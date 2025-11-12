Delhi Red Fort Blast: स्फोटानंतर सापडलेले ते दोन मृतदेह दहशतवाद्यांचे? मुंडक्याविना सापडलेलं धड कोणाचं? आईचा DNA करणार उघड
Delhi Red Fort Blast Dead Bodies: दिल्ली स्फोटात मृत्यूमुखी पडलेल्या 8 जणांची ओळख पटली आहे. पण दोन मृतदेहांची अवस्था अशी आहे की त्यांची ओळख पटवणं कठीण आहे. यामधील एका मृतदेहाचं तर मुंडकंच नाही.
Shivraj Yadav | Nov 12, 2025, 12:57 PM IST
Delhi Red Fort Blast Dead Bodies: दिल्लीमधील स्फोटात मृत्यूमुखी पडलेल्या 10 पैकी 8 मृतदेहांची ओळख पटली आहे. मात्र दिल्ली पोलीस, एनआयएसह इतर यंत्रणांसमोर इतर दोन मृतदेहांचं ओळख पटवण्याचं आव्हान आहे. या मृतदेहाची अवस्था अशी आहे की पारंपरिक पद्धतींनुसार तिची ओळख पटवणं कठीण आहे. एका मृतदेहाचं तर मुंडकंच नाही. फक्त शरिराचे दोन भाग आहेत. यामधील एक पोटाचा भाग आहे तर दुसऱ्यात बोटं आहेत.
- या 8 जणांची ओळख पटली आहे
तीन तास कारमध्ये बसून घेत होता शोध
डॉ. उमर मोहम्मद हा तोच आहे जो फरिदाबादमध्ये स्फोटके सापडल्यानंतर फरार झाला होता आणि हरियाणा आणि जम्मू आणि काश्मीर पोलिस त्याचा सक्रियपणे शोध घेत होते. तो या स्फोटातील मुख्य गुन्हेगार आहे. पोलिसांसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे तो जिवंत आहे का? आणि स्फोटानंतरच्या गोंधळात पळून गेला होता का? की स्फोटादरम्यान त्याच्या कारमध्ये मृत्यू झाला? याची माहिती मिळवणं आहे.
मंगळवारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटाच्या प्राथमिक तपासात आंतरराज्यीय दहशतवादी मॉड्यूलचा पर्दाफाश केल्यानंतर घाईघाईने बनवलेली स्फोटकं वाहून नेताना अपघाताने हा स्फोट झाला असावा असं दिसून येत आहे. तपास यंत्रणांनी पुलवामा येथील डॉक्टर उमर मोहम्मद याला शोधले आहे, जो स्फोटात वापरलेली कार चालवत होता.
