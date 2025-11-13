20 लाख रोकड, मशिदीतील 10 मिनिटं, मुंबईकडे येणारा रस्ता... स्फोटाआधी हल्लेखोर कुठे गेला? CCTV नं कोडं उलगडलं
Delhi Red Fort Blast : बापरे! मोकाट वावरत होता हल्लेखोर. तुर्कीशी काय कनेक्शन? मुंबईकडे... हल्ल्याआधीचा घटनाक्रम पाहून यंत्रणांनाही हादरा; कारमध्ये इतकी स्फोटकं होती की...
Sayali Patil | Nov 13, 2025, 10:07 AM IST
1/8
भयावह स्फोट
Delhi Red Fort Blast : दिल्लीत झालेल्या भयावह स्फोटानंतर तपास यंत्रणा शक्य त्या सर्व मार्गांनी या प्रकरणाता तपास करत असून त्याच्याशी संबंधित कैक धागेदोऱ्यांचा सुगावा आता लागत आहे. लाल किल्ल्यासारख्या अतिसंवेदनशील परिसरामध्ये झालेल्या स्फोटाआधी हल्लेखोर आणि त्याची कट्टरतावादी टोळी नेमकी कशी कार्यरत होती, याचा आणखी एका मार्गानं सुरक्षा यंत्रणा आणि गुप्तचर यंत्रणा तपास करत असून त्यांच्या हाती CCTV व्हिडीओ आणि सध्या सुरू असणाऱ्या तपासाच्या आधारे बरीच संवेदनशील माहिती आल्याचं सांगण्यात येत आहे.
2/8
कारमध्ये प्रचंड प्रमाणात स्फोटकं...
दिल्ली बॉम्बस्फोट प्रकरणी सूत्रांच्या माहितीनुसार लाल किल्ला बॉम्बस्फोटातील आरोपी डॉ. मुझम्मिल, डॉ. आदिल, उमर आणि शाहीन यांनी मिळून अंदाजे 20 लाख रुपये रोख जमा केले होते, जे उमरला देण्यात आले होते. पुढं उमरनं आयईडी तयार करण्यासाठी गुरुग्राम, नूह आणि आसपासच्या भागातून 3 लाख रुपयांचं 20 क्विंटल एनपीके खत खरेदी केलं. उमर, डॉ. मुझम्मिल यांच्यात आर्थिक वादही झाला होता. उमरने सिग्नल अॅपवर 2-4 सदस्यांचा एक गट तयार केला होता.
3/8
I20 कार
प्राथमिक तपासानुसार दिल्ली स्फोट प्रकरणातील I20 कारमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्फोटकं असण्याची शक्यता आहे. कारण, ज्या सीसीटीव्ही व्हिडीओ समोर आल्या आहेत, त्यामध्ये पोलिसांना कारच्या मागचा भाग दबल्याचं पाहायला मिळाल्याचं स्पष्ट होत आहे. ज्यामुळं कारमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्फोटकं असल्याची शंका व्यक्त होत आहे.
4/8
एक मोठा खुलासा
लाल किल्ल्याबाहेर स्फोट घडवणाऱ्या दहशतवादी उमर मोहम्मदबाबत एक मोठा खुलासा झाला असून, उमर मोहम्मदने स्फोट घडवण्यापूर्वी जुन्या दिल्लीतील एका मशिदीला भेट दिली होती. उमर मोहम्मद उर्फ उमर नबीने स्फोट घडवण्यापूर्वी दिल्लीतील एका मशिदीला भेट देत तो तिथं 10 मिनिटांपेक्षा जास्त काळ थांबला आणि त्यानंतर तो लाल किल्ल्याकडे निघाला होता.
5/8
हँडलरशी संपर्कात
6/8
ब्रेनवॉश
7/8
CCTV फुटेज
8/8