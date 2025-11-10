मेट्रोच्या काचा फुटल्या, गाड्यांच्या उडाल्या चिथड्या.... फोटोंमधून पाहा दिल्ली लाल किल्ल्याजवळील स्फोटाची भीषणता , 8 जणांचा मृत्यू
सोमवारी संध्याकाळी दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटाने लोकांना धक्का बसला. लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या गेट क्रमांक 1 जवळ हा स्फोट झाला.
Dakshata Thasale | Nov 10, 2025, 08:12 PM IST
दिल्लीत लाल किल्ल्याजवळ स्फोट







