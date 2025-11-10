English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मेट्रोच्या काचा फुटल्या, गाड्यांच्या उडाल्या चिथड्या.... फोटोंमधून पाहा दिल्ली लाल किल्ल्याजवळील स्फोटाची भीषणता , 8 जणांचा मृत्यू

सोमवारी संध्याकाळी दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटाने लोकांना धक्का बसला. लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या गेट क्रमांक 1 जवळ हा स्फोट झाला.

Dakshata Thasale | Nov 10, 2025, 08:12 PM IST
दिल्लीत लाल किल्ल्याजवळ स्फोट

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की अग्निशमन विभागाला वाहनाच्या स्फोटाची माहिती मिळाली. स्फोट इतका शक्तिशाली होता की त्यामुळे मेट्रो स्टेशनच्या खिडक्या फुटल्या आणि जवळील वाहने राख झाली. अनेक लोक जखमी झाल्याचे वृत्त आहे.  

दिल्लीत लाल किल्ल्याजवळ स्फोट

स्फोटाची तीव्रता इतकी मोठी होती की एका कारचा भाग लाल किल्ल्याजवळील लाल मंदिरावर पडला आणि मंदिराच्या खिडक्या फुटल्या.

दिल्लीत लाल किल्ल्याजवळ स्फोट

स्फोटानंतर लगेचच जवळच्या दुकानांमध्ये आग लागल्याचे वृत्त आहे. अनेक बसेस आणि इतर वाहनांनाही आग लागल्याचे वृत्त आहे.

दिल्लीत लाल किल्ल्याजवळ स्फोट

स्फोटात 8 लोकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. तर अनेक जण गंभीर जखमी झाल्याची माहिती आहे.

दिल्लीत लाल किल्ल्याजवळ स्फोट

30 हून अधिक वाहने उद्ध्वस्त झाली. स्फोट इतका शक्तिशाली होता की तो भूकंप झाल्यासारखा वाटला.

दिल्लीत लाल किल्ल्याजवळ स्फोट

स्फोटाचे कारण अद्याप समजलेले नाही. पोलिसांनी परिसराला वेढा घातला आहे आणि तपास यंत्रणा घटनास्थळी पुरावे गोळा करत आहेत.

दिल्लीत लाल किल्ल्याजवळ स्फोट

संध्याकाळी अग्निशमन विभागाला कारमध्ये झालेल्या स्फोटाची माहिती मिळाली. विभागाने तातडीने घटनास्थळी सहा रुग्णवाहिका आणि सात अग्निशमन दलाच्या गाड्या पाठवल्या.

दिल्लीत लाल किल्ल्याजवळ स्फोट

बचाव आणि मदत कार्य सुरू आहे, आणि आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

दिल्लीत लाल किल्ल्याजवळ स्फोट

प्रत्यक्षदर्शींनी घटनास्थळी शरीराचे तुकडे झालेले दिसल्याचे सांगितले. हे फोटो अस्वस्थ करणारे असू शकतात.

दिल्लीत लाल किल्ल्याजवळ स्फोट

मृतांचे मृतदेह लोकनायक रुग्णालयात येणे सुरूच आहे. दिल्ली पोलिसांचे विशेष पथक आणि इतर तपास यंत्रणा घटनास्थळी पोहोचल्या आहेत.

