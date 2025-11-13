English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

20 लाख रोकड, मशिदीतील 10 मिनिटं, मुंबईकडे येणारा रस्ता... स्फोटाआधी हल्लेखोर कुठे गेला? CCTV नं कोडं उलगडलं

Delhi Red Fort Blast : बापरे! मोकाट वावरत होता हल्लेखोर. तुर्कीशी काय कनेक्शन? मुंबईकडे... हल्ल्याआधीचा घटनाक्रम पाहून यंत्रणांनाही हादरा; कारमध्ये इतकी स्फोटकं होती की... 

Sayali Patil | Nov 13, 2025, 10:07 AM IST
twitter
1/8

भयावह स्फोट

Delhi Red Fort Blast i20 car explosion umar mohammed cctv video delhi mumbai expressway masjid latest update

Delhi Red Fort Blast : दिल्लीत झालेल्या भयावह स्फोटानंतर तपास यंत्रणा शक्य त्या सर्व मार्गांनी या प्रकरणाता तपास करत असून त्याच्याशी संबंधित कैक धागेदोऱ्यांचा सुगावा आता लागत आहे. लाल किल्ल्यासारख्या अतिसंवेदनशील परिसरामध्ये झालेल्या स्फोटाआधी हल्लेखोर आणि त्याची कट्टरतावादी टोळी नेमकी कशी कार्यरत होती, याचा आणखी एका मार्गानं सुरक्षा यंत्रणा आणि गुप्तचर यंत्रणा तपास करत असून त्यांच्या हाती CCTV व्हिडीओ आणि सध्या सुरू असणाऱ्या तपासाच्या आधारे बरीच संवेदनशील माहिती आल्याचं सांगण्यात येत आहे. 

twitter
2/8

कारमध्ये प्रचंड प्रमाणात स्फोटकं...

Delhi Red Fort Blast i20 car explosion umar mohammed cctv video delhi mumbai expressway masjid latest update

दिल्ली बॉम्बस्फोट प्रकरणी सूत्रांच्या माहितीनुसार लाल किल्ला बॉम्बस्फोटातील आरोपी डॉ. मुझम्मिल, डॉ. आदिल, उमर आणि शाहीन यांनी मिळून अंदाजे 20 लाख रुपये रोख जमा केले होते, जे उमरला देण्यात आले होते. पुढं उमरनं आयईडी तयार करण्यासाठी गुरुग्राम, नूह आणि आसपासच्या भागातून 3 लाख रुपयांचं 20 क्विंटल एनपीके खत खरेदी केलं. उमर, डॉ. मुझम्मिल यांच्यात आर्थिक वादही झाला होता. उमरने सिग्नल अॅपवर 2-4 सदस्यांचा एक गट तयार केला होता.  

twitter
3/8

I20 कार

Delhi Red Fort Blast i20 car explosion umar mohammed cctv video delhi mumbai expressway masjid latest update

प्राथमिक तपासानुसार दिल्ली स्फोट प्रकरणातील I20 कारमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्फोटकं असण्याची शक्यता आहे. कारण, ज्या सीसीटीव्ही व्हिडीओ समोर आल्या आहेत, त्यामध्ये पोलिसांना कारच्या मागचा भाग दबल्याचं पाहायला मिळाल्याचं स्पष्ट होत आहे. ज्यामुळं कारमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्फोटकं असल्याची शंका व्यक्त होत आहे.   

twitter
4/8

एक मोठा खुलासा

Delhi Red Fort Blast i20 car explosion umar mohammed cctv video delhi mumbai expressway masjid latest update

लाल किल्ल्याबाहेर स्फोट घडवणाऱ्या दहशतवादी उमर मोहम्मदबाबत एक मोठा खुलासा झाला असून, उमर मोहम्मदने स्फोट घडवण्यापूर्वी जुन्या दिल्लीतील एका मशिदीला भेट दिली होती. उमर मोहम्मद उर्फ ​​उमर नबीने स्फोट घडवण्यापूर्वी दिल्लीतील एका मशिदीला भेट देत तो तिथं 10 मिनिटांपेक्षा जास्त काळ थांबला आणि त्यानंतर तो लाल किल्ल्याकडे निघाला होता. 

twitter
5/8

हँडलरशी संपर्कात

Delhi Red Fort Blast i20 car explosion umar mohammed cctv video delhi mumbai expressway masjid latest update

पोलीस सूत्रांचा तपास आणि अटकेत असणाऱ्या दहशतवाद्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार उमर आणि त्याचे साथीदार ज्या हँडलरशी संपर्कात होते त्याचं नाव उकासा होतं. सूत्रांनुसार, यंत्रणांना संशय आहे की 'उकासा' हे देखील एक कोड नेम अर्थात सांकेतिक नाव असू शकतं.

