5/10

एफआयआरनुसार, स्फोट इतका शक्तिशाली होता की कार जमिनीपासून काही फूट वर फेकली गेली. स्फोटामुळे पोलीस स्टेशनच्या भिंतीचे आणि छताचे नुकसान झाले. तपास यंत्रणांना कारमध्ये मृतदेहांचे अवयव देखील सापडले आहेत.  

twitter
6/10

- या 8 जणांची ओळख पटली आहे

1) मोहसीन, मेरठचा रहिवासी 2) अशोक कुमार, बस कंडक्टर, अमरोहा 3) लोकेश, अमरोहा 4) दिनेश मिश्रा, श्रावस्ती 5) पंकज, ओला-उबर चालक 6) अमर कटारिया, श्रीनिवासपुरी 7) नौमान अन्सारी, रिक्षाचालक 8) मोहम्मद जुम्मन, रिक्षाचालक

twitter
7/10

तीन तास कारमध्ये बसून घेत होता शोध

डॉ. उमर मोहम्मद हा तोच आहे जो फरिदाबादमध्ये स्फोटके सापडल्यानंतर फरार झाला होता आणि हरियाणा आणि जम्मू आणि काश्मीर पोलिस त्याचा सक्रियपणे शोध घेत होते. तो या स्फोटातील मुख्य गुन्हेगार आहे. पोलिसांसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे तो जिवंत आहे का? आणि स्फोटानंतरच्या गोंधळात पळून गेला होता का? की स्फोटादरम्यान त्याच्या कारमध्ये मृत्यू झाला? याची माहिती मिळवणं आहे. 

twitter
8/10

पोलीस तपासात असंही समोर आलं आहे की, उमर सुमारे तीन तास सुनहेरी मशिदीच्या पार्किंगमध्ये वाट पाहत होता आणि फरिदाबादमधील त्याच्या साथीदारांच्या अटकेबद्दल इंटरनेटवर अपडेट शोधत होता. तपास यंत्रणांना उमरच्या कारचा 11 तासांचा माग काढण्यात यश आलं आहे.  

twitter
9/10

मंगळवारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटाच्या प्राथमिक तपासात आंतरराज्यीय दहशतवादी मॉड्यूलचा पर्दाफाश केल्यानंतर घाईघाईने बनवलेली स्फोटकं वाहून नेताना अपघाताने हा स्फोट झाला असावा असं दिसून येत आहे. तपास यंत्रणांनी पुलवामा येथील डॉक्टर उमर मोहम्मद याला शोधले आहे, जो स्फोटात वापरलेली कार चालवत होता.  

twitter
10/10

मंगळवारी, जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी संबंध स्थापित करण्यासाठी उमरच्या आईकडून डीएनए नमुना घेतला केला. एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले की, "फरिदाबादमध्ये छापा टाकल्यानंतर संशयित घाबरला असावा, ज्यामुळे त्याला घाईघाईने त्याचे ठिकाण बदलण्यास भाग पाडले गेले असावे, ज्यामुळे अपघाताने स्फोट झाला असावा".  

twitter
पुढील
अल्बम

...म्हणून प्रत्येक महिलेचं स्वत:च्या मालकीचं एक घर असावं! अभिनेत्रीनं म्हणाली, 'उद्या माहेर...'

पुढील अल्बम

...म्हणून प्रत्येक महिलेचं स्वत:च्या मालकीचं एक घर असावं! अभिनेत्रीनं म्हणाली, &#039;उद्या माहेर...&#039;

...म्हणून प्रत्येक महिलेचं स्वत:च्या मालकीचं एक घर असावं! अभिनेत्रीनं म्हणाली, 'उद्या माहेर...'

...म्हणून प्रत्येक महिलेचं स्वत:च्या मालकीचं एक घर असावं! अभिनेत्रीनं म्हणाली, 'उद्या माहेर...' 8
स्मृती मानधनाच्या नणंदबाईचं नाव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये! 3800 पेक्षा जास्त मुलांची हृदयशस्त्रक्रिया करायला केली मदत

स्मृती मानधनाच्या नणंदबाईचं नाव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये! 3800 पेक्षा जास्त मुलांची हृदयशस्त्रक्रिया करायला केली मदत

स्मृती मानधनाच्या नणंदबाईचं नाव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये! 3800 पेक्षा जास्त मुलांची हृदयशस्त्रक्रिया करायला केली मदत 8
‘हा’ 32 वर्षीय तरुण रतन टाटांचा उत्तराधिकारी? पत्नी सांभाळते ₹13488 चा कारभार; TATA कुटुंबात मोठे फेरबदल

‘हा’ 32 वर्षीय तरुण रतन टाटांचा उत्तराधिकारी? पत्नी सांभाळते ₹13488 चा कारभार; TATA कुटुंबात मोठे फेरबदल

‘हा’ 32 वर्षीय तरुण रतन टाटांचा उत्तराधिकारी? पत्नी सांभाळते ₹13488 चा कारभार; TATA कुटुंबात मोठे फेरबदल 8
अर्शदीप सिंहने घेतली नवीन Mercedes! काय आहे लक्झरी कारची किंमत, फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

अर्शदीप सिंहने घेतली नवीन Mercedes! काय आहे लक्झरी कारची किंमत, फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

अर्शदीप सिंहने घेतली नवीन Mercedes! काय आहे लक्झरी कारची किंमत, फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स 8