twitter
6/8

ब्रेनवॉश

Delhi Red Fort Blast i20 car explosion umar mohammed cctv video delhi mumbai expressway masjid latest update

अटक केलेला दहशतवादी आणि डॉ. उमर मोहम्मद हे सेशन अॅपद्वारे हँडलरशी संपर्कात होते आणि हँडलरचं (Location) ठिकाण तुर्कीची राजधानी अंकारा असल्याचं लक्षात येत आहे. सूत्रांनुसार, मार्च 2022 मध्ये काही लोक भारतातून अंकारा इथं गेले असता तेव्हाच त्यांचं ब्रेनवॉश करण्यात आल्याचा संशय आहे.  

twitter
7/8

CCTV फुटेज

Delhi Red Fort Blast i20 car explosion umar mohammed cctv video delhi mumbai expressway masjid latest update

दरम्यान CCTV फुटेजनुसार फरिदाबादहून पळून गेल्यानंतर, लाल किल्ला स्फोटातील आरोपी डॉ. उमर, मेवात मार्गे फिरोजपूर झिरका इथं पोहोचला. ज्यानंतर तो दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वेनं दिल्लीला परतला. 

twitter
8/8

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे

Delhi Red Fort Blast i20 car explosion umar mohammed cctv video delhi mumbai expressway masjid latest update

उमरनं दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वेवरील अर्थात मुंबईच्या दिशेनं येणाऱ्या रस्त्यावर असणाऱ्या एका ढाब्यावर रात्र काढली. तो त्या रात्री त्याच्या गाडीतच झोपला. त्यानंतर तो दिल्ली-मुंबई महामार्गाने फरिदाबाद मार्गे परतला आणि बदरपूर सीमेवरून दिल्लीत प्रवेश केला. आरोपी उमर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वेवर वावरत असतानाच सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आणि एक नवं गुपित उलगडलं.  

twitter
पुढील
अल्बम

‘एक पत्नी मिळवून द्या, मला पण...’, शरद पवारांना तरुणाचं पत्र; प्रत्येक शब्दात दाहकता! वाचा संपूर्ण मजकूर

पुढील अल्बम

‘एक पत्नी मिळवून द्या, मला पण...’, शरद पवारांना तरुणाचं पत्र; प्रत्येक शब्दात दाहकता! वाचा संपूर्ण मजकूर

‘एक पत्नी मिळवून द्या, मला पण...’, शरद पवारांना तरुणाचं पत्र; प्रत्येक शब्दात दाहकता! वाचा संपूर्ण मजकूर

‘एक पत्नी मिळवून द्या, मला पण...’, शरद पवारांना तरुणाचं पत्र; प्रत्येक शब्दात दाहकता! वाचा संपूर्ण मजकूर 9
Daily Numerology 13 November :&#039;या&#039; जन्मतारखेच्या लोकांसाठी आज अडचणीच अडचणी; तर या लोकांना योग्य निर्णयाचा होणार फायदा

Daily Numerology 13 November :'या' जन्मतारखेच्या लोकांसाठी आज अडचणीच अडचणी; तर या लोकांना योग्य निर्णयाचा होणार फायदा

Daily Numerology 13 November :'या' जन्मतारखेच्या लोकांसाठी आज अडचणीच अडचणी; तर या लोकांना योग्य निर्णयाचा होणार फायदा 9
Daily Tarot Card Horoscope : धन योग या लोकांसाठी सन्मान आणि आर्थिक लाभाचा; पण यांनी घ्यावी काळजी

Daily Tarot Card Horoscope : धन योग या लोकांसाठी सन्मान आणि आर्थिक लाभाचा; पण यांनी घ्यावी काळजी

Daily Tarot Card Horoscope : धन योग या लोकांसाठी सन्मान आणि आर्थिक लाभाचा; पण यांनी घ्यावी काळजी 12
वयाच्या 25 व्या वर्षी लग्नासाठी काजोलच्या वडिलांचा नकार, पण सेटवर अजयच्या प्रेमात पडत ठरलं लग्न!

वयाच्या 25 व्या वर्षी लग्नासाठी काजोलच्या वडिलांचा नकार, पण सेटवर अजयच्या प्रेमात पडत ठरलं लग्न!

वयाच्या 25 व्या वर्षी लग्नासाठी काजोलच्या वडिलांचा नकार, पण सेटवर अजयच्या प्रेमात पडत ठरलं लग्न! 9